Roberto Jaguaribe, exembajador de Brasil en Reino Unido, China y Alemania: "Lo mejor es ignorar a Milei, Argentina es mucho más"

Roberto Jaguaribe. Exembajador. Integra el Consejo Asesor Internacional del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) (Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI))

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Roberto Jaguaribe nació el 27 de diciembre de 1952 en Río de Janeiro y se graduó en Ingeniería de Sistemas en la Pontificia Universidad Católica de esa ciudad. Ingresó al servicio diplomático brasileño en 1978 y desde entonces construyó una carrera de casi cinco décadas que lo llevó por cuatro continentes. Pasó por la Misión de Brasil ante las Naciones Unidas en Nueva York y por las representaciones diplomáticas en Montevideo, Ginebra y Washington.

Entre 2010 y 2015, ejerció como embajador ante el Reino Unido. En 2015 fue designado en China y Mongolia, un cargo que desempeñó hasta 2016. Hasta el año pasado encabezó la misión en Alemania, y en la actualidad integra el Consejo Asesor Internacional del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI).

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Con ese bagaje, Jaguaribe analizó con Infobae la crisis bilateral entre Argentina y Brasil y el panorama que abrió para la política regional la reelección de Lula da Silva, el pasado 25 de octubre de 2026. Hasta hoy, el presidente Javier Milei no felicitó a su par brasileño y es, junto a Nayib Bukele, el único mandatario latinoamericano en no hacerlo. Desde Brasilia, antes, y como réplica a las críticas del argentino, se decidió rebajar la representación diplomática en Buenos Aires a encargados de negocios.

Javier Milei y Lula da Silva (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

“Argentina es inevitable para Brasil y Brasil es inevitable para Argentina”, aseguró el exembajador en un contexto donde hay movimientos que mantienen abierto el canal institucional, aunque sin una señal de distensión. Milei y Lula despliegan su lógica geopolítica con las elecciones en España como común denominador: el libertario participó en la Cumbre Iberoamericana de Madrid y se fotografió con el líder de VOX, Santiago Abascal, mientras Lula estuvo en la COP31 de Turquía, se reunió allí con el presidente iraní Masoud Pezeshkian y mañana, lunes, tiene agenda en España con el presidente Pedro Sánchez.

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En tanto, los cancilleres Pablo Quirno y Mauro Vieira ya coincidieron en la reunión ministerial del G20 en Atlanta, sin una bilateral confirmada, y Brasil convocó antes a la encargada de negocios argentina en Brasilia para requerir información por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de territorio argentino tras la derrota en el balotaje.

- ¿Cómo evalúa el impacto en la región del triunfo de Lula?

- El impacto es gigantesco. En todo el mundo, sobre todo en Europa, hubo un alivio general por interrumpir un proceso que estaba reproduciéndose en muchas partes del mundo. Creo que es una proyección más grande, posiblemente, que la primera victoria de Lula en 2002. La consecuencia es global, y no por la relevancia de Brasil, a pesar de que eso también pesa, sino por contrariar el sesgo que se estaba reproduciendo en muchas partes del mundo, sobre todo en América Latina.

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- ¿Cómo encaja en ese mapa lo que se llama “la ola azul” que el presidente Milei busca impulsar?

- Es una ola, sin duda. Pero es una ola antigua. Porque el mundo tiene muchas divisiones posibles. Uno puede decir muchas cosas, pero yo creo que la cosa fundamental es la política que coloca como cuestión central la dignidad del hombre, o la política que coloca como cuestión central el progreso económico. No son incompatibles para nada. Pero lo fundamental es cuál es el punto central de partida. Lula y muchos otros colocan la dignidad del hombre como punto central de lo que debe hacer el gobierno. Yo creo que en eso está una división.

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Javier Milei y Flávio Bolsonaro (Reuters)

- El hecho de que Milei no haya reconocido el triunfo de Lula y que Flavio Bolsonaro haya salido desde Buenos Aires para viajar a Estados Unidos, ¿cómo repercute en términos diplomáticos, políticos y económicos?

- Lo primero que hay que entender es que Argentina es inevitable para Brasil y Brasil es inevitable para Argentina. Hacer pavadas y posturas toscas, primitivas, casi de payaso, para contrariar eso, me parece totalmente equivocado. Es una relación ineludible, fundamental y necesaria para los dos países. Las cosas que dijo e hizo el presidente argentino son un poco viles y torpes, pero no deben afectar en nada, porque Argentina es mucho más que eso. Hay gente en Argentina con mucho juicio que tiene noción de la relevancia de esta relación y no va a permitir que se vaya de las manos. Lo que debe hacer Brasil es ignorar. Por supuesto, hay que tener las reprensiones diplomáticas de siempre, pero ignorar completamente.

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En cuanto a la huida de Flavio Bolsonaro, ni siquiera es mala para Brasil: caracteriza exactamente lo que ese personaje es. Facilita la interpretación de que no era bueno para nosotros. Entonces, yo creo que no hace ningún daño. Lo fundamental es mantener activa la necesidad de la mejor relación posible, en interés de los dos países.

- ¿Qué gestos son necesarios para recomponer la relación? Hoy no hay embajadores en ninguna de las dos capitales. Se dice que Lula podría invitar a Milei a su asunción. ¿Eso puede ser un buen gesto?

