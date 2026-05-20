Nazarena Vélez cuestionó el abrazo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Hay cosas que yo no perdono”

Nazarena Vélez y su reflexión sobre el reencuentro de Moria Casán y Georgina Barbarossa (Video: Bondi Live)

La gala de los Premios Martín Fierro 2026 no solo entregó estatuillas; se transformó en el escenario de un debate que atraviesa la televisión argentina desde hace décadas: los límites del perdón y las reconciliaciones públicas entre figuras que expusieron sus conflictos ante millones de espectadores. El reencuentro entre Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, tres nombres con peso propio en el espectáculo local, reavivó una discusión sobre cuándo es posible dejar atrás agravios y cuándo ciertas heridas permanecen abiertas, aún frente a los reflectores y la presión mediática.

El episodio en la premiación fue mucho más que un gesto cordial ante las cámaras. Tras años de distanciamiento marcado por declaraciones cruzadas y resentimientos acumulados, el saludo público entre las tres figuras generó un revuelo inmediato, tanto en el salón del evento como en las redes sociales. Las imágenes del abrazo recorrieron los portales y despertaron de inmediato todo tipo de comentarios, muchos de ellos centrados en el trasfondo de viejas enemistades que parecían irreparables.

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La reacción ante el reencuentro no se limitó a los protagonistas directos. Nazarena Vélez en el ciclo Storytime del canal de streaming Bondi, puso en palabras lo que muchos espectadores se preguntaban: ¿es posible perdonar todo en el ambiente artístico, o existen ofensas que nunca cicatrizan? La actriz y panelista no dudó en explicitar su postura: “Yo recién se lo decía a Ángel. Si a mí me lo hacían, yo quedaba como una resentida de mierda, ¿eh? A mí me dicen: ‘Vení, Naza, dale un abrazo’. Yo no te doy”.

Luego del icónico abrazo que compartió con Moria Casán y Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa explicó los detalles sobre su presunta reconciliación luego de años alejadas (A la Barbarossa – Telefe)

La intervención de Barbie Vélez agregó matices al debate: “Bueno, dependiendo la gravedad del asunto, ¿no?”. Alejandra Maglietti, también presente en la charla, ahondó: “¿En algún momento te has reconciliado con algunos y con otros no?” La respuesta de Nazarena fue contundente y, a la vez, reveladora sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo: “Re. Cuando pasó lo de Fabián (su pareja, quien falleció), quise romper un montón de cosas que no le encontraba el sentido. De hecho, me armigué con Moria después de que había dicho cosas tremendas en su momento. Con Roccasalvo, que lo contó el otro día, le dije: ‘Sí, tenés razón, te pido perdón’, porque yo le había dicho barbaridades”.

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El debate sobre el perdón en el ambiente artístico argentino gira en torno a la posibilidad de dejar atrás viejos agravios públicos y privados, y la capacidad de las figuras para distinguir entre situaciones que pueden superarse y aquellas que marcan un quiebre definitivo en los vínculos. Las experiencias personales, la gravedad de los hechos y el paso del tiempo aparecen como factores centrales al momento de decidir si una reconciliación es posible.

La propia Nazarena Vélez lo resume: “Cuando te pasan cosas realmente muy fuertes, hay cosas que pierden el valor. Ahora, hay cosas, como dijo recién Barbie, que yo no las perdono nunca en la vida. Yo no le deseo el mal a nadie, ¿eh? Mirá que tengo gente para desearle el mal, pero no le deseo el mal a nadie. Ahora, no te quiero cerca”.

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El comentado momento en los Martín Fierro con el abrazo esperado entre Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

La escena, breve pero cargada de simbolismo, se produjo bajo la mirada atenta de colegas, periodistas y cámaras. Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa compartieron un saludo público tras años de distanciamiento, tensiones y frases filosas intercambiadas en los medios. El gesto, a instancias de un pedido del conductor, Santiago Del Moro, sorprendió a muchos, no solo por el historial de desencuentros, sino por el contexto: los Martín Fierro suelen ser el termómetro de los climas internos de la televisión argentina, donde los gestos públicos tienen un peso que trasciende la ceremonia.

El reencuentro fue rápidamente amplificado en las redes sociales, donde los usuarios recordaron viejos episodios de enemistad y analizaron el significado del gesto. Para algunos, la imagen del abrazo representó la posibilidad de dejar atrás los resentimientos; para otros, se trató de un acto forzado por las circunstancias mediáticas. La conversación virtual reflejó la complejidad de los vínculos en un ambiente donde las diferencias personales suelen ventilarse en público.

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Para entender la magnitud del momento, es necesario repasar la historia detrás del distanciamiento entre Georgina Barbarossa y Moria Casán. La ruptura de la relación se remonta a mediados de los 2000, cuando una declaración televisiva de Casán marcó un antes y un después. Según relató la propia Barbarossa, el conflicto nació a partir de comentarios públicos sobre su esposo, Miguel “El Vasco” Lecuna, quien en ese entonces enfrentaba un tratamiento por adicciones. “Dijo: ‘todos saben muy bien que era alcohólico y drogadicto’, en un programa de televisión, mientras ‘El Vasco’ seguía su terapia de rehabilitación”, recordó Barbarossa.

La exposición mediática de una situación íntima fue vivida por Barbarossa como una traición: “En ese momento la quería mucho, le conté llorando lo que estábamos viviendo. Yo podría haber ocultado la adicción de mi esposo, pero preferí cuidarlo”. La herida se profundizó cuando, incluso después del fallecimiento de Lecuna, Casán continuó refiriéndose en términos duros al tema: “Después siguió hablando mal de mi marido, después de muerto, por eso no la perdono, ni la perdonaré nunca”, expresó Barbarossa en una entrevista. Unas palabras que el tiempo se encargó de aminorar hasta que un abrazo a la vista de todos y un emotivo posteo en redes sociales sellaron la reconciliación.

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