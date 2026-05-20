10 beneficios comprobados del maní para la salud, según la ciencia

El consumo moderado de maní ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, gracias a sus grasas saludables y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el maní quedó atrapado entre dos ideas opuestas: por un lado, la de un snack práctico y económico; por el otro, la de un alimento demasiado calórico como para consumir con frecuencia. Pero el avance de la investigación nutricional empezó a cambiar esa percepción.

Hoy, distintos estudios científicos muestran que el consumo moderado de maní puede asociarse con beneficios cardiovasculares, metabólicos y hasta cognitivos. Su combinación de proteínas vegetales, grasas saludables, fibra y antioxidantes lo convirtió en uno de los alimentos más estudiados dentro de la nutrición preventiva. Aunque muchas personas lo incluyen dentro de los frutos secos, técnicamente el maní pertenece a la familia de las legumbres.

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Cuáles son los beneficios del maní según la ciencia

1. Puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Uno de los beneficios más respaldados por la evidencia científica es su impacto sobre la salud del corazón.

Diversos estudios observaron que las personas que consumían maní regularmente presentaban mejores indicadores cardiovasculares. Una revisión científica publicada en la revista Nutrients concluyó que el consumo habitual esta legumbre puede contribuir a mejorar distintos factores de riesgo cardíaco, incluidos algunos marcadores relacionados con el colesterol y el metabolismo lipídico.

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Diversos estudios asocian el consumo frecuente de maní con una mayor longevidad y menor riesgo de muerte por enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de este efecto se explica por el perfil nutricional del maní. La Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que contiene grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, asociadas con una mejor salud arterial y niveles más equilibrados de colesterol.

Los especialistas sostienen que incorporar pequeñas porciones de forma habitual —alrededor de 28 gramos diarios, el equivalente a un pequeño puñado de maní— puede formar parte de patrones alimentarios orientados a proteger el sistema cardiovascular.

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2. Su consumo se asocia con una mayor longevidad

Distintas investigaciones también encontraron una asociación entre el consumo frecuente de maní y otros frutos secos y una mayor expectativa de vida.

Uno de los estudios más importantes sobre el tema, publicado en The New England Journal of Medicine, siguió durante años a más de 100.000 personas y observó que quienes consumían frutos secos con mayor frecuencia presentaban un menor riesgo de muerte por distintas causas, incluso después de ajustar factores como tabaquismo, obesidad, hipertensión y diabetes.

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El maní contribuye a mejorar los niveles de colesterol y favorece un perfil lipídico más saludable, según investigaciones científicas (Crédito: Freepik)

Los investigadores creen que este efecto podría explicarse por la combinación de grasas saludables, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios presentes en estos alimentos, capaces de influir sobre distintos procesos vinculados con el envejecimiento y las enfermedades crónica

3. Ayuda a mejorar el colesterol

El maní contiene fitoesteroles, compuestos vegetales con una estructura similar a la del colesterol. Según explicó la dietista Julia Zumpano, de la Cleveland Clinic, estas sustancias pueden “bloquear” parte de la absorción del colesterol en el sistema digestivo, ayudando a reducir sus niveles en sangre.

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Eso puede contribuir a disminuir el colesterol LDL —popularmente conocido como “colesterol malo”— y favorecer un perfil lipídico más saludable.

A su vez, las grasas insaturadas presentes en el maní pueden ayudar a mantener las arterias más flexibles y favorecer una mejor circulación sanguínea, un aspecto importante para la salud cardiovascular.

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4. Puede favorecer el control del peso corporal

Aunque muchas personas lo evitan por su densidad calórica, la evidencia científica muestra que el maní no necesariamente promueve el aumento de peso cuando se consume en cantidades moderadas.

Su combinación de proteínas, fibra y grasas saludables ayuda a aumentar la sensación de saciedad. En términos simples, contribuye a sentirse satisfecho durante más tiempo y puede disminuir el impulso de comer entre comidas.

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La combinación de proteínas, fibra y grasas saludables del maní ayuda a mantener el peso corporal y controlar el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos ensayos clínicos observaron que quienes incorporaban maní como colación tendían a mantener mejor el peso corporal dentro de una alimentación equilibrada. La Cleveland Clinic señala que este efecto podría ayudar a controlar el apetito y reducir el consumo total de alimentos a lo largo del día.

