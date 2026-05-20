Un influencer denunció a la misma concesionaria de Pilar que estafó al diputado del Tesla

Uriel De Martini, el reconocido influencer, desciende de un helicóptero en medio de la noticia sobre su denuncia por estafa contra una concesionaria. (@urieldemartini)

Tras la aparición de un Cybertruck de Tesla en el Congreso, propiedad de Manuel Quintar, se conoció un episodio previo que motivó la apertura de una causa por estafa y asociación ilícita en la Justicia de Pilar.

Sucede que, nueve meses atrás, el legislador jujeño habría sido víctima de las maniobras espurias de una concesionaria de autos de alta gama, ubicada en esa localidad bonaerense, a la que acudió para adquirir su primer vehículo de la marca de Elon Musk. De acuerdo a su denuncia, pagó USD 300 mil por el vehículo al que nunca accedió.

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El Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el allanamiento a la agencia de autos y la Policía incautó 19 vehículos de alta gama. Los apuntados son los dueños de DatCar S.A., que funciona con el nombre de “Autos Pilar”.

Ahora, el influencer Uriel De Martini, quien fue pareja de la ex Gran Hermano Martina Stewart, presentó una denuncia en la UFI N°2 de Pilar contra la misma concesionaria por defraudación por administración fraudulenta.

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La concesionaria fue alladada por la presunta estafa al diputado que compró un Tesla Fuente: Policía Bonaerense

Representado por el penalista Fernando Madeo Facente, abogado de otros creadores de contenido, asegura que entregó una camioneta Ford Maverick, valuada en USD 31.000; un Mercedes Benz, valuado en USD 50.000 y USD 5000, en efectivo, por una Ford Ranger Raptor.

Una vez que se concretó la compra, “advertí graves irregularidades y desperfectos en la Ford Ranger adquirida, en tanto presentaba múltiples problemas mecánicos y deficiencias”, detalló en la denuncia a la que tuvo acceso este medio.

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Tras varios reclamos, la agencia le entregó de forma transitoria, siempre según su relato, una Ford F-150 Raptor, en tanto se gestionaba la entrega del modelo adquirido en buen estado. Sin embargo, “esto nunca ocurrió”.

Lo que sí sucedió, según su relato, fue una nueva propuesta de la concesionaria: tomar la Ford Ranger Raptor, originalmente adquirida, a un valor de unos USD 86.000, como parte de pago de la adquisición definitiva de la F-150.

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De esta manera, se estructuró una nueva financiación por un monto de USD 118.000. Se añadieron gastos administrativos, aclara el influencer en la denuncia. El saldo pendiente para cancelar la operación eran dos cuotas de 5 mil dólares y un saldo remanente de 3 mil dólares vinculados a diversos conceptos como patentes y multas.

De Martini efectuó, entonces, otro pago de 17.254 USDT (una criptomoneda) a una wallet con el fin de cancelar las obligaciones vinculadas al vehículo. Sin embargo, “los denunciados nunca entregaron la constancia de cancelación definitiva, pagarés cancelados, libre deuda, comprobantes de pago de multas, comprobantes de pago de patentes ni documentos respaldatorios de los conceptos recibidos”.

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Fernando Madeo Facente

Ahora bien, el influencer entregó la F-150 a la concesionaria en consignación para su comercialización por USD 100.000 bajo un Acuerdo Conciliatorio realizado el 10 de marzo pasado, sin tener en su poder la documentación registral del vehículo completa. Conservó, únicamente, la cédula verde.

Tras un periodo sin novedades, acudió a la concesionaria y advirtió que el vehículo ya no se encontraba allí. Le informaron, entonces, que había sido vendido. Le solicitaron que regresara a la semana siguiente para la entrega del dinero. “Los denunciados jamás me entregaron suma alguna derivada de dicha venta. Por el contrario, comenzaron a formular evasivas, dilaciones y promesas de pago incumplidas, proponiendo refinanciaciones sucesivas sin efectuar desembolso real alguna”.

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La trama continuó: el 10 de marzo le entregaron un Jaguar XE 25T en comodato, sin entregar la documentación. El vehículo, de acuerdo a la denuncia, presenta severas deficiencias mecánicas y de seguridad, particularmente en el sistema de frenos y en el estado de los neumáticos.

Ese fue el último capítulo de la trama denunciada por el instagramer. “Vamos a ir a fondo. Vamos a pedir allanamientos y detenciones”, anunció Madeo Facente, quien cree que puede haber más víctimas de la estafa.

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