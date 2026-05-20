Estados Unidos

Texas reporta primer caso humano de virus del Nilo Occidental en 2026: síntomas, riesgos y claves de prevención

Las autoridades sanitarias estatales encendieron la alerta tras detectar una infección transmitida por mosquitos en un habitante de Harris County. La notificación coincide con el inicio del aumento estacional de enfermedades vectoriales en el sur de Estados Unidos

Guardar
Imagen de un mosquito, vía de transmisión del Virus del Nilo Occidental (Junta de Andalucía)
El inicio de la temporada de mosquitos en Texas activa las estrategias de vigilancia sanitaria frente a infecciones emergentes (Junta de Andalucía)

El Departamento de Servicios de Salud Estatal de Texas confirmó el primer caso humano de virus del Nilo Occidental en el estado durante 2026, en un paciente residente del condado de Harris, área que incluye la ciudad de Houston. La notificación, divulgada el martes y recogida por ABC News, marca el inicio de la temporada de actividad de mosquitos en Estados Unidos, cuando aumentan los riesgos de transmisión de enfermedades asociadas.

La comisionada Jennifer A. Shuford advirtió que este tipo de infecciones representan un desafío recurrente durante los meses cálidos en la región.

PUBLICIDAD

“Todos los texanos deben tomar precauciones contra las picaduras de mosquitos para mantenerse sanos y salvos”, señaló Shuford en un comunicado, citado por ABC News. Recomendó eliminar agua estancada en los hogares para dificultar la proliferación de mosquitos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2025 se notificaron 2.076 casos de virus del Nilo Occidental en 47 estados, con Colorado reportando la mayor incidencia (285), seguido por Illinois, Texas, Minnesota y California. Desde 1999, el virus provocó cerca de 2.900 muertes en el país, de acuerdo con el CDC.

PUBLICIDAD

Micrografía electrónica en tonos morados con numerosas partículas virales redondas y oscuras y estructuras celulares sobre un fondo pálido
El virus del Nilo Occidental representa un desafío persistente en salud pública por su capacidad de propagarse en amplias regiones y provocar cuadros graves en determinados pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se transmite y a quiénes afecta el virus

El West Nile virus es la principal causa de enfermedad transmitida por mosquitos en los Estados Unidos continentales, según el CDC. Se propaga principalmente a través de la picadura de un mosquito infectado, que suele haberse contagiado previamente al alimentarse de aves portadoras del virus.

El ciclo de transmisión puede resumirse así:

  • Mosquito pica a un ave infectada y adquiere el virus.
  • El mismo mosquito puede luego infectar a personas sanas mediante una nueva picadura.
  • Existen formas poco frecuentes de transmisión, como transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, exposición en laboratorios o, en raros casos, transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Cualquier persona residente o visitante en zonas donde circula el virus está en riesgo de infección, aunque el riesgo de enfermedad grave aumenta con la edad avanzada, la presencia de enfermedades crónicas (cáncer, insuficiencia renal, hipertensión arterial) o un sistema inmunológico debilitado.

La cadena de transmisión involucra principalmente a los mosquitos, que pueden diseminar el virus tras alimentarse de aves infectadas. Personas de todas las edades pueden contraer la infección, aunque ciertos grupos presentan mayor vulnerabilidad (OCV)
La cadena de transmisión involucra principalmente a los mosquitos, que pueden diseminar el virus tras alimentarse de aves infectadas. Personas de todas las edades pueden contraer la infección, aunque ciertos grupos presentan mayor vulnerabilidad (OCV)

Síntomas, diagnóstico y prevención

La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no desarrolla síntomas. Según el CDC, sólo una fracción de los casos presenta manifestaciones clínicas, que pueden dividirse en dos grandes grupos:

Síntomas leves:

  • Fiebre
  • Dolor de cabeza
  • Dolores musculares o articulares
  • Vómitos y diarrea
  • Erupciones cutáneas
  • En muchos casos, la fatiga y la debilidad pueden persistir durante semanas o meses después de la infección.

Síntomas graves:

  • Fiebre alta
  • Dolor de cabeza intenso
  • Rigidez de cuello
  • Desorientación, estupor, coma
  • Temblores, convulsiones
  • Debilidad muscular, pérdida de visión, entumecimiento o parálisis
  • Las complicaciones pueden afectar permanentemente el sistema nervioso central o derivar en hospitalización o muerte.
Hombre sentado en cama con erupciones en brazos y cuello, mano en la frente. Termómetro en camiseta marca 39.2°C. Vaso de agua y cuenco azul a la vista
Las manifestaciones clínicas varían desde cuadros leves y transitorios hasta complicaciones neurológicas que requieren hospitalización y pueden dejar secuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Periodo de incubación

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 6 días tras la picadura, aunque pueden tardar más en personas inmunodeprimidas.

