La meta de Estados Unidos e Israel en la guerra era instalar a Mahmoud Ahmadinejad como líder de Irán

La desaparición de Mahmoud Ahmadinejad tras el bombardeo israelí en Teherán generó un vacío político en Irán y alimentó las especulaciones sobre su paradero. (REUTERS/ARCHIVO)

Días después de que los ataques israelíes mataran al líder supremo de Irán y a otros altos funcionarios en los primeros compases de la guerra, el presidente Trump comentó públicamente que sería mejor si “alguien desde dentro” Irán asumiera el control del país.

Resulta que Estados Unidos e Israel entraron en el conflicto con una persona en mente especialmente sorprendente: Mahmoud Ahmadinejad, el ex presidente iraní conocido por sus posturas radicales, antiisraelíes y antiamericanas.

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Pero el audaz plan, desarrollado por los israelíes y con la consulta de Ahmadinejad, rápidamente se salió de control, según informaron funcionarios estadounidenses que fueron informados al respecto.

Ahmadinejad resultó herido el primer día de la guerra por un ataque israelí en su casa de Teherán, que había sido diseñado para liberarlo del arresto domiciliario, declararon los funcionarios estadounidenses y un colaborador de Ahmadinejad. Sobrevivió al ataque, señalaron, pero después del incidente se desilusionó con el plan de cambio de régimen.

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Desde entonces, no ha sido visto en público y se desconoce su paradero y estado actual.

Decir que Ahmadinejad fue una elección inusual sería quedarse muy corto. Si bien cada vez chocaba más con los líderes del régimen y había sido puesto bajo estrecha vigilancia por las autoridades iraníes, durante su mandato como presidente, de 2005 a 2013, era conocido por sus llamados a “borrar a Israel del mapa”. Fue un firme defensor del programa nuclear iraní, un crítico feroz de Estados Unidos y fue conocido por reprimir violentamente la disidencia interna.

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Se desconoce cómo fue reclutado Ahmadinejad para participar.

Ahmadinejad mantuvo relación sumamente tensa y de confrontación abierta con el sector más ultraconservador del régimen y con el ex líder Supremo (Ali Khamenei)—lo que llevó a que el Consejo de Guardianes descalificara sus intentos de postularse nuevamente a la presidencia. (Imagen de archivo)

La existencia de este esfuerzo, que hasta ahora no se había reportado, era parte de un plan de múltiples etapas desarrollado por Israel para derrocar al gobierno teocrático de Irán. Resalta cómo Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel iniciaron la guerra no solo calculando mal la rapidez con la que podrían alcanzar sus objetivos, sino también apostando, en cierta medida, por un plan arriesgado de cambio de liderazgo en Irán que incluso algunos colaboradores de Trump consideraban poco plausible. Algunos funcionarios estadounidenses eran especialmente escépticos sobre la viabilidad de devolver a Ahmadinejad al poder.

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“Desde el principio, el presidente Trump fue claro sobre sus objetivos para la Operación Furia Épica: destruir los misiles balísticos de Irán, desmantelar sus instalaciones de producción, hundir su marina y debilitar a sus aliados”, dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en respuesta a una solicitud de comentarios sobre el plan de cambio de régimen y Ahmadinejad. “El ejército de Estados Unidos cumplió o superó todos sus objetivos y ahora nuestros negociadores están trabajando para lograr un acuerdo que ponga fin a las capacidades nucleares de Irán para siempre”.

Un portavoz del Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, declinó hacer comentarios.

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En los primeros días de la guerra, funcionarios estadounidenses hablaron sobre planes desarrollados con Israel para identificar a un pragmático que pudiera asumir el control del país. Los funcionarios insistieron en que había información de inteligencia de que algunos dentro del régimen iraní estarían dispuestos a trabajar con Estados Unidos, aunque no pudieran considerarse “moderados”.

Trump disfrutaba del éxito del asalto de las fuerzas estadounidenses para capturar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y la disposición de su reemplazo interino a trabajar con la Casa Blanca, un modelo que Trump parecía pensar que podría replicarse en otros lugares.

