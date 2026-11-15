Más de 300 jugadores, seis países y una categoría para mayores de 80 años: el waterpolo máster llega a Buenos Aires

Intensidad en el agua: la exigencia física y la vigencia competitiva marcaron el ritmo del certamen continental en Núñez.

Guardar

El CeNARD recibió del 21 al 25 de octubre el Campeonato Panamericano Máster de waterpolo, un torneo que reunió a jugadores de seis países y funcionó como preparación para las categorías que competirán en el Mundial de Budapest de 2027, incluidas las proyectadas para deportistas mayores de 80 años.

La competencia se disputó en el natatorio olímpico Jeanette Campbell del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, con más de 300 jugadores, 21 equipos y categorías desde 30 hasta más de 65 años. La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y Panam Aquatics organizaron el certamen.

PUBLICIDAD

El programa incluyó más de 50 partidos en 10 categorías. Mónica Brochero, integrante de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, describió el encuentro: “Este es un evento maravilloso, tener a más de 300 atletas que sin importar la edad estén disfrutando del waterpolo máster haciendo lo que nos gusta, que es el deporte, es nuestro gran objetivo”.

Los títulos quedaron repartidos entre clubes y selecciones de Brasil, Argentina, Chile y Puerto Rico. Club Stadio Italiano, de Chile, se consagró en la categoría 30+; Minas Brasília, de Brasil, en 35+; Iate Clube, también de Brasil, en 40+ y 50+; Puerto Rico obtuvo otro título en 40+; Paulistano, de Brasil, ganó en 45+; Los Pampas, de Argentina, se impuso en 55+ y 60+; y Masters Rio Water Polo Club, de Brasil, obtuvo el campeonato en 65+.

PUBLICIDAD

El certamen funcionó como preparación para el Campeonato Mundial de Budapest 2027, donde prevén sumar categorías para mayores de 80 años.

Los Pampas +65, rumbo al Mundial de Budapest 2027

El equipo argentino Los Pampas +65 compitió contra Masters Rio Water Polo Club de Brasil, Yayos —un conjunto integrado por jugadores españoles, un alemán y finlandeses— y Calgary Masters Waterpolo, de Canadá, reforzado con deportistas estadounidenses. Carlos Vozzi, jugador de Los Pampas, explicó que la mayoría de sus compañeros superaría los 70 años al año siguiente.

Vozzi, de 74 años, fue el integrante de mayor edad del plantel Pampas +65, que tuvo como capitán a Miguel Lagrotta y estuvo integrado por Marcelo Nicolich, Osvaldo García, Daniel Bronstein, Héctor Valcarce, Daniel Salvucci, Raúl Razeto, Carlos Vozzi, Oscar Samurio, Roberto Bronstein, Pedro Criado y Osvaldo D’Amico. El grupo comenzó a trabajar con la mira puesta en el Campeonato Mundial de Budapest, previsto para julio de 2027, donde buscará competir en la categoría +70.

PUBLICIDAD

“Estamos dándole forma a este equipo +70 para el mundial y este Panamericano nos viene muy bien”, sostuvo Vozzi. También relató que un waterpolista alemán de 76 años que participó en Yayos le comentó que se buscaba incorporar una división +80 en Budapest, además de la ya prevista categoría +75.

La competencia +65 se desarrolló bajo un sistema de todos contra todos, seguido de cruces entre el primero y el cuarto, y entre el segundo y el tercero. Los Pampas terminaron la primera fase en el cuarto puesto tras perder frente a Brasil, el equipo europeo y Canadá.

Clubes de Brasil, Argentina, Chile y Puerto Rico se repartieron los títulos en las diez categorías del torneo.

Los Pampas volvieron a enfrentar a Masters Rio Water Polo Club en semifinales y cayeron por 9 a 2. En el último encuentro ante Canadá, que definió el tercer puesto, perdieron 7-6 y concluyeron el torneo sin triunfos.

PUBLICIDAD

Vozzi atribuyó parte de las dificultades ofensivas del equipo a la falta de preparación conjunta y de un entrenador fijo. En el primer partido ante Brasil, Los Pampas ejecutaron siete penales y solo convirtieron uno; durante todo el torneo, según estimó el jugador, el equipo lanzó cerca de 16 penales y marcó tres o cuatro.

