Qué comer para tener un hígado sano y evitar enfermedades hepáticas

El consumo diario de frutas como manzanas, cítricos y arándanos ayuda a reducir la inflamación y el daño celular en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado es un órgano clave que participa en la descomposición de nutrientes, la producción de bilis y la eliminación de toxinas. Su correcto funcionamiento es fundamental para la salud general. En los últimos años, el hígado graso no alcohólico, ahora llamado enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD), se ha vuelto una de las afecciones hepáticas más frecuentes en adultos.

Según la Mayo Clinic, mantener una alimentación basada en la dieta mediterránea y reducir los ultraprocesados ayuda a prevenir este trastorno. El control de la MASLD depende sobre todo de la dieta, la actividad física y el manejo de factores de riesgo como la obesidad y la diabetes.

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Cuáles son los alimentos que ayudan a tener un hígado sano

La evidencia recogida por la Mayo Clinic y la American Liver Foundation indica que la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, es la más recomendable para la salud hepática. A continuación, se describen los grupos de alimentos más beneficiosos.

Frutas y verduras

La recomendación principal es consumir al menos tres raciones de verduras y dos de frutas al día. Opciones como el brócoli, la espinaca, los espárragos, las zanahorias, las manzanas, los cítricos y las arándanos aportan fibra, antioxidantes y polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y el daño celular en el hígado.

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El consumo diario de frutas como manzanas, cítricos y arándanos ayuda a reducir la inflamación y el daño celular en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic señala que los polifenoles presentes en frutas como las uvas y los arándanos contribuyen a disminuir la acumulación de grasa hepática.

Cereales integrales y legumbres

La inclusión de cereales integrales (avena, arroz integral, pan y pastas integrales) y legumbres (lentejas, garbanzos, porotos) ofrece una fuente importante de fibra y nutrientes. Estos alimentos ayudan a controlar el peso y los niveles de azúcar en sangre, dos factores clave para evitar el desarrollo de enfermedades hepáticas.

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Pescado graso y proteínas magras

El consumo de pescado azul como salmón, atún, caballa y sardinas aporta ácidos grasos omega-3, que poseen efectos antiinflamatorios.

De acuerdo con la American Liver Foundation, estas grasas saludables tienen un papel relevante en la reducción de la grasa hepática y el mantenimiento de enzimas hepáticas en niveles adecuados. Otras fuentes de proteína recomendadas son el pollo sin piel, los huevos y las legumbres.

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El pescado azul como el salmón y la caballa aporta ácidos grasos omega-3 que reducen la grasa hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutos secos y semillas

Nueces, almendras, semillas de girasol y chía están recomendadas por su aporte de grasas insaturadas, vitamina E y antioxidantes. La Mayo Clinic indica que una ingesta moderada de frutos secos favorece la prevención del hígado graso y disminuye la inflamación.

Grasas saludables

El aceite de oliva virgen extra, el aceite de palta y el de uva deben ser preferidos sobre las grasas saturadas presentes en la mantequilla y las margarinas. Estas grasas insaturadas mejoran la función hepática y reducen el estrés oxidativo.

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Bebidas recomendadas

Optar por bebidas como agua, café negro y té sin azúcar favorece la salud hepática y previene enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua, el café y el té sin azúcar son las bebidas más indicadas. Estudios citados por la Mayo Clinic sugieren que el consumo de café negro podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedades hepáticas graves, siempre que se evite el exceso de azúcar y grasa en la preparación.

Cuáles son los síntomas del hígado graso y cómo evitarlo

La mayoría de los casos de hígado graso no presentan síntomas al principio, según advierten la Mayo Clinic y la American Liver Foundation. Cuando aparecen, los síntomas más habituales incluyen sensación de pesadez o inflamación abdominal, dolor en la parte superior derecha del abdomen, fatiga, debilidad, dolores de cabeza y problemas digestivos. En fases más avanzadas pueden surgir pérdida de apetito, náuseas y, en casos graves, ictericia.

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El diagnóstico temprano resulta clave, ya que la enfermedad puede avanzar sin dar señales claras. Entre los principales factores de riesgo se encuentran la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y el colesterol alto.

El dolor localizado en la parte superior derecha del abdomen puede indicar la presencia de hígado graso en etapa inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir el hígado graso y evitar su avance, los especialistas recomiendan mantener un peso saludable, seguir una dieta basada en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados, evitar el alcohol, y realizar actividad física al menos 150 minutos a la semana.

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También es fundamental controlar la diabetes, el colesterol y la presión arterial bajo supervisión médica, y consultar siempre con un profesional antes de tomar suplementos o remedios para el hígado. Hasta el momento, no existen tratamientos médicos específicos para el hígado graso no alcohólico. Por eso, la mejor estrategia para prevenir y revertir el daño hepático es mantener una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.