Cultura

Por primera vez, una novela traducida del chino mandarín gana el Premio Booker Internacional

La escritora taiwanesa Yang Shuang-zi, con la novela “Taiwan Travelogue”, obtuvo el prestigioso galardón en su décima edición

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Yang Shuang-zi (Chen Pei yun Nirali Sheth)
Yang Shuang-zi (Chen Pei yun Nirali Sheth)

La escritora taiwanesa Yang Shuang-zi, con la novela “Taiwan Travelogue”, ganó este martes en Londres el premio literario International Booker Prize, que contaba entre los finalistas con la brasileña Ana Paula Maia.

La obra de Yang Shuang-zi, de 41 años, es el primer libro escrito en mandarín que recibe este prestigioso premio literario.

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La recompensa de 50.000 libras (67.000 dólares) se divide a partes iguales entre la autora y la traductora de la obra al inglés, Lin King, de nacionalidad taiwanesa y estadounidense.

El galardón fue entregado el martes por la noche durante una ceremonia en el museo londinense Tate Modern.

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El Booker International Prize, un premio para una obra traducida al inglés, que cumple diez años, no ha tenido hasta ahora ningún ganador en lengua española o portuguesa.

“Taiwan Travelogue” trata sobre una novelista japonesa que realiza un periplo culinario por Taiwán, cuando este país estaba bajo ocupación nipona en los años 1930, un viaje que realiza acompañada por una intérprete local, que comparte su pasión por la comida.

Yang Shuang-zi (der.), autora de 'Taiwan Travelogue', y la traductora Lin King posan en el Premio Booker Internacional 2026 en Londres, Reino Unido, el 19 de mayo de 2026. EFE/EPA/DAVID CLIFF
Yang Shuang-zi (der.), autora de 'Taiwan Travelogue', y la traductora Lin King posan en el Premio Booker Internacional 2026 en Londres, Reino Unido, el 19 de mayo de 2026. EFE/EPA/DAVID CLIFF

El libro se presenta como la traducción de unas memorias de viaje redescubiertas y explora temas como el colonialismo, el poder y el amor.

“Los temas centrales de la novela, el viaje y la comida, cambiaron mi vida de dos maneras evidentes. Por un lado mis ahorros disminuyeron y por otro mi peso aumentó”, declaró la autora sobre “Taiwan Travelogue”.

Es “un libro cautivador, de una sofisticación sutil” que “funciona tanto como historia de amor como una incisiva novela poscolonial”, señaló la presidenta del jurado del premio, Natasha Brown.

La edición de 2026 del International Booker Prize contó con seis finalistas, entre ellas la brasileña Ana Paula Maia.

Yáng Shuāng-zǐ y su traductora Lin King
Yáng Shuāng-zǐ y su traductora Lin King

Además de Maia y de Yang Shuang-zi, los otros cuatro finalistas eran la francesa Marie NDiaye, la búlgara Rene Karabash y los alemanes Shida Bazyar y Daniel Kehlmann.

La brasileña, de 48 años, optaba al galardón por su obra “Assim na terra como embaixo da terra”, traducida al inglés por la canadiense Padma Viswanathan, con el título “On Earth As It Is Beneath”.

Esta novela, publicada en 2017, explora la vida de quienes trabajan en los márgenes de la sociedad brasileña.

Maia, autora de siete novelas, había ganado el Premio Sao Paulo de Literatura dos años consecutivos, con “Assim na Terra como embaixo da Terra” (2018) y “Enterre Seus Mortos” (2019).

El jurado evaluó una primera selección de 128 obras, presentadas por las editoriales y publicadas en Reino Unido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Entre los ganadores del International Booker Prize se encuentran la surcoreana Han Kang, la francesa Annie Ernaux y la polaca Olga Tokarczuk, todas galardonadas con el Premio Nobel de Literatura.

Fuente: AFP

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