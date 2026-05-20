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De soñar con ser futbolista a cantar en Q’Lokura: la historia del Chino Herrera que sorprendió a Mario Pergolini

El líder del grupo cuartetero estuvo en Otro día perdido para relatar un camino de sacrificios y casualidades con final feliz

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El Chino Herrera reveló cómo pasó de cantar canciones de Rata Blanca en un karaoke a integrar Q’ Lokura

El recorrido del cantante Facundo “El Chino” Herrera hacia la música no comenzó en los escenarios, sino en las canchas y las aulas de la provincia de Córdoba. “Yo hice todo el colegio en el club Racing de Córdoba. Mi mamá era vicedirectora, así que me inicié ahí. Tenía la escuela de fútbol y pasaba toda la tarde ahí”, evocó el músico durante una charla con Mario Pergolini invitado a Otro día perdido por eltrece.

La pasión por el fútbol marcó su toda su infancia, desde pequeño soñaba con las canchas, la camiseta y la hinchada, pero la realidad que atravesaba su familia lo obligó a recalcular y tomar otro rumbo: “No tuve la posibilidad económica de acompañar ese proceso de entrenar todos los días y alimentarme bien”, admitió sin rodeos el músico en Otro día perdido.

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Antes de apostar todo por el canto, el futuro integrante de Q’ Lokura probó suerte en la ingeniería. “Estuve siete meses hasta que le dije al profesor que no me encontraba”, compartió Herrera sobre aquella etapa de búsqueda personal. Su siguiente intento fue la facultad de música: “Cursé dos años y no pude continuar”, relató junto a Mario Pergolini.

El Chino Herrera reveló cómo pasó de cantar canciones de Rata Blanca en un karaoke a integrar Q’ Lokura
El descubrimiento de Facundo Herrera llegó por la recomendación de un remisero que lo escuchó cantar en un karaoke de Córdoba

Poco a poco, la música fue ganando terreno. En Saldán, los miércoles se transformaban en noches de karaoke. “Empecé a cantar porque en Saldán, todos los miércoles, había un karaoke y me daban una cerveza por abrir la noche. Cantaba mucho temas de Rata Blanca y Enanitos Verdes. Tenía el pelo largo, rastas, y me escapaba un poco de casa para hacerlo”, contó el artista cordobés.

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La historia de cómo fue descubierto parece salida de una anécdota de camarín. Nicolás Sattler, su futuro compañero en Q’ Lokura, reconstruyó el episodio: “Vino un remisero y nos dijo: ‘En el karaoke de Saldán hay un pibe que canta y tiene facha’”.

La transición de Facundo Herrera de los cantobares cordobeses a los escenarios nacionales estuvo marcada por incertidumbres, búsquedas y decisiones difíciles. Si bien su primer objetivo era el deporte, las limitaciones materiales y la falta de identificación con la ingeniería lo llevaron a explorar su talento artístico. Fue entonces cuando encontró en la música un espacio propio, primero como aficionado y luego como profesional.

El Chino Herrera reveló cómo pasó de cantar canciones de Rata Blanca en un karaoke a integrar Q’ Lokura
La vocación musical de Herrera surgió tras breves pasos por la ingeniería y la facultad de música, donde no encontró su lugar

El relato de Herrera revela que su llegada a la banda no fue fruto de una planificación, sino de una sucesión de casualidades y recomendaciones entre conocidos. Su caso es ejemplo de cómo la perseverancia y la exposición en espacios alternativos, como los karaokes, pueden abrir puertas inesperadas en el mundo artístico.

Las primeras apariciones públicas de Herrera no tuvieron grandes recompensas. “Me daban una cerveza por abrir la noche”, recordó sobre aquellos inicios, donde el entusiasmo pesaba más que cualquier cachet.

La oportunidad de sumarse a Q’ Lokura surgió cuando su presencia en el karaoke llamó la atención de un tercero. Sattler, pieza clave en la formación del grupo, fue quien terminó de acercarlo al proyecto musical tras escuchar las referencias sobre su voz y presencia.

El Chino Herrera reveló cómo pasó de cantar canciones de Rata Blanca en un karaoke a integrar Q’ Lokura
Nicolás Sattler fue clave para la incorporación de Herrera a Q’ Lokura, tras recibir referencias sobre su talento vocal

Hubo un momento que saltó de los bares y reuniones íntimas a los escenarios masivos, donde se consolidó gracias a la combinación de talento, perseverancia y la mirada atenta de quienes supieron detectar su potencial. Herrera construyó así un camino propio, alejado del destino que su familia o la sociedad habían imaginado para él.

En la actualidad, el cantante Facundo Herrera comparte liderazgo en Q’ Lokura junto a Sattler, consolidándose como una de las voces jóvenes que renuevan el cuarteto cordobés. Su experiencia personal demuestra que los caminos menos tradicionales también pueden llevar al éxito artístico, siempre que se los recorra con pasión y autenticidad.

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Facundo “El Chino” HerreraMario PergoliniOtro día perdidoQ’ LokuraNicolás Sattler

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