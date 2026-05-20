Lluvia de balas y muerte en La Matanza: un vecino mató a un motochorro de 16 años en pleno intento de robo

Lluvia de balas y un ladrón abatido en La Matanza

Un motochorro de 16 años fue abatido este lunes en la localidad de Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza, por un hombre al que había intentado robarle cuando se detuvo en la puerta de un supermercado. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa de los hechos y la lluvia de balas que hubo en el lugar, producto del enfrentamiento armado entre los delincuentes y la víctima.

Todo ocurrió minutos antes de las 20 sobre la calle Urien, a la vera del Camino del Buen Ayre, justo frente al ingreso al supermercado “El Gitano”.

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El video que encabeza esta nota muestra que, de repente, una moto aparece circulando sobre la vereda del comercio, mientras que una segunda, con dos ocupantes a bordo, frena su marcha sobre la calle.

Maximiliano Darío Borras, el delincuente abatido, viajaba como acompañante en la moto Yamaha XTZ.

En ese momento, uno de los hombres que ocupaba el primer rodado se percató de que lo estaban por robar y repelió el ataque por sus propios medios. Rápido de reflejos, descendió de la moto, se alejó algunos metros del lugar y comenzó a disparar contra sus perseguidores.

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La grabación captada por una segunda cámara de seguridad, instalada en el frente de una casa ubicada en la cuadra siguiente, permite escuchar el impactante tiroteo que protagonizaron los motochorros y su tirador. Incluso, en las imágenes se observa cómo dos vecinas que caminaban por la calle Urien al momento del hecho debieron correr para refugiarse de los disparos.

Rápido de reflejos, la víctima sacó un arma de entre sus ropas y repelió el ataque.

En medio de la balacera, los asaltantes no pudieron ni descender de la Yamaha XTZ en la que circulaban y arrancaron a toda velocidad en dirección a la calle El Caldén. En esa esquina, el conductor perdió el control, volcó sobre la calzada y escapó, mientras que su cómplice, identificado como Maximiliano Darío Borras, menor de edad, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y falleció en el lugar.

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El cuerpo de Borras, quien presentaba antecedentes penales por robo automotor agravado por ser en poblado y en banda, y por el uso de armas, fue reconocido por su propio padre, que fue notificado del hecho por personal de la comisaría Virrey del Pino de la Policía Bonaerense y se presentó en el lugar.

Con el delincuente que yacía sobre el asfalto y el otro que se había dado a la fuga, el tirador se subió a la moto en la que circulaba y se retiró del lugar. El fiscal Claudio Fornaro, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, encabeza la investigación y trabaja para localizarlo.

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