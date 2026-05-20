Salud

Qué comer en ayunas si tengo gastritis

Las molestias estomacales pueden intensificarse tras varias horas sin ingerir alimentos, por lo que la elección del primer alimento del día resulta determinante para quienes padecen inflamación gástrica

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dolor de panza
La gastritis implica la inflamación de la mucosa del estómago y puede provocar dolor y molestias digestivas Crédito Freepik

La gastritis es una condición caracterizada por la inflamación de la mucosa del estómago, que puede provocar dolor, acidez y molestias digestivas.

Este trastorno afecta a una proporción significativa de la población mundial y sus causas son diversas, según Mayo Clinic. El manejo de la alimentación, especialmente durante el ayuno, es una herramienta relevante para quienes buscan controlar los síntomas y evitar complicaciones asociadas.

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Qué es la gastritis y por qué se produce

La gastritis consiste en la inflamación del revestimiento interno del estómago. Según la Mayo Clinic, esta alteración puede ser aguda, cuando aparece de forma repentina, o crónica, si persiste durante meses o años.

Entre los síntomas más frecuentes se incluyen dolor en la parte superior del abdomen, ardor, náuseas y sensación de llenura precoz.

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Panqueques de banana dorados en sartén negra, con rodaja de plátano, un vaso de leche, bananas enteras y un dosificador de miel sobre mesa gris.
El plátano o la banana puede ser buenas opciones para quienes sufren acidez gástrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Cleveland Clinic, las causas principales de la gastritis incluyen la infección por la bacteria Helicobacter pylori, el consumo excesivo de alcohol, el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como la aspirina o el ibuprofeno, el tabaquismo y el estrés sostenido.

Además, condiciones autoinmunes y enfermedades como la diabetes tipo 1 o la enfermedad de Hashimoto pueden desencadenar gastritis autoinmunitaria, en la que el propio organismo ataca las células del estómago.

La presencia continua de factores irritantes o infecciosos puede erosionar la barrera mucosa protectora del estómago y aumentar el riesgo de úlceras y complicaciones mayores, según detalló la Academia Española de Nutrición y Dietética.

La acidez gástrica

Qué comer en ayunas si tengo gastritis

El primer alimento ingerido tras el ayuno nocturno puede influir en la evolución de la gastritis. El consumo de alimentos suaves, no ácidos y fáciles de digerir es clave para evitar la irritación de la mucosa gástrica.

Especialistas consultados por el medio recomiendan priorizar frutas como la manzana y la banana o el plátano, que presentan bajo nivel de acidez y contienen fibras solubles y antioxidantes.

La manzana destaca por su contenido en pectina, una fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal y a proteger la pared gástrica. Según le dijo previamente a Infobae Colombia el doctor Ubier Gómez, médico y toxicólogo clínico: “La manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble que ayuda a regular el tránsito intestinal, promoviendo la eliminación de desechos y toxinas que podrían irritar el estómago”. Además, sus polifenoles contribuyen a reducir la inflamación y a proteger las mucosas.

Cáncer gástrico, gastritis, malestar estomacal - Perú - 18 de agosto
Las causas de la gastritis son diversas e incluyen factores infecciosos, medicamentos y hábitos de vida (Freepik)

El plátano es otra fruta recomendada por su capacidad para recubrir la mucosa gástrica y favorecer la digestión. La Academia Española de Nutrición y Dietética señala que el plátano maduro es bien tolerado y aporta potasio, un mineral esencial para la función muscular y nerviosa.

La papaya es sugerida por la plataforma Darwin Nutrition, debido a su contenido en enzimas digestivas como la papaína. Esta enzima facilita la digestión de las proteínas y puede aliviar molestias estomacales.

Otras opciones adecuadas incluyen la pera madura, el melón y la sandía, todas ellas con bajo contenido ácido y alto aporte de agua, lo que ayuda a hidratar sin agredir el estómago.

Para quienes sufren de gastritis, el desayuno puede incluir cereales integrales como avena, arroz o tostadas de pan integral o blanco, de acuerdo con la tolerancia individual, ya que suelen ser fáciles de digerir. Incorporar pequeñas cantidades de grasas saludables, como aguacate, aceite de oliva, frutos secos o semillas, resulta apropiado si se consumen con moderación.

El yogur bajo en grasa también es recomendable porque contiene probióticos que contribuyen a la salud intestinal y pueden limitar la proliferación de H. pylori.

Alt Text: Bebida saludable, licuado frutal, manzana, pera, fibra natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La manzana y el plátano son frutas aconsejadas por su bajo nivel de acidez y sus propiedades protectoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos y bebidas a evitar en ayunas

La Cleveland Clinic coinciden en que deben evitarse los alimentos ácidos, picantes, grasos o muy procesados durante el desayuno o al romper el ayuno. Entre los productos desaconsejados destacan los cítricos como la naranja, el limón, el pomelo y el kiwi, así como el tomate y la piña, debido a su potencial irritante sobre la mucosa gástrica.

Evitar las bebidas como el café, el té negro, las infusiones estimulantes y las bebidas carbonatadas pueden incrementar la secreción de ácido en el estómago y agravar los síntomas.

El consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, está contraindicado en personas con gastritis, como advierte la Cleveland Clinic.

El pan tostado, los productos de bollería y los alimentos ultraprocesados también se desaconsejan, ya que pueden contener grasas y azúcares que dificultan la digestión y contribuyen a la inflamación.

Una mujer sufriendo de dolores abdominales (Freepik)
Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal superior, ardor, náuseas y sensación de llenura temprana (Freepik)

Recomendaciones sobre preparación y presentación

Las frutas y otros alimentos recomendados deben consumirse preferentemente maduros y pelados, para reducir la fibra insoluble que puede resultar irritante. La fruta cocida, en compota sin azúcar añadido, puede ser una alternativa en casos de sensibilidad elevada.

El desayuno debe ser ligero, con porciones pequeñas y frecuentes, en lugar de comidas copiosas. El agua es la bebida de elección, pero también pueden incluirse infusiones suaves como la manzanilla, siempre que se consuman a temperatura templada.

Importancia del seguimiento médico

La automedicación prolongada con fármacos como el omeprazol puede generar efectos adversos, según advirtió el doctor Ubier Gómez en Infobae: “Si yo soy una persona que estoy tomando omeprazol más allá de tres meses debo consultar al médico. Medicamentos como el omeprazol y similares se asocian a un mayor índice de neumonías, de alteraciones gastrointestinales como infecciones, de inflamación de riñón, de disminución de las defensas, del aumento del cáncer gástrico y de la disminución en la absorción de magnesio, de hierro y de calcio”.

El manejo de la gastritis debe contemplar la orientación de un profesional de la salud, quien podrá adaptar la dieta a las necesidades individuales y realizar el seguimiento de la evolución clínica. El control del estrés y la regulación emocional también desempeñan un papel en la prevención de recaídas.

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