Salud

Cómo trabajar el tren inferior sin ir al gimnasio

Los ejercicios recomendados por especialistas muestran que un solo movimiento puede transformar el rendimiento y ayudar a prevenir lesiones

Guardar
La rutina de ejercicios para
La rutina de ejercicios para piernas en casa permite fortalecer el tren inferior sin necesidad de ir al gimnasio ni usar máquinas especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer el tren inferior y mejorar el equilibrio físico puede lograrse sin necesidad de asistir al gimnasio. Incorporar ejercicios avalados por entrenadores reconocidos al día a día permite obtener resultados en fuerza y estabilidad. La propuesta que sigue, inspirada en el método de Colin Pasque, demuestra que con una pesa rusa o simplemente el peso corporal se pueden lograr avances notables desde casa.

Ejercicios funcionales para todos los niveles

La rutina diseñada por Colin Pasque prescinde de máquinas y se apoya en una serie de movimientos funcionales. Estos ejercicios buscan el máximo esfuerzo en cada sesión y estimulan de forma equilibrada los músculos del tren inferior. La secuencia está pensada para adaptarse tanto a principiantes como a personas con experiencia previa, permitiendo una progresión segura y efectiva.

Los entrenadores Colin Pasque y
Los entrenadores Colin Pasque y Don Saladino recomiendan movimientos funcionales con peso corporal o pesa rusa para mejorar fuerza y equilibrio desde casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes disponen de una pesa rusa, Pasque recomienda seleccionar un peso que posibilite completar todas las repeticiones, aunque implique exigir el músculo en las últimas. Quienes recién comienzan pueden limitarse al peso corporal, con el objetivo de perfeccionar la técnica y minimizar el riesgo de lesiones. Esta estrategia permite iniciar el proceso de fortalecimiento de manera gradual, maximizando el aprendizaje y la seguridad.

El rol central de la sentadilla

En el núcleo de la rutina se encuentra la sentadilla, considerada uno de los ejercicios más completos para el tren inferior; correctamente ejecutada, fortalece glúteos, cuádriceps y la zona media, contribuyendo a la estabilidad y la salud postural.

Además, mejora la movilidad articular y favorece el crecimiento muscular, siendo una herramienta fundamental tanto para el rendimiento deportivo como para la vida cotidiana.

La sentadilla, pilar central de
La sentadilla, pilar central de la rutina, fortalece glúteos, cuádriceps y zona media, además de contribuir a la salud postural y la movilidad articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque adoptado por Pasque pone énfasis en la calidad de cada repetición. La recomendación es prestar especial atención a la alineación de rodillas y espalda, así como controlar la profundidad del movimiento para maximizar los beneficios. La sentadilla no solo incrementa la fuerza, sino que también ayuda a prevenir lesiones y optimiza la función motriz general.

Variaciones y progresión de los ejercicios

La rutina puede ampliarse con variantes de la sentadilla, como la sentadilla búlgara, la sentadilla sumo o la sentadilla con salto, que incorporan estímulos diferentes y desafían la coordinación y el equilibrio. Agregar ejercicios como zancadas, peso muerto a una pierna o elevaciones de talones permite trabajar otros grupos musculares y mejorar la capacidad funcional de las piernas.

Ejercicios como zancadas, peso muerto
Ejercicios como zancadas, peso muerto a una pierna y sentadilla búlgara diversifican los estímulos y aceleran la mejora funcional de las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio de progresión es clave: aumentar gradualmente la dificultad, el número de repeticiones o el peso garantiza adaptaciones constantes y evita el estancamiento. La variedad y la dificultad progresiva aseguran que los músculos reciban estímulos nuevos y continúen desarrollándose.

Beneficios metabólicos y quema de grasa

Según el entrenador Don Saladino, citado por GQ, los ejercicios de resistencia para piernas no solo mejoran la fuerza, sino que también incrementan la quema de grasa corporal, ya que involucran los grupos musculares más grandes del cuerpo. Este tipo de trabajo implica un gasto energético elevado, impactando positivamente en el metabolismo.

El entrenamiento de piernas potencia
El entrenamiento de piernas potencia la quema de grasa corporal y eleva el metabolismo basal al involucrar grupos musculares grandes y demandantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saladino insiste en que no se debe relegar el entrenamiento de piernas dentro de la rutina semanal, ya que su impacto va más allá de la fuerza local. La estimulación del tren inferior repercute en el metabolismo basal y favorece la tonificación de la zona abdominal, contribuyendo a una mejor composición corporal general.

