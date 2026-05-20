Lanús se enfrentará a Liga de Quito en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Liga de Quito recibirá a Lanús en Ecuador (Crédito: Luis Robayo/AFP)

Lanús enfrentará una visita de riesgo a Ecuador en la noche de este miércoles contra Liga de Quito por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. El encuentro iniciará a las 21:30 con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, el VAR será manejado por su compatriota Mauricio Pérez y transmitirán Fox Sports 2 y Disney+.

El Granate llegó a este duelo en la segunda posición de la zona con seis puntos. Su participación empezó con una derrota en Brasil ante Mirassol por 0-1 y se repuso en sus primeros dos encuentros como local con sendos triunfos 1-0 frente a Always Ready de Bolivia y el conjunto ecuatoriano. Sin embargo, la estrepitosa caída por 0-4 a manos de los bolivianos en los 4.150 metros de altura de El Alto lo obliga a ser precavido en su excursión a los 2.700 metros de Quito.

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El vigente campeón de la Copa Sudamericana buscará dejar atrás la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que cayó por 2-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino chocarán contra un rival que está igualado en puntos. Este detalle no es menor porque necesitan revalidar el triunfo logrado en Buenos Aires y sacar ventaja frente a un posible empate en unidades porque el primer criterio de desempate son los cruces directos.

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Liga de Quito le ganó 1-0 a Always Ready en Bolivia y 2-0 a Mirassol en Ecuador, pero acumula dos duelos sin ganar ante Lanús (0-1) y los brasileños (0-2). Por otro lado, en el plano local marchan en la cuarta colocación del campeonato con 23 puntos, a 11 del líder Independiente del Valle.

En distinta sintonía, hubo una noticia en las últimas horas que involucró a los cuatro equipos del grupo. La quita de la localía a los conjuntos bolivianos por los graves conflictos sociales que atraviesa ese país tuvo como principal beneficiado a Mirassol, que evitó viajar a la altura y se enfrentó este martes a Always Ready en el estadio La Huerta de Asunción, Paraguay.

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En la última fecha, Lanús recibirá a los brasileños en La Fortaleza y Always Ready visitará a Liga de Quito. Ambos duelos se disputarán el próximo martes desde las 19 (hora argentina).

Probables formaciones:

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Liga de Quito: Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Luis Segovia, Gian Allala; Yerlin Quiñónez, Jesús Pretell, Gabriel Villamíl, José Quintero; Fernando Cornejo, Deyverson y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

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Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Mauricio Pérez (Colombia)

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Hora: 21:30

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

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TV: Fox Sports 2 y Disney+

La tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Libertadores