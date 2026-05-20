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La pregunta de Sofía Gonet sobre Ian Lucas que incomodó a Evangelina Anderson: “¿Nos aprobás?”

Durante la entrega de los Martín Fierro, las excompañeras de MasterChef hablaron de sus vínculos pasados y presentes con el youtuber

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La exparticipante de MasterChef Celebrity fue directa al opinar sobre la posible pareja y celebró el vínculo entre sus excompañeros (A la Tarde - América)

Desde que terminó la última temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, las relaciones y tensiones entre los exparticipantes siguen generando titulares. Una de las historias que más repercusión tuvo fue la polémica entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, que continuó ocupando espacio en los programas de espectáculos incluso después de finalizar el reality. Aunque en las últimas semanas el nombre del influencer se vinculó con Sofi Gonet -también presente en el show de las cocinas- el pasado entre Anderson y Lucas sigue captando la atención de los fanáticos y de la prensa. Tras la fiesta de los premios Martín Fierro 2026, Evangelina se animó a opinar sobre el supuesto romance de sus excompañeros y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

Todo comenzó cuando Sofi, sin rodeos, le preguntó a Evangelina: “¿Nos aprobás?”. Con espontaneidad, Anderson respondió: “Los apruebo. ¿Pero quién te dice que acá no conozco al gran amor de mi vida?”. El notero fue por más y consultó a la modelo sobre la posibilidad de un reencuentro con Ian, a lo que ella, segura, contestó: “No, no lo vi más, pero está todo re bien”. La charla giró entonces hacia la relación entre Ian Lucas y la Reini, otra de las exintegrantes del reality, y Evangelina no dudó en mostrar su entusiasmo: “Me encanta”, afirmó, y agregó que le gusta la pareja que hacen, definiéndolos como “dos bombones”. El notero, divertido, sugirió que Anderson quería “sacarse de encima” el tema de Ian, y la conversación siguió entre bromas y complicidades.

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Gonet, entre risas, insistió: “La nueva novia de Ian Lucas. ¿Nos aprobás?”. Anderson, fiel a su estilo frontal, reiteró: “Son dos bombones. Son dos exitosos. Me encantan”. Sin embargo, la influencer aclaró el panorama. “Yo estoy soltera y haciendo mucha terapia. Somos amigos”, dijo, desdramatizando los rumores y bajando el tono de las especulaciones.

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"Yo estoy soltera y haciendo mucha terapia. Somos amigos", aseguró Gonet sobre los rumores de romance con su excompañero (Prensa Telefe)

Al ser consultada sobre si volvería con una expareja Anderson fue categórica: “No”. Y ante la repregunta de Sofi, reafirmó: “Nunca. Mirá que te parta un rayo a vos en este momento”.

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La segunda parte del encuentro tuvo como protagonista a Ian, quien fue consultado sobre la aprobación de Evangelina a su relación con la influencer. “A la Reini la amo. Es muy, muy amiga mía”, aclaró, desmintiendo cualquier vínculo romántico y resaltando la amistad que los une. “Está todo más que bien. Tenemos una relación superlinda, salimos todo el tiempo, así que...”. Sobre el vínculo con Anderson, Ian fue respetuoso y agregó: “No hablamos más, pero a mí me enseñaron a saludar, así que por respeto voy a saludarla”. El notero quiso saber si la falta de contacto después de los últimos episodios fue definitiva, e Ian remarcó que no hay resentimientos ni conflictos, solo caminos que se bifurcaron tras el reality.

Cabe recordar que previo a la entrega de los galardones, una inesperada polémica impactó en la antesala de la gala más importante de la televisión argentina. Anderson e Lucas, dos de los exparticipantes más recordados de MasterChef Celebrity (Telefe), quedaron en el centro de la escena luego de que trascendiera que el influencer habría solicitado expresamente no compartir mesa con la modelo durante la ceremonia. La noticia, revelada en el programa Intrusos (América), rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de espectáculos, dando lugar a todo tipo de especulaciones y rumores sobre el verdadero vínculo entre ambos.

Primer plano de Evangelina Anderson sonriendo, con un paisaje nocturno borroso de un gran evento o estadio iluminado con luces brillantes de fondo
Evangelina dio el visto bueno sobre el presunto romances de sus excompañeros de MasterChef Celebrity (Instagram)

En el mundo post MasterChef, donde las especulaciones y los cruces están a la orden del día, Evangelina Anderson eligió el camino del diálogo abierto, sin rencores ni vueltas, y celebró el crecimiento y la felicidad de quienes la rodearon en el certamen. La historia, lejos de cerrarse con la final del reality, sigue sumando capítulos y deja la puerta abierta a nuevas sorpresas para los seguidores de los protagonistas.

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