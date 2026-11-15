Ejército de Nicaragua incauta 240 paquetes de cocaína tras enfrentamiento armado en las costas de León

Efectivos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua custodian los ocho sacos con 240 paquetes de cocaína incautados junto a la lancha encallada en Salinas Grandes, departamento de León (Cortesía: Primerísima Nicaragua)

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El Ejército de Nicaragua decomisó 240 paquetes de cocaína tras un enfrentamiento armado en las costas del Pacífico, en una persecución naval que concluyó sin personas detenidas en el sector de Playa Tesoro, departamento de León.

El operativo se originó el día de ayer, 13 de noviembre cuando una patrulla del Batallón de Tropas Navales realizaba tareas habituales de vigilancia marítima en las aguas del litoral pacífico. Durante el recorrido, los militares identificaron una embarcación de pesca artesanal que navegaba con rumbo norte tras haber zarpado desde la zona de San Juan del Sur.

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Al momento de pasar frente a las inmediaciones de Puerto Sandino, las autoridades navales le ordenaron detener la marcha para efectuar una inspección de rutina. Los tripulantes de la lancha desobedecieron la instrucción oficial y comenzaron maniobras evasivas en el agua para eludir a la patrulla.

En ese instante, los ocupantes abrieron fuego con armas de guerra contra los efectivos militares, lo que desató un intercambio de disparos en alta mar. Con el propósito de evitar su captura, los sospechosos dirigieron la embarcación hacia la orilla hasta encallarla en las playas de Salinas Grandes. Tras tocar tierra firme, los individuos huyeron a pie y se dispersaron en la zona costera, por lo que las fuerzas de seguridad no lograron concretar arrestos en el lugar.

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Parte de los sacos rotulados con la droga decomisada permanecen bajo vigilancia militar en la arena antes de su entrega a las autoridades policiales para su destrucción (Cortesía: Primerísima Nicaragua).

Una vez asegurado el perímetro y la nave abandonada, los militares inspeccionaron la estructura y hallaron ocho sacos que resguardaban 240 tacos rectangulares de cocaína envueltos en cinta adhesiva. El capitán de fragata Rigoberto Muñoz, segundo jefe del Batallón de Tropas Navales del Ejército de Nicaragua, precisó que parte del cargamento presentaba marcas exteriores con las leyendas “El Fénix” y “Paco Rabanne”, sellos distintivos que las bandas delictivas colocan para certificar el origen, la pureza y la pertenencia del producto ilícito.

Posteriormente, este 14 de noviembre, la Policía Nacional ejecutó la destrucción formal del cargamento como parte de las labores conjuntas entre instituciones de seguridad del Estado. La quema de los 240 tacos rectangulares se llevó a cabo bajo la supervisión de autoridades competentes, siguiendo los protocolos judiciales para eliminar sustancias controladas confiscadas en el territorio nacional.

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Nicaragua se ubica geográficamente en un corredor de alto tráfico de droga

Nicaragua se encuentra situada en un corredor geográfico de intenso tránsito para la droga que se produce en Suramérica y se traslada hacia Norteamérica, espacio donde operan de manera predominante los carteles de México y residen los mayores núcleos de consumidores a nivel global.

Debido a esta ubicación estratégica en el istmo centroamericano, las redes dedicadas al transporte marítimo emplean lanchas rápidas y botes artesanales para desplazar cargamentos cerca de las costas, con la intención de esquivar los radares y las patrullas de interdicción naval.

El uso de rutas costeras en el océano Pacífico responde a la necesidad de las organizaciones criminales de conectar los puntos de salida de Sudamérica con zonas de acopio intermedias en América Central antes de ingresar la mercancía a territorio mexicano y estadounidense.

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Los 240 tacos rectangulares de cocaína consumidos por las llamas durante la quema oficial ejecutada por las autoridades policiales (Cortesía: Policía Nacional de Nicaragua).

Con el decomiso efectuado en Playa Tesoro, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua acumula al menos 995 paquetes de cocaína ocupados en el litoral pacífico en lo que va del año.

Los reportes públicos detallan que en abril los militares incautaron 82 paquetes en Playa Kisala, mientras que en agosto el Distrito Naval Pacífico decomisó otros 24 paquetes.

Durante octubre, una intervención en Masachapa denominada operación Dignidad Nacional derivó en el hallazgo de 499 paquetes rectangulares al noroeste de Masachapa, en Playa Salamina, a los que se sumó otra ocupación de 150 paquetes en el mismo mes, un registro que completó la serie de operativos contra el tráfico de drogas en el litoral de León y zonas aledañas.

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