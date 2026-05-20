Diputados, en vivo: el oficialismo consiguió el quórum para tratar la reforma de Zona Fría y la ley Hojarasca

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles la sesión especial impulsada por La Libertad Avanza para debatir la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría, la denominada ley Hojarasca y una serie de tratados internacionales. El oficialismo consiguió abrir el recinto con 129 diputados presentes y 128 ausentes, el número justo para alcanzar el quórum y avanzar con el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario.
La sesión convocada por el Gobierno dejó sin efecto la estrategia de la oposición, que había citado a otra reunión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y su patrimonio. Además, el temario opositor incluía iniciativas vinculadas con licencias por paternidad, medicamentos gratuitos y financiamiento universitario, pero la prioridad del oficialismo fue asegurarse el control de la agenda parlamentaria con apoyo de gobernadores y bloques aliados.
La oposición pidió un cuarto intermedio para intentar habilitar su sesión
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó una moción de orden para que la Cámara pase a un cuarto intermedio a las 11 con el objetivo de permitir la conformación del quórum de la sesión impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El diputado sostuvo que la convocatoria realizada por La Libertad Avanza una hora antes constituyó un intento deliberado de bloquear ese debate.
“Voy a solicitar, en el marco del artículo 127 de nuestro Reglamento, que a las once horas se pase a cuarto intermedio con el objetivo de que se pueda hacer lugar a la confección del quórum de la sesión solicitada”, planteó Martínez en el recinto. Además, calificó la maniobra del oficialismo como un acto de “mala fe parlamentaria” y advirtió que podría convertirse en un antecedente problemático para el funcionamiento futuro de la Cámara.
Cruces en el recinto por la reforma de Zona Fría
En medio de la discusión por el quórum y el inicio de la sesión, la diputada kirchnerista Paula Penacca lanzó una chicana dirigida al oficialismo y a los aliados que respaldan la reforma del régimen de subsidios al gas. “Qué frío que hace en Mendoza”, gritó desde su banca, en referencia a una de las provincias que perdería el beneficio de Zona Fría si avanza el proyecto impulsado por La Libertad Avanza.
El oficialismo consiguió quórum
La Libertad Avanza logró reunir este miércoles el quórum necesario en la Cámara de Diputados para iniciar la sesión especial convocada a las 10. El tablero marcó 129 diputados presentes y 128 ausentes, lo que le permite al oficialismo abrir el debate sobre la reforma del régimen de Zona Fría, la ley Hojarasca y una serie de tratados internacionales. Con el inicio de la sesión, además, quedó desplazada la convocatoria opositora para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En una entrevista con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, en Infobae al Regreso, se expuso la controversia por el proyecto oficialista para modificar el Régimen de Zona Fría que define los subsidios al gas en todo el país.
La Libertad Avanza intentará hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados a una reforma que restringe el acceso al subsidio de gas por Zona Fría, junto con la denominada ley Hojarasca y una decena de tratados internacionales. Sin embargo, avanzar con estos proyectos no será el único objetivo político del oficialismo: en paralelo apuestan a hacer una demostración de fuerza y desarticular el intento opositor de interpelar, y eventualmente remover, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.