Subidas a escalón: el ejercicio cotidiano que desafía a las sentadillas, mejora la fuerza y el equilibrio

El ejercicio de subidas a escalón se posiciona como alternativa funcional de bajo impacto en el entrenamiento de fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza suele estar dominado por ejercicios clásicos que ocupan gran parte de las rutinas en gimnasios y programas de acondicionamiento físico.

Sentadillas, peso muerto o zancadas aparecen de forma recurrente en planes diseñados para fortalecer el tren inferior. Sin embargo, una alternativa de movimiento simple, accesible y de bajo impacto comienza a ganar protagonismo en el ámbito del ejercicio funcional.

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El interés se centra en las subidas a escalón, un gesto cotidiano transformado en herramienta de entrenamiento que, según especialistas citados por The Times, combina activación muscular, trabajo cardiovascular y mejora de la capacidad funcional.

Las subidas al escalón comenzaron a ganar espacio frente a ejercicios tradicionales como las sentadillas, gracias a su combinación de fuerza, equilibrio y bajo impacto articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio se posiciona como una opción eficaz para fortalecer glúteos, optimizar la postura y favorecer la movilidad general, especialmente en etapas de envejecimiento.

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Un ejercicio cotidiano con impacto integral

El movimiento consiste en subir y bajar un escalón, banco o plataforma, utilizando una sola pierna en cada repetición. Esta dinámica unilateral permite un reclutamiento muscular amplio y una exigencia constante de estabilidad.

El profesor Matt Kaeberlein, investigador en biología del envejecimiento, señaló a The Times que este tipo de entrenamiento incide en lo que los científicos denominan “capacidad funcional”, es decir, la habilidad para realizar actividades cotidianas.

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Cada repetición reproduce acciones como levantarse de una silla baja, subir bordillos o caminar escaleras, lo que refuerza patrones motores presentes en la vida diaria.

El movimiento unilateral de subir escalones permite identificar y corregir desequilibrios musculares y refuerza patrones motores cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Kaeberlein, el ejercicio combina varios factores del envejecimiento saludable en un solo movimiento. “Fortalece la parte inferior del cuerpo, mejora el equilibrio y la coordinación, promueve la salud cardiovascular y refuerza patrones de movimiento funcionales que se aplican directamente a la vida diaria”, afirmó.

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Activación muscular y evidencia científica

El trabajo con escalón involucra múltiples grupos musculares. Además del glúteo mayor, participan cuádriceps, isquiotibiales, flexores de cadera, sóleo y músculos estabilizadores de rodilla, tobillo y tronco.

Una revisión publicada en el Journal of Sports Science and Medicine analizó distintos ejercicios orientados al fortalecimiento del glúteo mayor. El análisis concluyó que las subidas al escalón registraron la mayor activación de este músculo frente a otras opciones como sentadillas, peso muerto, elevaciones de cadera o zancadas.

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El ejercicio trabaja glúteos, cuádriceps y músculos estabilizadores, con una activación muscular que superó a movimientos populares como los hip thrust y las zancadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este músculo cumple una función estructural fundamental. Está conectado con el coxis y, junto al glúteo medio y el glúteo menor, ayuda a mantener la postura, absorber impactos y facilitar movimientos como caminar, correr o levantarse desde una posición sentada.

Menor impacto articular y aplicaciones prácticas

El movimiento también destaca por su bajo impacto. Entrenadores consultados por el medio británico señalaron que la carga sobre articulaciones resulta inferior a la generada por actividades como la carrera.

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Harry Jameson, entrenador personal citado por The Times, explicó que se trata de una opción de utilidad en contextos de rehabilitación. “Son de bajo impacto y no generan la compresión articular ni las fuerzas de movimiento que se producen al correr”, afirmó. El profesional añadió que este ejercicio formó parte de su propio proceso de recuperación tras una intervención en la cadera.

Variantes con pesas, impulso de rodilla y alternancia rápida elevan la intensidad y benefician fuerza, estabilidad y resistencia cardiovascular en subidas a escalón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter unilateral del gesto permite identificar desequilibrios musculares que pueden aparecer con el paso del tiempo. Esta condición influye en la postura y en la mecánica de la marcha.

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Las 6 maneras de perfeccionar las subidas y bajadas de escalón

No se debe apuntar a una altura demasiado elevada: el uso de alturas excesivas aumenta el riesgo de lesiones. Kaeberlein recomendó comenzar con escalones domésticos, con progresión gradual. El objetivo consiste en alcanzar una altura cercana a los 32 cm, suficiente para activar musculatura clave sin comprometer la técnica. Perfeccionar el paso básico de la caja: la ejecución inicial debe realizarse sin carga adicional. Se inicia frente al escalón, con pies alineados al ancho de caderas. El impulso proviene del talón de la pierna apoyada en la superficie, con extensión completa en la parte superior del movimiento. Añadir pesas: la incorporación de resistencia incrementa la intensidad. Mancuernas ligeras o chaleco lastrado permiten trabajar fuerza y estabilidad. Jameson sugirió iniciar con cargas reducidas de entre 5 y 7 kg. Añadir un impulso de rodilla: esta variante simula la fase de carrera. En la parte superior del movimiento se eleva la rodilla contraria hacia el pecho, lo que añade un componente explosivo y coordinación entre tren superior e inferior. Alternancia rápida con los pies sobre un escalón bajo: la secuencia rápida sobre un escalón bajo aporta un estímulo aeróbico. El ejercicio puede comenzar a un ritmo moderado y, con el tiempo, aumentar de forma progresiva en velocidad y duración. Importancia del control en la fase de descenso: Bajar el escalón de forma lenta fortalece el equilibrio y la estabilidad, con un patrón similar a una sentadilla unilateral.