Caso Marset: la defensa del narco uruguayo negocia un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos

Sebastián Marset capturado en Bolivia

Para este miércoles 20 estaba prevista la audiencia entre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la Fiscalía de Estados Unidos. Sin embargo, esta instancia se prorrogó hasta el 1° de julio ante la posibilidad de que la defensa del delincuente acepte un acuerdo de culpabilidad. El uruguayo es investigado por conspiración para lavar dinero utilizando el sistema financiero de ese país.

Según informó el semanario uruguayo Búsqueda, la instancia prevista para este miércoles se pospuso con el objetivo de que la defensa del uruguayo analice las evidencias y las propuestas de acuerdo para declararse culpable.

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Así lo entendió Marset, en una solicitud oficial: “Por la presente acepto que he consultado con mi abogado y entiendo plenamente todos mis derechos. He leído esta moción para posponer la audiencia y la he revisado con mi abogado”.

En marzo de 2026 fue capturado en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset - @senad_paraguay/X

El texto, consignado por el medio uruguayo, tiene fecha del 15 de mayo y fue presentado en conjunto por los abogados de Marset y el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff, que es quien lleva adelante la acusación.

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En la acusación, el fiscal recolectó 22 gigabytes de prueba contra Marset. Se trata de una cantidad de almacenamiento que equivale a cerca de 4 millones de páginas de texto, unas 5.500 fotos o unas 22.000 canciones en formato MP3.

“Los Estados Unidos de América, con consentimiento expreso del acusado y de los abogados del acusado, solicitan respetuosamente al tribunal posponer la audiencia actualmente programada para el 20 de mayo”, señaló Aminoff, de acuerdo a lo que consignó el medio uruguayo.

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El argumento para postergarlo radica en que la defensa de Marset necesita “realizar una revisión más completa de las pruebas entregadas por el gobierno, reunirse nuevamente con su cliente y continuar las negociaciones de un posible acuerdo de culpabilidad”.

A inicios de abril, la fiscalía le pidió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia que catalogara la causa de Marset como “compleja” y suspendiera los plazos previstos en la Speedy Trial Act, consignó Búsqueda. Esta ley establece que todo juicio penal debe comenzar dentro de los 70 días desde la acusación, salvo que haya circunstancias excepcionales.

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El juez Alston Jr. aceptó la solicitud y estableció una audiencia para el 20 de mayo, que es la que ahora se posterga. El 15 de mayo, el mismo día que la defensa y la fiscalía pidieron las prórrogas, el juez la aceptó.

Sebastián Marset es capturado en Bolivia el 13 de marzo de 2026, sentado en una mesa con agentes de seguridad que revisan documentos durante el operativo.

“El caso sigue siendo tan complejo que resulta irrazonable esperar una preparación adecuada para el juicio dentro de los plazos establecidos por la Speedy Trial Act”, consideró.

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Para tomar la resolución, el juez consideró dos puntos: el tamaño de la evidencia y las “negociaciones de un posible acuerdo de culpabilidad que continúan en curso”.

El día anterior, el fiscal Aminoff aseguró que el gobierno de Estados Unidos ya le presentó a los abogados de Marset una oferta formal de acuerdo de culpabilidad. Las dos partes “se reunieron y conversaron sobre una posible resolución del caso sin llegar a juicio”.

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La extradición de Sebastián Marset a Estados Unidos marca un hito en la lucha internacional contra el narcotráfico en Sudamérica.

En los 22 GB de material hay comunicaciones interceptadas en idiomas extranjeros, evidencia obtenida de países a través de tratados de asistencia mutua y decenas de miles de páginas con registros financieros. Hay datos que fueron solicitados a Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.

Un documento oficial señala que Marset habría recibido 17 millones de euros provenientes de un único envío de droga hacia Europa, de los cuales al menos cinco millones fueron lavados a través del sistema financiero estadounidense.Además, también se menciona que Marset utilizó identidades falsas, como la de “Luis Paulo Amorim Santos”, con el que jugó al fútbol en un equipo de la divisional B de Bolivia –Leones El Torno–, del que también era dueño. Otro de los nombres falsos que utilizó fue el de “Gabriel De Souza Beumer”.

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