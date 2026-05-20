Diputados, en vivo: el oficialismo consiguió el quórum para tratar la reforma de Zona Fría y la ley Hojarasca

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles la sesión especial impulsada por La Libertad Avanza para debatir la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría, la denominada ley Hojarasca y una serie de tratados internacionales. El oficialismo consiguió abrir el recinto con 129 diputados presentes y 128 ausentes, el número justo para alcanzar el quórum y avanzar con el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario.

La sesión convocada por el Gobierno dejó sin efecto la estrategia de la oposición, que había citado a otra reunión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y su patrimonio. Además, el temario opositor incluía iniciativas vinculadas con licencias por paternidad, medicamentos gratuitos y financiamiento universitario, pero la prioridad del oficialismo fue asegurarse el control de la agenda parlamentaria con apoyo de gobernadores y bloques aliados.