Mundo

El Gobierno de Netanyahu impulsó la disolución del Parlamento israelí para convocar elecciones

La iniciativa fue registrada por el presidente del Legislativo de la coalición, Ofir Katz, junto a diputados de las formaciones que integran el Gobierno

Guardar
Google icon
Benjamin Netanyahu. Un tribunal de Israel ha cancelado una vista judicial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, prevista para este lunes, aludiendo "razones de seguridad y políticas". POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ASIA ISRAEL ORIENTE PRÓXIMO KNESSET
Benjamin Netanyahu. Un tribunal de Israel ha cancelado una vista judicial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, prevista para este lunes, aludiendo "razones de seguridad y políticas". POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ASIA ISRAEL ORIENTE PRÓXIMO KNESSET

La coalición gubernamental del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó a última hora de este miércoles un proyecto de ley para disolver la Knéset (Parlamento israelí) y convocar elecciones anticipadas, en plena crisis con los partidos ultraortodoxos por la exención del servicio militar para los estudiantes de escuelas talmúdicas.

La iniciativa fue registrada por el presidente parlamentario de la coalición, Ofir Katz -miembro del partido de Netanyahu, el Likud-, junto a diputados de las formaciones que integran el Gobierno, y contempla la disolución de la vigésimo quinta Knéset antes del final de su mandato, aunque sin fijar una fecha concreta para los comicios.

PUBLICIDAD

El texto, al que pudo acceder EFE, establece que, de aprobarse, las elecciones deberán celebrarse en una fecha determinada posteriormente por la Comisión de la Knéset y no antes de 90 días desde la aprobación definitiva de la ley.

La maniobra se produce después de que los partidos de la oposición presentaran este martes sus propios proyectos para disolver el Parlamento y adelantar las elecciones previstas inicialmente para el próximo 27 de octubre.

PUBLICIDAD

La crisis política estalló tras el anuncio de la facción ultraortodoxa ‘Déguel Hatorá’ (Estandarte de la Torá), integrada en el partido Judaísmo Unido de la Torá y socio de la coalición de Netanyahu, de que apoyaría cualquier iniciativa para disolver la Knéset ante la falta de avances en una ley que garantice la exención militar de los estudiantes de yeshivás.

Días antes, Netanyahu había señalado que no tenía intención de aprobar una legislación que mantuviera fuera del Ejército a los alumnos de estas escuelas religiosas judías, hasta ahora exentos del servicio militar obligatorio.

El proyecto presentado por la coalición busca así controlar tanto el proceso legislativo como el calendario electoral, frente a los intentos de la oposición de acelerar una votación preliminar sobre la disolución parlamentaria.

Asientos vacíos en la Knesset, el parlamento israelí, tras una votación para disolverla antes de que finalice su mandato, en Jerusalén, 20 de mayo de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun
Asientos vacíos en la Knesset, el parlamento israelí, tras una votación para disolverla antes de que finalice su mandato, en Jerusalén, 20 de mayo de 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

La propuesta fue respaldada también por diputados de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, además de legisladores de Sionismo Religioso, ‘Otzma Yehudit’ (Poder Judío) y Nueva Esperanza, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible coordinación entre Netanyahu y sus socios ultraortodoxos pese a la actual disputa.

Según la normativa parlamentaria israelí, una vez presentada, la ley deberá superar una lectura preliminar y otras tres votaciones legislativas antes de entrar en vigor.

La votación preliminar del proyecto de ley está prevista para la próxima semana en el pleno de la Knéset, aunque la fecha exacta dependerá de la agenda que fije la presidencia del Parlamento israelí.

De aprobarse la disolución del Parlamento, las elecciones deberán celebrarse en un plazo máximo de cinco meses.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Parlamento israelíOfir KatzBenjamín NetanyahuKnéset

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Invasión rusa a Ucrania: por qué Putin enfrenta una guerra que ya no puede ganar

El ex funcionario de seguridad nacional estadounidense Brett McGurk sostuvo que Kiev se consolida como innovador militar con sus drones mientras Moscú enfrenta un desgaste sin precedentes

Invasión rusa a Ucrania: por qué Putin enfrenta una guerra que ya no puede ganar

El secretario general de la ONU instó a su sucesor a promover la reforma del Consejo de Seguridad

La organización internacional enfrenta un entorno complejo debido a las tensiones entre potencias y al debate sobre la representatividad de sus miembros permanentes, mientras concluye el mandato de António Guterres a fin de año

El secretario general de la ONU instó a su sucesor a promover la reforma del Consejo de Seguridad

Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente

La estancia del mandatario ruso en Beijing ocurre pocos días después del viaje del presidente estadounidense, en medio de crecientes análisis sobre el papel internacional de China y el aislamiento de Moscú

Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente

Taiwán reitera que China es la principal causa de la inestabilidad regional e incrementa la autodefensa

Las autoridades isleñas insisten en que las solicitudes militares a los Estados Unidos responden a compromisos de seguridad y no deben considerarse una estrategia diplomática en el marco de las relaciones con Washington y Beijing

Taiwán reitera que China es la principal causa de la inestabilidad regional e incrementa la autodefensa

Las Fuerzas Armadas de Jordania derribaron un drone no identificado que ingresó en su espacio aéreo

El aparato fue neutralizado durante la mañana en una zona habitada del norte, donde ocasionó daños materiales leves y dejó restos esparcidos en los alrededores de la localidad afectada

Las Fuerzas Armadas de Jordania derribaron un drone no identificado que ingresó en su espacio aéreo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Diputados, en vivo: el oficialismo consiguió el quórum para tratar la reforma de Zona Fría y la ley Hojarasca

Diputados, en vivo: el oficialismo consiguió el quórum para tratar la reforma de Zona Fría y la ley Hojarasca

Gustavo Petro se refirió a la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia: “Estamos abiertos para el diálogo”

Cómo la ciencia logró incubar pollitos a partir de un huevo artificial

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo

Enrique Riquelme da por hecho su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede”

INFOBAE AMÉRICA

Alejandra Pizarnik, poeta argentina: “La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos”

Alejandra Pizarnik, poeta argentina: “La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos”

Texas y otros estados del sur de EEUU bajo alerta por lluvias extremas e inundaciones peligrosas

Por primera vez, una novela traducida del chino mandarín gana el Premio Booker Internacional

La meta de Estados Unidos e Israel en la guerra era instalar a Mahmoud Ahmadinejad como líder de Irán

Caso Marset: la defensa del narco uruguayo negocia un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'

Slash revela la canción que encendió su amor por la música y definió el ADN de Guns N’ Roses

“La película llegó cuando lo había perdido todo”: Miles Teller recordó el momento personal que marcó Paper Tiger

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin debuta en la pantalla grande