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El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Unai Emery se medirán al conjunto alemán a partir de las 16 horas (Argentina). Transmite ESPN

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Horario: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

11:47 hsHoy

La transformación de Emery en este equipo es total y ahora pisa territorio conocido. El vasco ha dirigido cinco finales de Europa League, tres con el Sevilla, una con el Villarreal y una con el Arsenal, y ha ganado cuatro de ellas. Solo perdió la del Arsenal, contra el Chelsea en 2019, y está considerado el técnico más exitoso de la historia de la competición. Míster Europa League, le llaman.

11:14 hsHoy

Posibles formaciones

Friburgo: Atubolú; Kübler, Ginter, Liernhart, Treu; Höfler, Eeggestein; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; y Watkins.

11:10 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la final de Europa League que disputará el Aston Villa del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez contra el Friburgo de Alemania a partir de las 16 horas argentina y con la transmisión de ESPN.

Dibu Martinez y Aston Villa van en búsqueda de un título histórico (Reuters)
Dibu Martinez y Aston Villa van en búsqueda de un título histórico (Reuters)

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