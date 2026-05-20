América Latina

30 años de la Marcha del Silencio: quiénes son los ocho desaparecidos sumados al registro de la dictadura en Uruguay

La Institución Nacional de Derechos Humanos elevó de 197 a 205 la cifra oficial de víctimas de la represión. Hay investigaciones activas en el país y Argentina, con algunos restos identificados y muchas historias sin resolver

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Personas sostienen retratos de quienes desaparecieron durante la dictadura de 1973-1985, durante la 30.ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra anualmente en memoria de las personas desaparecidas forzosamente por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez
Personas sostienen retratos de quienes desaparecieron durante la dictadura de 1973-1985, durante la 30.ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra anualmente en memoria de las personas desaparecidas forzosamente por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Como cada 20 de mayo, este miércoles saldrán miles y miles de personas por las calles de Montevideo en una nueva edición de la Marcha del Silencio, que cumple sus 30 años. La fecha recuerda los asesinato del diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz y del senador frenteamplista Zelmar Michelini, así como de los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires. Los crímenes ocurrieron en 1976.

Por las calles de Montevideo se nombrarán los nombres de los desaparecidos de la última dictadura y se escuchará la palabra “presente” cuando se mencione a cada uno de ellos. Este año la cantidad de víctimas de la represión trae una novedad: la cifra se actualizó desde 197 a 205. Los datos surgen de un informe presentado este mes por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) del país.

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Marcha del Silencio en Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Marcha del Silencio en Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Hasta el 14 de mayo, el organismo recibió y relevó 326 denuncias de desaparición forzada en el período del terrorismo de Estado, tanto en Uruguay como en el exterior. De este total, 43 son casos aclarados ya sea por el hallazgo de los restos o por la certeza de su paradero. Otras 40 denuncias fueron descartadas por los investigadores.

Hay 243 investigaciones activas, de las cuales 162 son casos que efectivamente están siendo considerados por los investigadores. Existen 81, en tanto, que todavía están siendo analizadas y están en distintas etapa de avance.

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Uno a uno, los casos incorporados a la lista de los desaparecidos

Luis Eduardo Bergés García: desapareció en 1982. Fue perseguido por el Servicio de Información de Defensa, que lo tenía fichado por su militancia en la Juventud del Partido Comunista. Estuvo detenido en la Colonia Penal de Viedma, en la provincia argentina de Río Negro. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Aldeber Elgart: desapareció en 1977. Vivía en Mar del Plata y militaba en el Partido Comunista argentino y en el Sindicato de Gastronómicos. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Personas se abrazan durante la 30.ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra cada año en memoria de las personas desaparecidas forzosamente por el Estado durante la dictadura de 1973-1985, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Personas se abrazan durante la 30.ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra cada año en memoria de las personas desaparecidas forzosamente por el Estado durante la dictadura de 1973-1985, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Antonio Cosimo Vulcano Díaz: desapareció en 1984. Era militante del movimiento guerrillero MLN-Tupamaros. Se exilió a Chile, donde continuó con su militancia. Fue enterrado en una fosa común como un NN, según la información que aportó el Ministerio de Defensa. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Modesto Orestes Caballero Osuna: desapareció en 1977. Era militante del Sindicato de la Unión de Tranviarios Automotores-Seccional Sud. Su caso está aclarado: sus restros fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ángel Eduardo González Rodríguez: desaparecido en 1975. Era militante del MLN y de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Su madre había viajado a Argentina para recuperar a su hijo y también fue secuestrada y desaparecida. Los restos de González Rodríguez fueron recuperados e identificados en 2006.

Marcha del Silencio (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Marcha del Silencio (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

María Mercedes Hourquebiede Francese: desparecida en 1977. Fue una de los cuatro miembros de su familia que resultaron víctimas de la represión en Argentina. Se la acusaba de dar apoyo y resguardo a militantes de Montoneros. Sus restos fueron recuperados en el Cementerio de Avellaneda e identificados 10 años después.

Eduardo Rosado Galarza: desaparecido en 1984. Fue integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y luego militante del MLN-Tupamaros. Viajó a El Salvador y participó del conflicto armado en ese país. Sus restos fueron exhumados.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez: desaparecido en 1975. Fue militante del MLN e integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue parte del intento de copamiento del Batallón de Arsenales en la Provincia de Buenos Aires. Los servicios de inteligencia estaban en conocimiento de la acción por una infiltración. Más de 60militante fueron asesinados y enterrados en una fosa común.

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