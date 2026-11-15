Escándalo en la Primera Nacional: se suspendió el partido entre Deportivo Madryn y Maipú por una agresión al arquero

Encuentro suspendido luego de que la hinchada de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú y el árbitro Bryan Ferreyra tomó la decisión de no continuar tras 50 minutos de juego detenido

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El inicio de los octavos de final del reducido de la Primera Nacional dejó un cierre escandaloso en el encuentro en el que Deportivo Madryn le ganaba 3-1 al Deportivo Maipú. La definición quedó en suspenso luego de que el árbitro Bryan Ferreyra decidiera suspender el cotejo por una agresión al arquero visitante por una bomba de estruendo en el estadio Abel Sastre de Chubut.

Fernando Bersano abrió la cuenta para el local, Nazareno Solís amplió la diferencia y Luis Silba completó el marcador para la goleada parcial del Deportivo Madryn. El conjunto mendocino descontó a través de Brian Orosco, a través de un penal, pero el resultado quedó condicionado por los incidentes del complemento.

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El partido se interrumpió a los 37 minutos del segundo tiempo a raíz de una agresión contra el arquero visitante, Nahuel Galardi. El incidente ocurrió en el campo cuando desde la parcialidad local arrojaron bombas de estruendo y una de ellas habría explotado cerca del futbolista, que quedó aturdido y tendido sobre el césped.

La detención del juego se produjo mientras Deportivo Madryn estaba ganando y el encuentro transitaba su tramo final. El arquero recibió atención médica de manera inmediata y la preocupación se trasladó a los jugadores y a quienes seguían el duelo desde las tribunas del estadio Abel Sastre. Mientras los médicos atendían a Galardi, el árbitro principal Bryan Ferreyra estudiaba la situación, aunque inicialmente pretendía que el juego se reanudara rápidamente.

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Deportivo Madryn se puso en ventaja ante Deportivo Maipú en un encuentro que finalizó suspendido (@clubmadryn)

El arquero permaneció boca arriba e inmovilizado durante varios minutos, mientras recibía asistencia sobre el terreno. En ese lapso, Ferreyra pidió una intervención rápida y todavía no permitía el ingreso de la ambulancia, pese a que la situación mantenía detenido el desarrollo del encuentro. Después, el cuerpo médico colocó a Galardi en el carrito sanitario con la intención de trasladarlo hacia los vestuarios. Los futbolistas de Maipú frenaron el vehículo con fuerza porque no se dirigía a la ambulancia y bajaron nuevamente al arquero, que siguió en el césped.

La espera se extendió sin una iniciativa de Deportivo Maipú para continuar y sin una reacción que resolviera la situación por parte del árbitro principal. Los jugadores visitantes que permanecían dentro del campo aplaudieron de manera irónica al juez de línea, mientras el partido acumuló 50 minutos detenido. Ferreyra y la terna arbitral dialogaron en el círculo central con los capitanes de ambos equipos antes de comunicar la determinación. Finalmente, el encargado de impartir justicia confirmó la suspensión del cotejo cuando el tiempo reglamentario estaba cerca de terminar, en una secuencia que dejó situaciones polémicas para una eventual intervención del Tribunal de Disciplina.

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Facundo Giacopuzzi apuntó contra Deportivo Maipú: “fue un poco vergonzoso”, luego de la suspensión del encuentro

Finalizado el partido, Facundo Giacopuzzi tomó la palabra en la transmisión y se refirió primero a la condición de Galardi y la decisión del árbitro. “La verdad que no sabemos. Hablaron con el capitán. Primero que nada, hay que esperar que si al arquero le pasó algo, que esté bien. Le mandamos nuestro apoyo, obviamente. Por lo que vimos y entendemos no pasó nada, le explota muy lejos, pero es una pena para lo que viene”.

Luego, el futbolista se expresó sobre los pasos posteriores a la decisión arbitral y sobre la posición de su equipo frente al desenlace. “Creo que por lo que nos dijeron, se va a encargar el Tribunal de Disciplina. La realidad es que en cancha la serie estaba terminada. Por lo que tenemos entendido, faltaban ocho minutos, 3 a 1, tenían que hacer tres goles. Creemos que la serie estaba terminada. Pero a esperar a ver qué deciden. La verdad, yo creo que fue un poco vergonzoso, que fue un poco extra lo que pasó, pero cada uno se quedará tranquilo y con su conciencia tranquila de lo que hizo hoy acá”.

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En su último mensaje, Giacopuzzi agradeció a los hinchas y a sus compañeros, además de defender el rendimiento de Deportivo Madryn. “Agradecerle completamente. Creo que desplegamos un buen fútbol. Los últimos tres años han sido pocos equipos los que no han venido a esta cancha a ganarnos y creo que esa es la manera de poder competir contra nosotros, no haciendo estas cosas. Pero la verdad que agradecerle a la gente, agradecerle a mis compañeros. Sentimos que el partido lo ganamos porque es una realidad, la serie estaba terminada, así que eso”.

“El Club Deportivo Maipú informa que el encuentro fue suspendido a los 36 minutos de juego, luego de que un artefacto de pirotecnia de gran potencia, arrojado desde la tribuna local, impactara en las inmediaciones de nuestro arquero Nahuel Galardi”, informó la institución mendocina en sus redes. Además, agregó: “El jugador fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra acompañado por el médico de nuestra institución y dirigentes. Actualmente, se aguardan los resultados de los estudios médicos correspondientes para conocer su estado de salud. Seguimos de cerca su evolución, priorizando su bienestar y esperando novedades que lleven tranquilidad a toda nuestra comunidad”.

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La jornada del ascenso argentino también tuvo una escena llamativa en el partido entre Comunicaciones y Arsenal, por el reducido de la Primera B. A los tres minutos, Ezequiel Bacher intentó reiniciar el juego desde su área, pero la pelota terminó dentro de su propio arco y le dio una ventaja temprana al conjunto de Sarandí.

En otro escenario, Central Córdoba de Rosario quedó eliminado del reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. El Charrúa perdió 6 a 5 por penales frente a Cañuelas en el estadio Jorge Alfredo Arín, y el final del encuentro derivó en incidentes entre futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos.

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