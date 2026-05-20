El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Moria Casán y Georgina Barbarossa sellaron su amistad con un abrazo sincero y un profundo intercambio de disculpas y afecto

Más allá de la intensa noche cargada de polémicas, enojos y frustraciones, la ceremonia de los Martín Fierro 2026 dejó momentos inolvidables, como el abrazo entre Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Moria Casán. Tal fue el impacto que la situación tuvo en las protagonistas, que en las últimas horas, la conductora de A la Barbarossa (Telefe) le decidió un profundo mensaje a la One, marcando el final de su conflicto y el cariño que se tienen más allá de sus diferencias.

“Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y “Locas x ellos” donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval Moria”, escribió la actriz junto a un emoji de brillos. En la primera imagen, tomada en la ceremonia de este lunes, se observa a ambas figuras sonriendo ante la cámara. Luego, tal como Barbarossa describía en su posteo, la publicación refleja una antigua imagen de ambas figuras del espectáculo de 1997.

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Más allá de los miles de likes y comentarios, un detalle que llamó la atención es que Barbarossa invitó a Casán para que su publicación sea compartida. Rápidamente, la One devolvió el gesto aceptando la colaboración, la cual, ahora, aparece en el perfil de Instagram de ambas. “Mujeres del espectáculo”, “Muy bien, perdonar es divino, y vos Geo sos lo mas de lo mas”, “Las verdaderas divas” y “Me dio mucha alegría ese abrazo. Hay que tener mucha humildad para perdonar”, fueron algunos de los mensajes que los seguidoras de ambas eligieron para expresar su amor, cariño y su alegría por el encuentro de ambas.

La publicación conjunta en Instagram entre Barbarossa y Casán simbolizó la reconciliación tras años de diferencias mediáticas

Este martes, ya horas después de su encuentro en la ceremonia de los premios, Casán se refirió a ese encuentro en su programa y compartió detalles de la conversación que mantuvo con Georgina Barbarossa. “Sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”, relató.

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Luego, Moria profundizó en sus sensaciones respecto al momento y destacó la sinceridad del intercambio: “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita. Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”.

Georgina Barbarossa, por su parte, también aludió al episodio y aclaró una de las frases recordadas por Moria. “No dijo ‘sorry’, dijo ‘perdón si te lastimé. Te honro, te quiero mucho’. Yo no dije que me pidió disculpas porque si no parezco una despechada. ‘Sí, vino y me pidió perdón’”, comentó entre risas.

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El posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán (Instagram)

Para muchos televidentes, el abrazo entre ambas fue una imagen cordial durante la noche, aunque detrás existía una historia de antiguas diferencias mediáticas que se remontan a décadas atrás, luego de declaraciones de Moria sobre las adicciones de Miguel “El Vasco” Lecuna, el fallecido esposo de Georgina Barbarossa.

El emotivo momento parece haber dejado atrás el enojo que sintió Barbarossa al perder el Martín Fierro a mejor conductora ante Wanda. Cuando se anunció el nombre de Nara como ganadora, la cámara encontró a Georgina con una expresión que no necesitó palabras: “Otra vez”, se leía en su cara. Su hijo, presente en la gala, acompañó el gesto con un movimiento de dedo índice que los usuarios de X interpretaron de inmediato comoun señalamiento de robo. El periodista Leo Arias fue uno de los primeros en publicar el momento: “Mucho malestar en el entorno de Georgina con APTRA, sienten que ayer era la noche para ganar después de 26 años conduciendo“.

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El abrazo entre Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Moria Casán marcó uno de los momentos más emotivos de los Martín Fierro 2026

Al día siguiente, ya en su programa, Barbarossa fue más directa. “Estaba medio enculada porque no había ganado el premio. Yo pensé que como le dieron el del programa a Vero, me iban a dar el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda porque hace 27 años que estoy conduciendo y creo que me lo merecía. Así que dije ‘otra vez’. Quería irme y llegar a casa", relató sin filtros ante sus compañeros.

Luego, en un ida y vuelta con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, Barbarossa dejó en claro que su enojo no apuntaba a la ganadora sino a quienes tomaron la decisión. “No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. Yo estoy enojada con Aptra y con la gente de Telefe“, dijo. Y fue más lejos: “Hace 27 años empecé a conducir, vengo del teatro, y en estos cinco años conduzco con mucho éxito y rating. La gente nos elige”. La conductora remarcó el esfuerzo que le demanda el trabajo frente a cámara, dado que no es periodista de formación: “Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”.

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