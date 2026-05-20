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El ministro de seguridad de Córdoba detalló cómo será el operativo para la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano

Juan Pablo Quinteros explicó los pormenores del trabajo que se realizará para la definición del campeonato argentino en el estadio Mario Alberto Kempes

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La ciudad de Córdoba se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino: la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano, que se disputará el domingo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. En diálogo con Infobae al Amanecer, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quintero, ofreció detalles sobre el plan de seguridad y organización dispuesto para el evento, que movilizará a miles de hinchas y requerirá un dispositivo especial de fuerzas conjuntas.

Según explicó Quintero, el operativo contempla la división del estadio en sectores bien definidos para cada parcialidad. “El estadio va a estar dividido en dos. Una platea y una popular para River y otra platea y popular para Belgrano. Primero, pedirle a la gente que no venga sin entradas, especialmente desde Buenos Aires. Que compren en lugares seguros. Se van a vender 25 mil entradas para cada parcialidad, y el estadio quedará corto”, indicó el funcionario en el programa conformado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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La expectativa por el partido generó una alta demanda de entradas en ambos clubes. El titular de la cartera de Seguridad anticipó que la venta oficial se realizará por canales habilitados para evitar la falsificación o reventa, y remarcó la importancia de adquirir los tickets únicamente por vías seguras. “Queremos evitar inconvenientes en los accesos o situaciones que pongan en riesgo el desarrollo del espectáculo”, remarcó.

En cuanto al despliegue de las fuerzas de seguridad, Quintero detalló que el procedimiento de ingreso de ambas hinchadas estará estrictamente delimitado, con controles diferenciados desde los puntos de acceso a la ciudad. “El operativo será como siempre. River va a entrar por la zona norte. Belgrano por la zona sur. Desde que ingresan, en el peaje de Toledo, se hará un control de toda la barra de River. Lo haremos con inter fuerzas. Con Gendarmería, con PSA, con Policía Federal, con Policía de Córdoba. Ahí aplicamos el programa Tribuna Segura. De ahí los encapsulamos y los llevamos a la playa norte. En ningún momento se cruzan”, subrayó el ministro.

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El funcionario provincial insistió en el pedido de colaboración a los simpatizantes, especialmente a quienes viajarán desde otras provincias. “Apelar al buen comportamiento. Entender que es fútbol, que no es ningún drama. Habrá un ganador y un perdedor”, expresó. La convivencia de hinchadas en un mismo estadio representa un desafío para las autoridades cordobesas, que buscan garantizar una jornada sin incidentes y un marco familiar.

La provincia de Córdoba se prepara para recibir la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano en el Mario Alberto Kempes (REUTERS/Matias Baglietto)
La provincia de Córdoba se prepara para recibir la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano en el Mario Alberto Kempes (REUTERS/Matias Baglietto)

En su rol de responsable del dispositivo de seguridad, Quintero reconoció que la cita tendrá un componente emocional particular, ya que es simpatizante del Pirata. “Me toca la doble misión. Me toca trabajar, hacerme cargo del operativo, y también sufrir los 90 minutos. Pero sobre todo está el espectáculo. El gobernador hizo de Córdoba un lugar de grandes eventos. El sábado, en Jesús María, estarán Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Nosotros los cuidamos desde que llegan a la provincia, con la policía caminera. El operativo es amplio. Para nosotros los eventos no se terminan en el estadio y los anillos de contención. El evento es todo. Queremos que salgan y vuelvan tranquilos tras disfrutar de un espectáculo deportivo”, señaló.

Para esta final, el dispositivo incluirá la intervención de todas las fuerzas federales y provinciales, con aplicación de tecnología de control de accesos y anillos de seguridad en los alrededores del estadio. El programa Tribuna Segura permitirá identificar a personas con antecedentes o restricciones para ingresar a espectáculos deportivos.

El titular del Ministerio de Seguridad puntualizó que el objetivo es preservar la integridad de quienes asistan al partido y de los vecinos de la ciudad. “Tenemos como premisa que sea una fiesta para la familia”, aseguró. Las autoridades remarcaron que la tarea de prevención y resguardo continuará más allá del horario del partido, abarcando los desplazamientos posteriores de las hinchadas y la desconcentración tras el evento.

El Millonario, que también tiene la cabeza abocada a la parte final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, finalizó en la segunda colocación de la Zona B. En octavos de final superó a San Lorenzo por penales, luego doblegó a Gimnasia y Esgrima La Plata y en semifinales superó a Rosario Central.

El Pirata, por su parte, buscará coronarse por primera vez en su historia como campeón del fútbol argentino. Los dirigidos por Ricardo Zielinski culminaron la primera parte en el quinto lugar. En los mano a mano superaron a su clásico rival Talleres de Córdoba en octavos, a Unión de Santa Fe en cuartos de final y a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona por penales en semifinales.

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