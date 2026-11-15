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L-Gante habló del nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: “Es un tema muy sensible”

El cantante subió al escenario en la cancha de Huracán junto a Martín Cirio quien le preguntó sin rodeos acerca del nuevo capítulo en la guerra entre su expareja y la actriz

El cantante subió al escenario en la cancha de Huracán junto a Martín Cirio quien le preguntó sin rodeas acerca de este nuevo captítulo en la guerra entre su expareja y la actriz (Video: Instagram)
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El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez volvió a escalar el fin de semana con una nueva tanda de mensajes en redes sociales, y esta vez arrastró en el medio a L-Gante, quien el sábado por la noche subió al escenario del show de Martín Cirio en la cancha de Huracán, llamado La Noche de Martina 2 y tuvo que responder, en vivo y ante el público, sobre el conflicto que protagonizan su expareja y la actriz.

Todo había comenzado el viernes, cuando desde el entorno de Suárez filtraron un video de la pelea que ambas protagonizaron en la “Casa de los Sueños”, después de que la hija mayor de la conductora denunciara a Mauro Icardi por lesiones leves.

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Aunque ese mismo día Nara dio varias entrevistas telefónicas y el tema parecía encaminarse a su cierre, el sábado la actriz volvió a encender la mecha desde sus historias de Instagram. “‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, escribió Suárez, en una referencia velada a L-Gante y a su vínculo con la empresaria.

El cantante reaccionó a esos mensajes en sus propias historias, pero fue horas después, ya sobre el escenario del Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde tuvo que dar la cara ante Cirio. El influencer no dejó pasar la oportunidad y lo interpeló de manera directa frente al público.

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Captura de una historia de Instagram donde Wanda Nara y L-Gante posan juntos por la noche frente a una pared con grafiti
L-Gante difunde una historia en redes sociales junto a Wanda Nara con un texto que alude a resolver diferencias de manera pacífica.

“Elián, ¿qué pensás de Eugenia Richardson y Wanda?... Viste todo lo que pasó entre la China y Wanda hoy, los mensajitos cruzados”, le dijo Cirio al músico. L-Gante respondió con cautela: “Sí, es un tema”, comenzó a decir pero el estadio lo interrumpió coreando el nombre de Nara por lo que siguió: “Obvio siempre de este lado. Y yo sé que vos también ahí. Es un tema muy sensible, es un tema también que hay que tratarlo... Yo lo trato de esta manera, siempre de explicar, sin perder la elegancia. Para mí, yo lo daba el elegante y para esa cosa está la elegancia y aplicar y dar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio, pero siempre de ese team, como ya sabes”.

El intercambio entre ambos no se limitó al conflicto mediático. Cirio también aprovechó para elogiar al músico y reflexionar, con su habitual humor, sobre las apariencias. “Algo que siempre destaco es que sos un chabón como el más, viste, tranquilo. Vos sos re correcto, siempre te mantuviste como muy bien”, le dijo. Y agregó sobre sí mismo: “Yo no. O sea, es claramente las apariencias engañan, como que uno pensaría que él es re quilombero y no, y yo con esta carita... Me gusta más el quilombo que la pinta”.

L-Gante cerró el momento con un reconocimiento al streamer: “Me llena de alegría que estés logrando esto y muchas cosas. Seguí tu camino. Siempre me bancaste, siempre me defendiste y eso lo valoro mucho”.

La escena no sorprendió a quienes siguen la trayectoria de Cirio, que en más de una ocasión tomó partido en contra de la China Suárez. Cuando se viralizaron los encuentros de la actriz con Franco Colapinto en Madrid, el streamer la trató de “gato” que “marca el territorio” y cuestionó su historial sentimental con dureza. Suárez respondió enviándole una carta documento para exigirle que se rectificara de sus dichos, a la que Cirio respondió defendiéndose: “Yo siento, honestamente, que no hice nada malo. Es un tema del momento que está hablando absolutamente todo el mundo... Todo lo que yo hago está en clave de humor”.

Martín Cirio contó la reacción de la China Suárez luego de que él creara el concepto de 'Tatiana'

En otra oportunidad, ya confirmado el romance entre la actriz e Icardi, el influencer volvió a apuntar contra ella con ironía: “El macho puede todo, yo por el macho hago lo que quiera”. También había creado el concepto de “Tatiana” —término que instaló en redes para referirse a quienes se involucran con personas comprometidas— y que el público asoció rápidamente con Suárez, lo que derivó en un nuevo round legal entre ambos.

La relación de Cirio con Nara, en cambio, es de público conocimiento. Ambos compartieron escenario en el Movistar Arena y el streamer no esconde su afinidad con la conductora. “Ella tiene una cosa muy fisura que a mí me divierte. Ella es un desastre y se asume en eso, vos la ves caótica y no se hace la señora. Eso me causa mucha gracia porque yo también soy fisura”, había dicho sobre ella meses atrás.

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