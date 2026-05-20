Un especialista detalló cómo ciertos alimentos cotidianos impactan en el metabolismo y aumentan el riesgo de enfermedades

El Dr. David Unwin advierte sobre el riesgo metabólico elevado asociado a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, clave en la diabetes tipo 2 (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Detectar el riesgo metabólico de forma sencilla en casa, desconfiar de alimentos “saludables” que en realidad elevan el azúcar en sangre y reconocer el aumento de la diabetes tipo 2 en jóvenes son algunas de las advertencias centrales del Dr. David Unwin, referente británico en salud metabólica.

En una entrevista para el podcast The Diary Of A CEO, Unwin aportó ejemplos prácticos sobre cómo bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados impactan negativamente en la salud, e introdujo métodos simples para evaluar el riesgo antes de que surjan complicaciones.

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Para detectar de manera accesible el riesgo metabólico, el Dr. Unwin recomendó la “prueba casera de cintura y estatura”: basta con tomar una cuerda del largo de la propia altura, cortarla a la mitad y ver si rodea la zona más ancha del abdomen. Si la media cuerda no lo hace, existe un riesgo elevado de resistencia a la insulina y enfermedades asociadas.

El Dr. David Unwin explicó cómo la acumulación de grasa abdominal puede ser una señal temprana de riesgo metabólico y estar vinculada al desarrollo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, advirtió que productos habituales como cereales, arroz blanco, pan, plátano, chocolate o jugos pueden contener, o transformarse en el organismo, en cantidades considerables de azúcar, lo que favorece el desarrollo de diabetes tipo 2, obesidad y ciertos tipos de cáncer, especialmente en niños y adolescentes.

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Alimentos supuestamente sanos que elevan el azúcar en sangre

Según el Dr. Unwin en The Diary Of A CEO, muchas personas ignoran el verdadero contenido de azúcar que esconden alimentos cotidianos. “Cereales, arroz y pan pueden tener más azúcar equivalente que una barra de chocolate”, explicó en diálogo con Steven Bartlett.

En su práctica clínica, un tazón de copos de maíz sin añadir azúcar equivale a ocho cucharaditas de azúcar, mientras que una porción estándar de arroz blanco hervido (150 g) alcanza las 10 cucharaditas.

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El médico destacó que confiar en productos “integrales”, snacks de fruta deshidratada o panes comerciales puede resultar engañoso: algunos contienen hasta un 70% de azúcar.

Cereales, arroz blanco, pan y plátano esconden altos niveles de azúcar, equiparables o superiores a una barra de chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso el pan integral aporta en promedio tres cucharaditas por rebanada, y un plátano grande proporciona unas seis. Por eso, insistió en que la población debe aprender a interpretar el impacto metabólico real utilizando referencias como cucharaditas de azúcar, en lugar de tecnicismos. “El pan, el arroz o los cereales son en realidad cadenas de glucosa; al digerirse, toda esa energía pasa rápidamente a la sangre”.

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Bebidas azucaradas, riesgo de cáncer y envejecimiento acelerado

El Dr. Unwin expuso estudios internacionales que relacionan directamente el consumo regular de bebidas azucaradas con un mayor riesgo de cáncer y envejecimiento prematuro. El experto ejemplificó que tomar apenas 100 ml diarios de bebidas azucaradas incrementa casi un 20% el riesgo de desarrollar cáncer.

El consumo excesivo de bebidas “light” puede duplicar el riesgo de cáncer colorrectal precoz, y el exceso de azúcar contribuye al desgaste de los telómeros del ADN, acortando la “vida saludable” y acelerando el envejecimiento biológico.

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El consumo mínimo de 100 ml diarios de bebidas azucaradas aumenta casi un 20% el riesgo de cáncer y acelera el envejecimiento celular, alerta científica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El azúcar no solo influye en el peso; tiene efectos profundos en la inflamación y en la capacidad del organismo para eliminar células dañinas, lo que aumenta el peligro de tumores”, afirmó el especialista. Sugirió reflexionar si el placer momentáneo de una bebida compensa un daño tan serio y prolongado.

La epidemia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes

“Estamos ante una epidemia silenciosa de diabetes tipo 2 en jóvenes y adolescentes”, advirtió el Dr. Unwin. Hasta hace pocas décadas, la enfermedad casi no se registraba en menores de 55 años. En la actualidad, según su experiencia, es común en pacientes menores de 25.

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El especialista señaló que, al inicio de su carrera, la obesidad y la diabetes tipo 2 en niños eran consideradas situaciones impensables, pero que hoy forman parte de una realidad cotidiana.

La epidemia de diabetes tipo 2 afecta cada vez a más niños y adolescentes, con diagnósticos frecuentes en menores de 25 y subdiagnóstico significativo en la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicó que una de cada tres personas con diabetes tipo 2 desconoce su diagnóstico, y que la acumulación de grasa abdominal debido a dietas ricas en ultraprocesados y azúcares está acortando gravemente la expectativa de vida de nuevas generaciones. Estas consecuencias no se limitan al sobrepeso: hay un aumento de enfermedades cardíacas, hepáticas e incapacidad laboral a edades cada vez más tempranas.

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Adicción a los ultraprocesados: más allá de la fuerza de voluntad

Unwin explicó que la adicción a los alimentos ultraprocesados no se debe a falta de voluntad, sino que responde a mecanismos comparables a otras dependencias. Relató casos como el de una paciente que logró normalizar sus niveles con solo retirar panes y cereales, y otros donde ni la posibilidad de una cirugía motivó el cambio, pese a intentos extremos de la familia para impedir el consumo nocturno compulsivo de pan.

“Personas inteligentes y exitosas pueden no controlar el impulso de consumir ciertos productos: esa es la realidad de la adicción a los ultraprocesados”, subrayó. Calculó que cerca del 14% de la población padece algún grado de esta adicción.

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El 14% de la población presenta alguna adicción a los alimentos ultraprocesados, un problema comparable a otras dependencias y que requiere apoyo psicológico y planes de abstinencia (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Además, recalcó la importancia del apoyo psicológico y social, de diseñar un plan de abstinencia y, sobre todo, del auto-reconocimiento del problema como paso esencial para iniciar el cambio.

Estrategias prácticas para el control y prevención

Desde la perspectiva del experto, las estrategias más eficaces para prevenir y mejorar el riesgo metabólico son simples y accesibles: emplear la “prueba de cintura y estatura”, monitorear la glucosa y revisar honestamente los hábitos de alimentación.

Recomendó a familias y adultos no solo limitar el azúcar añadida, sino priorizar proteínas, verduras y grasas saludables, además de consultar a profesionales ante dificultades persistentes para el cambio. Identificar el problema, buscar ayuda y adoptar medidas diarias permite revertir incluso cuadros avanzados de riesgo metabólico o adicción a los ultraprocesados, recuperando años de vida saludable.