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En los últimos años, Ahmadinejad ha chocado con los líderes del régimen, acusándolos de corrupción, y han circulado rumores sobre sus lealtades. Fue descalificado en numerosas elecciones presidenciales, arrestaron a sus asesores y los movimientos de Ahmadinejad estaban cada vez más restringidos a su casa en el sector Narmak, en el este de Teherán.

La operación conjunta de Estados Unidos e Israel buscó liberar a Ahmadinejad de su arresto domiciliario para posicionarlo como líder de un gobierno alternativo en Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

El hecho de que funcionarios estadounidenses e israelíes consideraran a Ahmadinejad como potencial líder de un nuevo gobierno en Irán constituye otra evidencia de que la guerra de febrero se lanzó con la esperanza de instalar un liderazgo más maleable en Teherán. Trump y miembros de su gabinete han dicho que los objetivos de la guerra estaban centrados específicamente en destruir las capacidades nucleares, misilísticas y militares de Irán.

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Existen muchas preguntas sin respuesta sobre cómo Israel y Estados Unidos planeaban poner a Ahmadinejad en el poder, así como las circunstancias del ataque aéreo que lo hirió. Funcionarios estadounidenses afirmaron que el ataque —llevado a cabo por la Fuerza Aérea israelí— pretendía matar a los guardias que vigilaban a Ahmadinejad como parte del plan para liberarlo del arresto domiciliario.

En el primer día de la guerra, los ataques israelíes mataron al Ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán. El ataque al complejo del ayatolá Jamenei, en el centro de Teherán, también hizo estallar una reunión de funcionarios iraníes, matando a algunos de quienes la Casa Blanca había identificado como más dispuestos a negociar un cambio de gobierno que sus superiores.

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En ese momento también hubo reportes iniciales en los medios iraníes de que Ahmadinejad había muerto en el ataque a su casa.

El ataque no dañó significativamente la casa de Ahmadinejad, al final de una calle sin salida. Pero el puesto de seguridad en la entrada de la calle fue atacado. Imágenes satelitales muestran que ese edificio fue destruido.

En los días posteriores, agencias de noticias oficiales aclararon que había sobrevivido, pero que sus “guardaespaldas” —en realidad, miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lo custodiaban y lo mantenían bajo arresto domiciliario— habían muerto.

Un artículo en The Atlantic, en marzo, citando a colaboradores anónimos de Ahmadinejad, dijo que el ex presidente había sido liberado de la custodia estatal tras el ataque a su vivienda, que el artículo describió como “en la práctica, una operación de fuga”.

Tras ese artículo, un colaborador de Ahmadinejad confirmó a The New York Times que Ahmadinejad vio el ataque como un intento de liberarlo. El colaborador dijo que los estadounidenses veían en Ahmadinejad a alguien que podría liderar Irán y que tenía la capacidad para manejar la “situación política, social y militar de Irán”.

El colaborador señaló que Ahmadinejad habría podido “jugar un papel muy importante” en Irán en el futuro cercano, insinuando que Estados Unidos lo veía de manera similar a Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en Venezuela después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y que desde entonces ha trabajado estrechamente con la administración Trump, según dijo esta persona.

Durante su presidencia, Ahmadinejad fue conocido tanto por sus políticas de línea dura como por sus frecuentes declaraciones fundamentalistas extravagantes, como su afirmación de que no existía “ni una sola persona gay en Irán” y su negación del Holocausto. Habló en una conferencia en Teherán llamada “Un mundo sin sionismo”.

Sátiras occidentales ridiculizaron estas declaraciones y Ahmadinejad se convirtió, sin proponérselo, en una curiosidad de la cultura pop, incluso objeto de parodias en el programa Saturday Night Live.

También presidió el país en una época en que Irán aceleraba el enriquecimiento de uranio que algún día podría utilizar para fabricar una bomba nuclear si decidía militarizar su programa. Una evaluación de inteligencia estadounidense en 2007 concluyó que Irán había suspendido años atrás sus trabajos para construir un dispositivo nuclear, pero continuaba con el enriquecimiento de combustible nuclear que podría usarse para un arma si cambiaba de opinión.

Después de dejar la presidencia, Ahmadinejad pasó gradualmente a ser un crítico abierto del gobierno teocrático, o al menos a estar enfrentado con el ayatolá Khamenei.

