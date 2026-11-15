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Hernán de Mala Fama sorprendió al relatar cómo conoció a la madre de su hija: "Era la novia de un fan"

El cantante compartió detalles de la historia de amor con su actual pareja y recordó los encuentros que tuvieron durante sus recitales

"Era la novia de un fan": Mala Fama contó la insólita historia de cómo se conocieron con su pareja
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Después de que trascendieran versiones sobre una nueva polémica en PH, Podemos hablar (Telefe), este sábado se conoció el momento que protagonizó Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, al contar cómo comenzó su relación con Berenice Lucrecia. El relato habría derivado en una supuesta discusión con su pareja, según los rumores que circularon en torno al programa.

Durante la emisión, el artista explicó que Berenice asistía a los shows de la banda junto a su entonces novio, quien era fanático del grupo. “La pareja que tengo ahora tenía un novio que era fanático de Mala Fama y la empezó a llevar a vernos”, relató ante Andy Kusnetzoff.

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El conductor reaccionó con sorpresa y el cantante amplió los detalles de la historia. Recordó que la vio en una presentación en San Bernardo y señaló que, en ese momento, ella todavía estaba acompañada por su expareja.

“Ha venido a saludarme a la Trafic. Ella seguía con él y después me contó que el novio algo sospechaba”, aseguró Coronel. Según relató, el hombre le habría dicho a Berenice: “Para mí que vos te estás enamorando de este tipo”.

El cantante de Mala Fama recordó que Berenice Lucrecia asistía a sus recitales junto a un novio fanático del grupo musical
El cantante de Mala Fama recordó que Berenice Lucrecia asistía a sus recitales junto a un novio fanático del grupo musical

Cuando Kusnetzoff le sugirió que él había intervenido tras la separación, el músico negó haber tenido participación. “Yo no entré a ningún lado. Ella empezó a venir con su mamá”, respondió Hernán de Mala Fama.

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La versión sobre una presunta discusión entre Hernán Coronel y Berenice Lucrecia durante la grabación de PH, Podemos hablar surgió en Intrusos. Allí, Natalie Weber afirmó que la tarotista se habría molestado por una referencia del cantante a una expareja y que el episodio había generado tensión detrás de cámara.

Según esa versión, el líder de Mala Fama habría dicho que su exesposa, madre de sus hijos, fue quien le enseñó a amar. También trascendió que el músico habría pedido que retiraran ese tramo de la entrevista. Sin embargo, Berenice negó que hubiera existido una pelea y desmintió que ese comentario le hubiera causado malestar.

Un hombre con gorra negra y gafas oscuras mira hacia arriba frente a una mujer con el cabello teñido de rosa ante un follaje
Hernán Coronel, vocalista del grupo Mala Fama, se encuentra al aire libre frente a su expareja y madre de sus tres hijos

En diálogo con Yanina Latorre para Sálvese quien pueda, explicó que acompañó a Coronel hasta el canal, aunque la producción no le permitió ingresar al estudio. En cambio, le asignaron un camarín para permanecer con la hija de ambos, de 11 meses, y le habilitaron una televisión para seguir parte de la grabación.

“Ni siquiera pude asistir a la grabación. Lo acompañé hasta el canal. Me hubiera gustado presenciar y ver a todos grabando, pero me dijeron que me tenía que correr”, sostuvo Lucrecia. La pareja del artista remarcó que no mantuvo diálogo con él ni con el equipo del programa durante las casi tres horas que duró la entrevista.

De acuerdo con su relato, Hernán ingresó al estudio y ella permaneció con la bebé fuera del set. “Fueron casi tres horas de grabación y, cuando terminaron, él me vino a buscar y nos fuimos”, afirmó. También señaló que hubo pocos cortes, por lo que no tuvieron oportunidades de conversar durante la jornada.

Hernán Coronel relató en el programa PH, Podemos hablar el inicio de su relación con Berenice Lucrecia
Hernán Coronel relató en el programa PH, Podemos hablar el inicio de su relación con Berenice Lucrecia

Al ser consultada por la supuesta discusión, Berenice fue categórica: “Nunca discutimos ni por eso ni por nada”. Además, rechazó las versiones sobre una escena con gritos y sostuvo que no pudo haber existido un cruce en el estudio porque no estuvo presente durante la grabación.

“El que difundió esto debe saber que es mentira, porque no pasó nada. Ni siquiera pude cruzar casi palabras porque no lo vi”, expresó. La tarotista pidió esperar a la emisión de PH, Podemos hablar para conocer el contexto de las declaraciones de su pareja.

Lucrecia también cuestionó la interpretación que se hizo de la respuesta de Coronel sobre sus vínculos anteriores. Según explicó, la consigna de la entrevista apuntaba a cómo había conocido a cada una de sus parejas. Por ese motivo, el cantante primero relató la historia de su primera relación y luego contó cómo se conocieron ellos.

“Le preguntaron cómo conociste a tus parejas. Él contó cómo conoció a su primera pareja y después contó cómo me conoció a mí. Nombró y dijo: ‘Bueno, la primera fue la madre de mis hijos’”, detalló. “Nunca dijo ‘conocí el amor’”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de que Hernán haya solicitado eliminar parte de la entrevista, Berenice dijo que conocía esa versión, aunque descartó haber influido en una eventual decisión. “Eso lo sé, pero será un tema personal de él. Yo no le dije nada”, aclaró.

La pareja del músico planteó que él pudo haber reconsiderado alguna de sus respuestas o haber recibido una recomendación, pero insistió en que no intervino. “A mí no hay nada que me moleste, nada que me incomode”, sostuvo.

Durante la conversación, Lucrecia también se refirió a la participación de Coronel en MasterChef Celebrity. Dijo que lo ve bien dentro de la competencia y destacó su humor y sus conocimientos de cocina. “No sé cuándo se irá, eso es impredecible, pero lo veo re bien. Él es muy gracioso y sabe cocinar muy bien también”, afirmó.

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