5. Contribuye a estabilizar la glucosa en sangre

El maní tiene bajo contenido de hidratos de carbono y aporta nutrientes que ayudan a moderar la respuesta glucémica después de las comidas. Eso significa que puede colaborar con un aumento más gradual del azúcar en sangre, evitando picos bruscos de glucosa.

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Diversos estudios encontraron que el consumo habitual de maní y mantequilla de maní podría mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

6. Aporta antioxidantes que ayudan a proteger las células

El maní contiene antioxidantes naturales como vitamina E, resveratrol, cobre y flavonoides. Estas sustancias ayudan a neutralizar radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y acelerar procesos relacionados con el envejecimiento y distintas enfermedades crónicas.

El resveratrol, por ejemplo, también está presente en las uvas y fue ampliamente estudiado por su potencial protector sobre el sistema cardiovascular y el cerebro. Según la Cleveland Clinic, estos compuestos antioxidantes pueden contribuir a reducir el estrés oxidativo del organismo.

7. Es una fuente importante de proteínas y minerales

Una pequeña porción de maní concentra una cantidad considerable de nutrientes. Aporta proteínas vegetales necesarias para la reparación y mantenimiento de tejidos, además de minerales fundamentales como magnesio, manganeso y cobre.

El bajo contenido de hidratos de carbono y la riqueza nutricional del maní contribuyen a estabilizar los niveles de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

También contiene niacina, nutriente vinculado con el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso. La Harvard T.H. Chan School of Public Health destaca que el maní es un alimento particularmente denso en nutrientes, incluso en porciones relativamente pequeñas.

8. Podría beneficiar la salud cerebral

La relación entre alimentación y cerebro es uno de los campos más activos de la investigación médica actual. Algunos estudios sugieren que el consumo frecuente de maní podría asociarse con un menor deterioro cognitivo y con una mejor preservación de funciones cerebrales durante el envejecimiento.

Los especialistas creen que este efecto podría estar relacionado tanto con la protección cardiovascular —clave para mantener una adecuada circulación sanguínea cerebral— como con la acción antioxidante de ciertos nutrientes presentes en el alimento.

El consumo regular de maní podría beneficiar la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo, de acuerdo a estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maní también aparece incluido en patrones alimentarios orientados a la salud cerebral, como la dieta MIND, estudiada por su posible vínculo con la prevención del deterioro cognitivo.

9. Puede ayudar a modular la inflamación

La inflamación crónica de bajo grado participa en múltiples enfermedades modernas, desde problemas metabólicos hasta trastornos cardiovasculares.

Algunos compuestos presentes en el maní, especialmente sus grasas insaturadas y antioxidantes, mostraron actividad antiinflamatoria en estudios experimentales y observacionales. Una revisión publicada en la revista Nutrients señaló que el consumo de maní podría influir favorablemente sobre distintos procesos inflamatorios y metabólicos asociados con enfermedades crónicas.

Aunque no se trata de un alimento medicinal, los investigadores consideran que su incorporación dentro de una alimentación equilibrada podría colaborar con una mejor regulación inflamatoria del organismo.

10. Es una alternativa saludable y accesible

Uno de los aspectos más valorados del maní es su combinación de beneficios nutricionales y bajo costo. A diferencia de otros frutos secos más caros, puede aportar ventajas similares desde el punto de vista cardiovascular y metabólico, pero a un precio considerablemente menor.

Por su aporte de proteínas vegetales y minerales como magnesio y cobre, el maní es un alimento denso en nutrientes esenciales para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en JAMA Internal Medicine observó que el consumo de maní se asociaba con beneficios para la salud incluso en poblaciones de bajos ingresos, donde suele representar una alternativa mucho más accesible que otros frutos secos.

Qué recomiendan los especialistas

Aunque el maní puede formar parte de una alimentación saludable, los expertos recomiendan consumirlo con moderación y priorizar las versiones naturales o tostadas sin exceso de sal, azúcar o aceites añadidos.

También recuerdan que las personas con alergia al maní deben evitarlo completamente, ya que puede provocar reacciones potencialmente graves.

Lejos de la antigua idea de que era simplemente un snack calórico, hoy el maní aparece respaldado por una amplia cantidad de investigaciones científicas que lo posicionan como un alimento con potencial para contribuir a la salud cardiovascular, metabólica y cerebral cuando se incorpora de manera equilibrada en la dieta diaria.