Qué ejercicios ayudan a controlar la diabetes: las opciones que recomiendan los especialistas

Caminar con regularidad favorece el consumo de glucosa en los músculos y mejora la respuesta a la insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una caminata después de comer, unas vueltas en la pileta o una rutina breve con bandas elásticas pueden formar parte del tratamiento cotidiano de la diabetes. La actividad física ayuda a que el cuerpo use mejor la glucosa y responda con mayor eficacia a la insulina, dos efectos que pueden favorecer el control de la enfermedad junto con la alimentación, la medicación y el seguimiento médico.

Las recomendaciones no apuntan a una única disciplina ni exigen un gimnasio. Caminar, nadar, pedalear, bailar, hacer ejercicios de fuerza o incluso sumar movimiento durante las tareas diarias puede aportar beneficios. La elección depende del tipo de diabetes, el estado físico, las posibles complicaciones y las preferencias de cada persona.

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La Federación Internacional de Diabetes (FID) plantea que la actividad física debe adaptarse a las necesidades y capacidades individuales. “No existe un plan de ejercicio único que sirva para todo el mundo”, advierte la entidad en su guía para el manejo de la enfermedad.

La Federación Internacional de Diabetes señala que el plan de actividad física debe adaptarse a las capacidades individuales de cada paciente.

Caminar como punto de partida para controlar la glucosa

Para muchas personas con diabetes, caminar representa una forma accesible de sumar actividad aeróbica. No requiere equipamiento específico, se puede adaptar al ritmo de cada uno y permite aumentar la duración de manera gradual.

La actividad aeróbica abarca los ejercicios que elevan el trabajo del corazón y los pulmones, como caminar a paso rápido, nadar, andar en bicicleta o bailar. Este tipo de movimiento favorece que los músculos utilicen glucosa como energía. Mientras los músculos trabajan, retiran parte de la glucosa que circula en la sangre.

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La página especializada Making Diabetes Easier señala que caminar, nadar, bailar, pedalear o correr “mejora notablemente la capacidad del cuerpo para utilizar la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre”. Además, la actividad aeróbica puede contribuir al control del peso, la presión arterial y la salud cardiovascular.

Diabetes UK recomienda comenzar con objetivos realistas para quienes estuvieron inactivos durante un tiempo. Una caminata de 10 minutos después de una comida puede ser más sostenible que intentar alcanzar de inmediato las metas semanales. “Caminar suele ser un buen punto de partida”, indica la organización británica.

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La constancia tiene más peso que la intensidad inicial. La FID sugiere repartir el movimiento en sesiones breves si esa alternativa facilita la adherencia. También recuerda que las labores domésticas, la jardinería, subir escaleras o trasladarse a pie pueden contar como parte de la actividad física diaria.

El control de los niveles de azúcar antes y después del ejercicio previene episodios de hipoglucemia en quienes utilizan medicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natación y bicicleta para reducir el impacto sobre las articulaciones

La natación y la bicicleta forman parte de las opciones aeróbicas que pueden adaptarse a distintos niveles de estado físico. Son alternativas útiles para quienes buscan disminuir el impacto sobre rodillas, tobillos o caderas, aunque cada caso requiere una evaluación individual.

En el agua, el peso corporal recae menos sobre las articulaciones. Por eso, nadar o caminar dentro de una pileta puede resultar una opción para personas con dolor articular o dificultades de movilidad. Diabetes UK también menciona los estiramientos sentados y las actividades en el agua entre las posibilidades que pueden ajustarse a distintas necesidades.

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La natación y el ciclismo reducen el impacto sobre las articulaciones en personas con dolor o dificultades de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas modalidades pueden ser de utilidad para pacientes con neuropatía periférica, una complicación que afecta los nervios y puede causar dolor, hormigueo o pérdida de sensibilidad, sobre todo en los pies. En esos casos, el tipo de ejercicio, el calzado y el cuidado de los pies requieren una atención particular.

La organización británica advierte que, si existen úlceras en los pies o problemas de sensibilidad, quizás sea necesario evitar algunas actividades que cargan peso sobre esa zona, como correr. Los ejercicios en silla, la natación o el ciclismo pueden ser alternativas, siempre bajo la indicación del equipo de salud.