La figura de Mahmoud Ahmadinejad, marcada por su apoyo al programa nuclear iraní y su retórica polémica, fue vista como clave en el plan de transición política. (AP/ARCHIVO)

En tres ocasiones —2017, 2021 y 2024—, Ahmadinejad intentó postularse nuevamente para el cargo, pero cada vez el Consejo de Guardianes de Irán, un grupo de juristas civiles e islámicos, bloqueó su candidatura presidencial. Ahmadinejad ha acusado a altos funcionarios iraníes de corrupción o mala gestión y se ha convertido en crítico del gobierno en Teherán. Aunque nunca fue un disidente abierto, el régimen empezó a tratarlo como un potencial elemento desestabilizador.

Los vínculos de Ahmadinejad con Occidente son mucho menos claros.

En una entrevista de 2019 con The New York Times, Ahmadinejad elogió al presidente Trump y abogó por un acercamiento entre Irán y Estados Unidos.

“El señor Trump es un hombre de acción”, dijo Ahmadinejad. “Es un hombre de negocios y, por tanto, capaz de calcular costos y beneficios y tomar una decisión. Le decimos que calcule el costo-beneficio a largo plazo de nuestras dos naciones y que no sea miope”.

Personas cercanas a Ahmadinejad han sido acusadas de tener vínculos demasiado estrechos con Occidente, o incluso de espiar para Israel. Esfandiar Rahim Mashai, ex jefe de gabinete de Ahmadinejad, fue procesado en 2018 y el juez del caso preguntó públicamente por sus vínculos con agencias de espionaje británicas e israelíes, una acusación difundida por los medios estatales.

En los últimos años, Ahmadinejad ha hecho viajes fuera de Irán que alimentaron las especulaciones.

En 2023 viajó a Guatemala y en 2024 y 2025 fue a Hungría, viajes detallados por la revista New Lines. Ambos países tienen estrechos vínculos con Israel.

El primer ministro húngaro de entonces, Viktor Orban, mantiene una relación cercana con Netanyahu. En sus visitas a Hungría, Ahmadinejad habló en una universidad vinculada a Orban.

Regresó de Budapest pocos días antes de que Israel comenzara a atacar Irán en junio pasado. Cuando estalló la guerra, mantuvo un perfil público bajo y solo publicó algunas declaraciones en redes sociales. Su relativo silencio sobre una guerra con el país que durante mucho tiempo consideró el principal enemigo de Irán fue notado por muchos en las redes iraníes.

El debate sobre Ahmadinejad en las redes sociales iraníes se intensificó tras los reportes de su muerte, según un análisis de FilterLabs, una empresa que monitorea el sentimiento público. Sin embargo, la discusión decayó en las semanas siguientes, limitándose principalmente a la confusión sobre su paradero.

En un inicio, Israel concibió la guerra como un desarrollo en varias fases, comenzando con ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, así como el asesinato de líderes supremos de Irán y la movilización de kurdos para luchar contra fuerzas iraníes, según dos funcionarios de defensa israelíes familiarizados con la planificación operativa.

Luego, el plan israelí preveía que una combinación de campañas de influencia emprendidas por Israel y la invasión kurda generaran inestabilidad política en Irán y la sensación de que el régimen perdía el control. En una tercera etapa, el régimen, bajo intensa presión política y el peso de los daños en infraestructuras clave como el suministro eléctrico, colapsaría, permitiendo el establecimiento de lo que los israelíes denominaban un “gobierno alternativo”.

Exceptuando la campaña aérea y el asesinato del líder supremo, poco del plan se desarrolló como los israelíes esperaban y, en retrospectiva, gran parte parece haber subestimado profundamente la resiliencia de Irán y la capacidad de Estados Unidos e Israel para imponer su voluntad.

Pero incluso después de quedar claro que el gobierno teocrático iraní había sobrevivido a los primeros meses de guerra, algunos funcionarios israelíes seguían creyendo en la posibilidad de imponer un cambio de régimen en Teherán.

David Barnea, jefe del Mossad, dijo a colaboradores en varias discusiones que todavía creía que el plan de la agencia, basado en décadas de recolección de inteligencia y actividad operativa en Irán, habría tenido muy buenas posibilidades de éxito si hubiera recibido autorización para avanzar.

© The New York Times 2026.