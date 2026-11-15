Así fue el debut de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner en televisión con ‘Todo sigue igual’: “Tengo mariposas en la panza”

El humorista y el influencer dieron inició a una nueva apuesta llena de humor y actualidad (Video: Todo sigue igual- El Trece)

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Todo sigue igual, el nuevo ciclo sabatino de El Trece conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, debutó el sábado 14 de noviembre con una propuesta que mezcla el repaso de la actualidad semanal con humor. La primera emisión tuvo como eje temático el amor y contó con la presencia de Araceli González como invitada especial, quien protagonizó uno de los momentos más recordados de la noche al revelar en qué circunstancias llegó Toto al mundo.

El ciclo arrancó con Moldavsky solo en el piso, ante un público que esperaba a su compañero. El humorista aprovechó la demora para adelantar el espíritu del programa: “Es una especie de noticiero con humor. Todas esas noticias que te mataron en la semana, nosotros te las vamos a dar de una manera que hasta te van a causar gracia este sábado a la noche, arrancarte una sonrisa”, describió ante las cámaras.

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Kirzner llegó minutos después, entre música festiva y aplausos, y admitió que los nervios del estreno lo habían traicionado: “Tengo como mariposas en la panza. No sé si es por un ataque de pánico o por nervios”.

Fue el propio Moldavsky quien reveló, casi como sorpresa, que la primera entrevistada de la noche sería la madre de su compañero. “Este programa tiene una entrevistada increíble”, anticipó. “¿Quién?”, preguntó Kirzner. “Tu madre, Araceli González”, respondió entre los aplausos del público. Lejos de tranquilizarlo, el anuncio sumó presión al conductor: “Más nervios, más nervios”, reaccionó.

La actriz fue la primera invitada al programa de su hijo (Video: Todo sigue igual-El Trece)

González ingresó al piso con la calidez habitual y los saludos entre madre e hijo no tardaron en dar paso a la dinámica del programa. Con el amor como hilo conductor de esa primera emisión, Moldavsky no tardó en disparar una pregunta que derivó en una de las anécdotas más celebradas de la noche. “¿Alguno de tus hijos ha venido a este mundo gracias a algún tema romántico?”, le preguntó a la actriz. La respuesta de González fue directa y arrancó vítores del público: “Y sí, Toto vino con ese tema, sí”, confirmó, en referencia a la canción No sé tú.

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La revelación no quedó ahí. González completó la historia con un detalle que encendió al estudio: el encuentro que dio origen a Toto tuvo lugar “en los estacionamientos de Canal Trece”. “Y porque si estas paredes hablaran, chicos”, agregó entre risas, ante la mirada cómplice de algunos técnicos presentes que, según ella misma insinuó, también formaban parte de aquella época. Moldavsky cerró el momento con humor: “Yo que me como un alfajor acá en el estacionamiento como diciendo: ‘¡Guau, que nadie me vea, que me estoy escapando!’”.

Roberto Moldavsky y Toto Kirzner presentan el inicio de su programa en un estudio de televisión.

La dinámica entre los tres fue fluida desde el arranque. Kirzner intentó poner en perspectiva la anécdota de su llegada al mundo apelando a la nostalgia: “Era la juventud, floraba la juventud”, dijo, mientras su madre asentía con una sonrisa. González, por su parte, no dudó en subrayar el costado casi mítico de la historia: “Toto está en el mito del amor casi”, resumió.

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Antes de que Araceli ingresara al piso, el programa había transitado por un bloque dedicado a las telenovelas y los galanes de la televisión argentina, en el que Kirzner reflexionó sobre cómo ese género moldeó cierta idea del romance en el imaginario colectivo. “En ese multiverso, los galanes de telenovelas nos enseñaron a ser caballerosos, a tener impronta, a cortejar a una fémina”, señaló. Moldavsky retrucó desde su propio registro: “Por lo que yo viví, entendí que el amor se aprende a los golpes”.

Todo sigue igual se emite los sábados por El Trece y apuesta por un formato que combina el análisis de la semana con la comedia, en un horario pensado para acompañar la noche del fin de semana.

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