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El cuidado de los pies también forma parte de una rutina segura. La FID recomienda revisarlos con frecuencia y usar calzado cómodo, adecuado y bien ajustado. Las personas con diabetes pueden presentar alteraciones en la circulación y daños nerviosos, dos factores que elevan el riesgo de lesiones que pasan inadvertidas.

La revisión periódica de los pies y el uso de calzado específico previenen lesiones en personas con neuropatía periférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios de fuerza para mejorar la sensibilidad a la insulina

Levantar pesas, usar bandas de resistencia, hacer sentadillas o trabajar con el propio peso corporal no queda reservado para deportistas. El entrenamiento de fuerza puede complementar la caminata, la natación y otros ejercicios aeróbicos en personas con diabetes tipo 2.

Este trabajo fortalece los músculos y puede mejorar la sensibilidad a la insulina. El organismo puede responder mejor a la hormona que permite que la glucosa ingrese desde la sangre a las células. Una mayor masa muscular también ofrece más tejido capaz de utilizar y almacenar glucosa.

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El entrenamiento de fuerza realizado dos veces por semana estimula el almacenamiento de glucosa en los principales grupos musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan realizar ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana e incluir los principales grupos musculares: piernas, brazos, espalda y abdomen. Estas actividades favorecen el almacenamiento de glucosa en los músculos y ayudan a prevenir la pérdida de masa muscular asociada con la edad o la inactividad.

La FID remarca que los ejercicios de resistencia pueden contribuir a la regulación metabólica general. Sin embargo, el aumento de intensidad debe ser gradual, sobre todo en quienes retoman el movimiento después de un período sedentario o presentan enfermedades cardiovasculares, problemas oculares, neuropatía u otras complicaciones.

Las actividades breves e intensas, como algunos ejercicios explosivos, sprints o levantamientos pesados, pueden elevar de forma transitoria la glucosa por una respuesta hormonal. Esto no implica que estén prohibidas para todos, pero sí que conviene conocer cómo responde el cuerpo y revisar la estrategia junto con profesionales de salud.

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Flexibilidad y equilibrio completan una rutina para la diabetes

El yoga, el pilates, los estiramientos y los ejercicios de equilibrio no buscan reemplazar a las actividades aeróbicas o de fuerza. Aportan movilidad articular, mejor postura y menor riesgo de caídas o lesiones, especialmente en adultos mayores o en personas con alteraciones de la sensibilidad en los pies.

Los ejercicios de equilibrio pueden incluir prácticas simples, como mantenerse sobre una pierna con apoyo cercano, caminar en línea recta o realizar tai chi. La propuesta debe ajustarse a la capacidad física de cada persona y realizarse en un entorno seguro.

Las rutinas de flexibilidad y equilibrio disminuyen el riesgo de caídas en adultos con alteraciones de la sensibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mujeres con diabetes gestacional, la FID menciona opciones de baja intensidad como caminar, nadar, usar bicicleta fija y practicar yoga prenatal. La actividad regular puede mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a mantener niveles adecuados de glucosa durante el embarazo.

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Control de glucosa e hipoglucemias durante el ejercicio

Las personas que usan insulina u otros fármacos que reducen la glucosa deben prestar especial atención al riesgo de hipoglucemia, que ocurre cuando el nivel de azúcar en sangre baja demasiado. Puede provocar temblores, sudoración, hambre, mareos, confusión o debilidad.

La glucosa responde de manera distinta según la duración, la intensidad, la alimentación, la medicación y el momento del día. Por eso, la FID recomienda controlar los valores antes, durante y después de la actividad física cuando sea necesario. Esto permite identificar patrones y ajustar el consumo de carbohidratos o la insulina con el equipo tratante.

También resulta necesario llevar una fuente de carbohidratos de acción rápida, como tabletas de glucosa o jugo, si existe riesgo de hipoglucemia. Y, fundamental, revisar la glucosa antes de iniciar una rutina.

La hidratación merece la misma atención. Beber agua de forma regular ayuda a prevenir la deshidratación, que puede afectar la presión arterial y elevar la glucosa debido a la liberación de hormonas de estrés.

El mejor ejercicio para una persona con diabetes será aquel que pueda repetir con seguridad y sostener en el tiempo. Caminar, nadar y entrenar la fuerza ofrecen beneficios distintos, pero pueden formar una rutina complementaria si se adaptan a la historia clínica, los objetivos y la respuesta individual de cada organismo.