Diagnóstico y subregistro

ABC News y el CDC advierten que cada año se reportan alrededor de 2.000 casos en Estados Unidos, pero la cifra real es mayor, ya que muchas personas permanecen asintomáticas o atribuyen síntomas leves a otras causas.

El diagnóstico se confirma mediante pruebas específicas de laboratorio. El CDC recomienda consultar a un profesional de la salud ante la sospecha de infección.

Doctora sentada frente a un paciente, ambos en un escritorio. Ella sujeta un tubo de sangre y un informe de laboratorio. Un estetoscopio descansa sobre la mesa
La confirmación de la infección depende de pruebas específicas en laboratorio, pero se estima que muchos casos leves pasan inadvertidos y no llegan a registrarse en los sistemas oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y tratamiento

No existe una vacuna ni tratamiento antiviral específico para el West Nile virus. La mejor protección es evitar las picaduras de mosquitos:

  • Eliminar aguas estancadas en el domicilio o alrededor, para reducir criaderos.
  • Utilizar repelentes recomendados por autoridades sanitarias.
  • Protegerse con ropa adecuada y mosquiteros, especialmente durante las horas de mayor actividad de estos insectos.

En cuanto al tratamiento

  • Los especialistas sugieren reposo, hidratación y analgésicos para aliviar los síntomas leves.
  • Los casos graves pueden requerir hospitalización para recibir cuidados de apoyo.

La mayoría de quienes se recuperan de una infección adquiere inmunidad de por vida. Sin embargo, personas con sistemas inmunológicos debilitados pueden no desarrollar una respuesta inmunitaria completa, o esta puede disminuir con el tiempo.

Temas Relacionados

TexasSalud PúblicaVirus Del Nilo OccidentalEnfermedadMosquitosPrevenciónEstados UnidosCDCSíntomasVacunaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 19 de mayo de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 19 de mayo de 2026

Muchos hogares latinos en Estados Unidos recortan su alimentación por el alza del costo de vida

La suba de precios aprieta el presupuesto familiar y empuja a hacer ajustes visibles en la mesa, con decisiones cada vez más finas entre gastos fijos y necesidades básicas

Muchos hogares latinos en Estados Unidos recortan su alimentación por el alza del costo de vida

JD Vance aseguró que hubo avances con Irán y que Teherán busca un acuerdo para evitar una nueva escalada

El vicepresidente de Estados Unidos afirmó que el objetivo de Washington sigue siendo impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear

JD Vance aseguró que hubo avances con Irán y que Teherán busca un acuerdo para evitar una nueva escalada

Los sospechosos del tiroteo en una mezquita de San Diego aparentemente publicaron un video del ataque

El video que habrían difundido los atacantes documenta la secuencia del tiroteo en el Centro Islámico, exhibe símbolos neonazis en armas y vestimenta, y registra tanto la irrupción armada como los disparos y los instantes previos al suicidio de los agresores dentro de un vehículo

Los sospechosos del tiroteo en una mezquita de San Diego aparentemente publicaron un video del ataque

Cómo resisten los hogares de Florida frente a la inflación

El aumento de los precios generó ajustes significativos en los hábitos de consumo de las familias, quienes deben emplear nuevas estrategias frente al encarecimiento de productos básicos y servicios

Cómo resisten los hogares de Florida frente a la inflación

TECNO

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este miércoles 20 de mayo

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este miércoles 20 de mayo

iOS 27 y iPadOS 27 traerían escritura asistida por IA y accesos directos en todo el sistema

La guerra por la IA continúa: cofundador de OpenAI se une a Anthropic

Nintendo regresa a Gamescom en 2026: expectativas por nuevos títulos de Zelda y Star Fox para Switch 2

Así es la nueva función de YouTube que te lleva a la parte que necesitas de un video

ENTRETENIMIENTO

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin debuta en la pantalla grande

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin debuta en la pantalla grande

Michael Fassbender y Richard Gere encabezan el regreso de “La Agencia” con estreno en Paramount+ en 2026

Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan el estreno de ¡La novia! en HBO Max, la ambiciosa adaptación de Maggie Gyllenhaal

Marvel, con la nueva conducción de Brad Winderbaum, reorganizó su división editorial y unificó las áreas de series, animación y cómics

Así fue como Viggo Mortensen protegió a miles de trabajadores en “El Señor de los Anillos” sin que nadie supiera

MUNDO

Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente

Los niños saltarines de Xi Jinping repitieron el intenso saludo que le dieron a Trump, pero la reacción de Putin fue diferente

Taiwán reitera que China es la principal causa de la inestabilidad regional e incrementa la autodefensa

Las Fuerzas Armadas de Jordania derribaron un drone no identificado que ingresó en su espacio aéreo

Maldivas confirmó la recuperación de los últimos dos cuerpos de los buzos italianos fallecidos en una cueva submarina

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con extender la guerra “más allá de la región” si Estados Unidos reanuda los ataques