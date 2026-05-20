River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Bragantino, correspondiente a la fecha 5 del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El Millonario y el conjunto brasileño se verán las caras este miércoles 20 de mayo, desde las 21.30, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Gustavo Tejera, mientras que sus asistentes serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El encargado del VAR será Christian Ferreyra y el del AVAR será Diego Dunajec.

El Millonario, que llega entonado a este compromiso tras clasificar a la final del Torneo Apertura (enfrentará este domingo a Belgrano de Córdoba), con un equipo alternativo intentará asegurarse el primer puesto del Grupo H. Los comandados por el Chacho comandan la zona con 10 unidades, cuatro más que Carabobo y Bragantino.

Los brasileños vienen de ganar 2-0 como locales ante Vitória por el torneo local, lo que los posicionó en la sexta colocación del Brasileirao con 23 unidades, doce menos que el líder Palmeiras. El conjunto visitante necesita sumar para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. En la última fecha jugarán un mano a mano ante Carabobo de Venezuela.

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