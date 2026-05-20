El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

Horario: 13.00 Ciudad de México. / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: ESPN / DGO / Disney +
La transformación de Emery en este equipo es total y ahora pisa territorio conocido. El vasco ha dirigido cinco finales de Europa League, tres con el Sevilla, una con el Villarreal y una con el Arsenal, y ha ganado cuatro de ellas. Solo perdió la del Arsenal, contra el Chelsea en 2019, y está considerado el técnico más exitoso de la historia de la competición. Míster Europa League, le llaman.
Posibles formaciones
Friburgo: Atubolú; Kübler, Ginter, Liernhart, Treu; Höfler, Eeggestein; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.
Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; y Watkins.
Bienvenidos al minuto a minuto de la final de Europa League que disputará el Aston Villa del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez contra el Friburgo de Alemania a partir de las 16 horas argentina y con la transmisión de ESPN.