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Ronaldinho vuelve a jugar un partido oficial a los 46 años: hora, todos los detalles y cómo ver en vivo

El astro brasileño no disputa un encuentro por los puntos desde 2015: lucirá el dorsal N° 10 del Ravenna FC, por la Tercera División de Italia

Ronaldinho volverá a jugar un partido profesional con un equipo de la tercera división italiana

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Ronaldinho volverá al fútbol profesional con la camiseta del Ravenna FC en el partido ante Forlì, correspondiente a la fecha 14 de la Serie C italiana. El brasileño, de 46 años, tendrá una aparición oficial después de un extenso período sin competir y buscará dejar su marca en el estadio Bruno Bernelli.

El encuentro se disputará hoy, domingo 15 de noviembre, a las 13.30 (hora argentina). El regreso del exfutbolista de Barcelona, Milan y la selección de Brasil podrá seguirse en vivo por YouTube, luego de que el canal inglés Sky Sports resolviera emitir el partido para acompañar la expectativa que generó su vuelta.

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El objetivo personal de Ronaldinho en este partido será alcanzar los 300 goles en su carrera profesional. El delantero brasileño tendrá, además, su primera oportunidad de convertir con el Ravenna FC, el club de la tercera división italiana que lo incorporó en agosto como parte de un proyecto deportivo y comercial.

El regreso al fútbol de Ronaldinho
El regreso al fútbol profesional de Ronaldinho

La última presentación oficial de Ronaldo de Assis Moreira ocurrió en septiembre de 2015, cuando vistió la camiseta de Fluminense. Aunque formalizó su retiro en 2018, el exjugador mantuvo actividad en partidos de exhibición y eventos especiales, sin volver a disputar un compromiso oficial.

El Ravenna FC confirmó la presencia del brasileño a través de sus redes sociales. “La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa”, comunicó la institución, que luego difundió nuevas publicaciones sobre el encuentro y el rol que tendrá el número 10.

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La llegada de Ronaldinho al Ravenna FC fue anunciada desde junio, cuando el propio jugador adelantó que regresaría al fútbol profesional con el conjunto del norte de Italia. El futbolista arribó en agosto al aeropuerto de Forlì y participó de las actividades organizadas por el club para el inicio de la temporada. Durante su presentación oficial, realizada en Miami, Estados Unidos, hace casi cinco meses, el astro brasileño expresó: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

El regreso al fútbol de Ronaldinho
Este domingo Ronaldinho jugará el clásico entre Ravenna FC y Forlì

La entidad pertenece desde 2024 al empresario italiano Ignazio Cipriani, integrante de la familia propietaria del grupo de restauración Cipriani. El club explicó que la contratación busca ampliar su proyección internacional y fortalecer su marca, con el respaldo de socios y acuerdos comerciales. El impacto comercial se reflejó en las ventas de los productos vinculados a la vuelta del exfutbolista. La camiseta oficial con el número 10, cuyo precio era de 129 euros, unos USD 150, se agotó en las tiendas oficiales pocas horas después del anuncio. La gorra blanca con su insignia, que costaba USD 32, también se quedó sin existencias.

Ronaldinho nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil, y debutó en el primer equipo de Gremio en 1998. Un año después ya era una figura del club gaúcho, con 22 goles en la temporada y una convocatoria a la selección brasileña. Su paso por Paris Saint-Germain entre 2001 y 2003 consolidó su llegada al fútbol europeo. La etapa más reconocida de su carrera se produjo en Barcelona, donde jugó entre 2003 y 2008, obtuvo dos títulos de La Liga, la Champions League de 2006 y dos Supercopas de España.

El brasileño fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA en 2004 y 2005, y ganó el Balón de Oro en 2005. Sus pases sin mirar, sus dribles y su ejecución de tiros libres lo convirtieron en una de las figuras más admiradas del fútbol mundial. Luego de jugar en Milan, Flamengo y Atlético Mineiro, conquistó la Copa Libertadores de 2013, el único trofeo de clubes que faltaba en su recorrido. Más tarde tuvo pasos por Querétaro y Fluminense, antes de comunicar su retiro oficial.

Con Brasil, Ronaldinho disputó 97 partidos y marcó 33 goles. Fue campeón del mundo en 2002, ganó la Copa América en 1999 y la Copa Confederaciones en 2005. Ante Forlì, el Ravenna FC buscará transformar ese historial en una jornada de alto interés para la Serie C italiana.

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