“El equipo Pampas +65, que es la base del Pampas +70 que va a ir a Budapest a competir en julio, necesita tiempo para entrenar junto, un lugar para entrenar junto y un técnico, un entrenador que nos lidere y nos agrupe”, afirmó.

Mencionó también que el equipo cuenta con excelentes jugadores individuales y que se necesita tiempo y lugar para el entrenamiento de jugadas y tácticas y estrategias colectivas. Esto se dificulta por la distancia geográfica ya que dos jugadores viven en Rosario y otro en Paysandú, Uruguay.

PUBLICIDAD

Sin entrenador fijo ni práctica conjunta antes del Mundial

Los jugadores de Buenos Aires se reúnen los domingos en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires para jugar dos horas de waterpolo, mientras que Vozzi y el arquero Marcelo Nicolich entrenan por separado en Rosario. El plantel también contó con Jorge Parlagreco y “Chiquito” Crescente en el banco para organizar sustituciones durante los encuentros.

La falta de una preparación sostenida se reflejó, de acuerdo con Vozzi, en la administración de los tiempos de posesión, la definición de las jugadas y la rotación de los jugadores. El waterpolo permite 30 segundos para finalizar un ataque, pero Los Pampas a menudo lanzaban antes de elaborar la jugada.

PUBLICIDAD

El CeNARD albergó el Campeonato Panamericano Máster de waterpolo con más de 300 atletas de seis países.

El jugador señaló que el seleccionador nacional, Juan Pablo Giri, les recomendó limitar los períodos de máxima intensidad de cada jugador a uno o dos minutos antes de pedir el cambio. “Ustedes tienen que jugar al máximo uno o dos minutos y salir. No se eternicen en la cancha, no se eternicen en la piscina”, les indicó Giri.

Vozzi describió al waterpolo como una disciplina que exige resistencia, fuerza, táctica, velocidad de reacción y precisión en los lanzamientos. Durante acciones explosivas, dijo haber registrado entre 150 y 160 pulsaciones por minuto, con alguna extrasístole aislada (arritmia cardiaca en su corazón), por lo que consideró necesario dosificar los esfuerzos.

PUBLICIDAD

El torneo también permitió observar el rendimiento de los equipos de categorías +40, +50, +55 y +60. Los Pampas +60 de Argentina ganaron la medalla de oro, un resultado que Vozzi destacó antes de que su equipo disputara los cruces finales.

Los integrantes del equipo dividen su preparación semanal entre el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y la ciudad de Rosario.

Elogios al natatorio y críticas a los vestuarios

Vozzi valoró la climatización del agua, el marcado de las canchas, los tableros de tiempo, las mesas de control y los arbitrajes. También señaló que los jueces cobraron penales o expulsiones ante contactos menores entre defensores y atacantes.

Vozzi sostuvo que la relación entre los planteles fue cordial dentro y fuera de la pileta y la misma relación de cordialidad y amistad percibió en sus compañeros del equipo Los Pampas +65. “Los encuentros y los partidos hasta ahora que venimos jugando han sido muy agradables”, dijo, al mencionar el trato con los equipos de Brasil, Canadá y Europa.

PUBLICIDAD

Vozzi cuestionó las condiciones de los vestuarios masculinos del CeNARD. Describió un espacio reducido, húmedo y con ocho duchas, problemas en las canillas, pisos resbaladizos sin alfombras antideslizantes y dificultades para regular el agua fría.

También observó que la tribuna permitía seguir solo una parte de la pileta de 50 metros y que las escaleras de acceso tenían escalones altos. Añadió que faltaba señalización para orientar a los participantes dentro del predio.

Tras cinco días en Buenos Aires entre partidos, entrenamientos y actividades del torneo, Vozzi afirmó que el último domingo ya sentía cansancio y prefería descansar antes que volver a jugar.

Carlos Vozzi destacó el natatorio Jeanette Campbell, pero cuestionó el estado y la accesibilidad de los vestuarios masculinos del CeNARD.