Disciplina y constancia: la clave del progreso

La regularidad y la disciplina resultan esenciales para consolidar los resultados de cualquier rutina. La publicación subraya que solo la progresión y el esfuerzo sostenido permiten transformar el trabajo realizado en beneficios duraderos. Integrar este método al entrenamiento diario requiere mantener la disciplina y el enfoque recomendados por los especialistas consultados por GQ.

La constancia y la disciplina
La constancia y la disciplina son esenciales para lograr resultados visibles en la forma y el rendimiento físico del tren inferior con esta rutina casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar cambios visibles en el rendimiento físico y en la forma de las piernas dependerá de la constancia con que se realicen los ejercicios. Con esta rutina, sin necesidad de equipamiento sofisticado, cualquier persona puede fortalecer el tren inferior y mejorar su calidad de vida desde la comodidad del hogar.

Temas Relacionados

Entrenamiento de piernasEjercicios con peso corporalRutina con pesa rusaColin PasqueDon SaladinoNewsroom BUE

Últimas Noticias

La clave está en moverse: no hace falta ser deportista para cuidar la salud

Caminar, subir escaleras o mantenerse activo puede marcar la diferencia

La clave está en moverse:

La ANMAT actualizó la normativa para importar equipos médicos usados y reacondicionados

La medida se anunció en el Boletín Oficial. Según informaron, se reemplazó una regulación previa que era obsoleta

La ANMAT actualizó la normativa

Esta es la cantidad de agua que puede hacer la diferencia entre el bienestar y un golpe de calor, según el Minsa

Frutas frescas, hierbas naturales y bebidas alternativas suman protección adicional para quienes sufren más los efectos del calor

Esta es la cantidad de

La nueva forma de entrenar tendones y ligamentos para rendir más y lesionarse menos

Keith Barr, investigador de la Universidad de California, propone un enfoque que va más allá del músculo y pone el foco en los tejidos conectivos. Según explicó a Men’s Health, ejercicios específicos y una estrategia nutricional pueden mejorar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de lesiones

La nueva forma de entrenar

La resiliencia mental, clave para enfrentar el estrés y la adversidad

Expertos en psicología destacan su importancia para enfrentar situaciones adversas, subrayando estrategias efectivas que permiten recuperar el bienestar y mantener el equilibrio emocional ante momentos de crisis

La resiliencia mental, clave para
DEPORTES
La historia de la nueva

La historia de la nueva estrella argentina de la UFC, hija de un ex futbolista y que trabajó como maestra: “Pararte frente a un aula te da herramientas”

Las 18 promesas Sub 23 que piden pista en la Selección: el “preferido” de Scaloni, el heredero de Di María y una joya de River

Ganó Boca en La Bombonera y River empató en Rosario: así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El análisis de Gallardo tras el 0-0 de River y Central: su tajante sentencia cuando le preguntaron por la falta de un N° 9

Usain Bolt sorprendió al revelar que podría competir en otro deporte en los próximos Juegos Olímpicos: “Si me llaman, estaré listo”

TELESHOW
Nicki Nicole lanzó en los

Nicki Nicole lanzó en los Grammy 2026 un mensaje de amor propio que inspiró su próximo álbum: “Este look lo representa”

La ácida reacción de Sabrina Rojas al pasacalles que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani

El desesperado video de Camila Bordonaba de Rebelde Way por los incendios en la Patagonia: “Duele y entristece”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, juntos en una tarde de pileta para desmentir rumores de separación

El insólito motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso no pudieron dar su discurso en los premios Grammy: “No funcionó”

INFOBAE AMÉRICA

A 47 años de la

A 47 años de la muerte de Sid Vicious: su relación con Nancy, su paso por los Sex Pistols y el eterno legado en la historia del punk

Shakira cumple 49 años: de “Pies Descalzos” a su colaboración con Bizarrap, los hitos que definieron su carrera

El dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene la “capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos”

Estados Unidos y América Latina en el nuevo orden global

Courtney Love: confesiones, recuerdos de Kurt Cobain y el renacer de una leyenda del grunge