- Yo creo que sí, y creo que debe hacerlo. Las relaciones no son personales: son componentes de relaciones de Estado. Lula es un profesional y no va a permitir que las torpezas del presidente argentino interfieran en la relación fundamental que Brasil debe tener con Argentina. Seguramente lo invitará, como a todos los mandatarios. Brasil y Argentina son países de inmigración, son países en desarrollo, países que tienen la facilidad de tener relaciones con todos los países del mundo. Nos interesa tener relaciones con todos. Pero una cosa es inescapable: la primera prioridad de la política exterior es la geografía. Y la geografía, queramos o no, nos obliga a tener relaciones. Y me gustaría mucho que Milei aceptara la invitación. Es necesario para los dos lados mantener la actitud profesional. Lo normal sería el reconocimiento mutuo, las felicitaciones. Eso sería el equilibrio, la cosa normal.

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Cristina Kirchner junto a André Janones, del equipo digital de la campaña de Lula

- Tras las elecciones, André Janones, que coordinó la estrategia digital de Lula, estuvo reunido en Buenos Aires con la expresidenta Cristina Kirchner y con dirigentes peronistas. ¿Se puede trasladar el éxito de Lula a la política argentina?

- Yo tengo siempre la idea de que los países no deben intervenir en las políticas internas de otros. Pero esto trasciende esa cuestión. Es una cuestión de sistemática y de metodología para superar las grandes plataformas americanas de redes sociales, que tienen sus propios programas orientados a intereses distintos. Manipular las plataformas en beneficio de los intereses propios debe ser una regla que toda la gente debería seguir. Acá, en Brasil, el hombre que creó esta perspectiva con enorme perspicacia y competencia tuvo, a mi juicio, una influencia muy clara en el resultado electoral, porque convocó a la gente. Pero si no hubiera un interés de la gente y una convergencia en eso, nada habría pasado.

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La posibilidad de burlar la vigilancia de las plataformas digitales para introducir elementos adicionales es importante en cualquier circunstancia, porque si no estaremos cada vez más sometidos a los designios de esas plataformas. Y eso no conviene a ningún país que se pretenda soberano.

- ¿Cómo funciona el Mercosur con dos países tan fuertes y con miradas tan diferentes?

- Interesa a Brasil negociar con cuantos sea posible. Existe una plataforma de interés en mantener la capacidad industrial productiva interna, pero no creo que Argentina esté muy lejos de esa intención nacional, a pesar de que Milei tiene una posición más liberal. Las condiciones actuales nos obligan a maximizar el acceso a cualquier mercado. Y eso significa negociar con rapidez y eficacia, idealmente de forma conjunta, porque hay más atractividad para terceros países si lo hacemos así. Uno recuerda que cuando entró Milei no quería saber del Mercosur ni del acuerdo con Europa. Pero hay elementos internos en Argentina con mejor juicio. Los beneficios del acuerdo Mercosur-Unión Europea son muy inmediatos y visibles. Y no es solo económico: es también una cuestión de visión del mundo. Hoy más del 50% del comercio está concentrado en Asia, y eso no le conviene a nadie.

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- ¿Podría Venezuela reingresar al bloque?

- Es necesario que sea un gobierno soberano. Un gobierno soberano, no uno impuesto por una potencia externa, por más benéfica o malévola que sea esa potencia. Lo que interesa es un país soberano.

Lula da Silva, este sábado, en Filipinas, en la cumbre de la ASEAN en Manila (REUTERS)

- ¿Cuánto hay de pelea geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de los recursos naturales e infraestructura crítica en la región en el posicionamiento de Washington en relación a dirigentes como Milei o con Bolsonaro?

- Estas cuestiones son muy complejas. Pero en lo más evidente: China tiene todo lo que necesita en tierras raras, y los depósitos más trabajados y desarrollados están en territorio chino. Estados Unidos tiene una ventaja muy clara sobre China: es esencialmente un país autosuficiente, pero le faltan las tierras raras. China, en cambio, tiene carencias en energía, en minerales en general y en alimentos, a pesar de ser desde hace más de diez años la mayor economía del mundo en términos de producción. Y lo que China no tiene, América del Sur —Brasil, Argentina y otros— lo tiene en abundancia: energía, minerales y producción agrícola. Nuestra relación con China, al contrario de lo que piensan muchos, no tiene nada de ideológica. Es natural, pragmática, complementaria y necesaria. Con Estados Unidos la relación es inevitable: es la gran potencia regional, omnipresente, con la mayor capacidad de hacer el bien y el mal. Lo mejor es mantener la mejor relación posible, pero sin pérdida de soberanía. Eso Brasil no lo va a permitir.

- ¿Qué rol jugó Estados Unidos en la salida de Flavio Bolsonaro y en la triangulación con Argentina?

- Es difícil saberlo con precisión. No tengo información no pública sobre esa materia. Pero creo que Estados Unidos tiene intereses muy claros y también un comportamiento de racionalidad. La relación personal de Lula con Trump no es mala: nunca hubo ningún problema, se entendieron bien. Y el presidente americano no le gusta apostar por quienes no salen bien. A pesar de no apoyar formalmente a Flavio Bolsonaro, había una percepción muy natural de que era su favorito. Pero la verdad es que ya es una familia que no tiene más la aura que tuvo en su momento. El costo de mantener ese apoyo y perder relevancia en la relación con el país más importante de América Latina después de Estados Unidos —que es Brasil— no le interesa a nadie en Washington, incluido el propio presidente Trump. Entonces, yo no veo esto como un gran problema.