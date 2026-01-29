Salud

Los beneficios secretos de la risa: por qué es clave para el bienestar diario, según expertos

Nuevas investigaciones sugieren que este simple gesto puede tener un impacto sorprendente en la salud y el equilibrio emocional. Cuáles son sus efectos positivos

La risa reduce el cortisol
La risa reduce el cortisol y fortalece el sistema inmunológico, mejorando la respuesta del organismo ante enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa es mucho más que una respuesta espontánea ante una broma. Hoy, la ciencia la reconoce como uno de los recursos más poderosos y accesibles para transformar el bienestar físico y mental. Un solo instante de alegría puede aliviar el estrés, reforzar el sistema inmunológico y restaurar el equilibrio emocional. Por eso, cada carcajada no solo es placer: es una dosis de salud, capaz de generar efectos inmediatos y duraderos en la vida cotidiana, según la Mayo Clinic.

Numerosas investigaciones han demostrado que la risa actúa directamente sobre el sistema de respuesta al estrés. Según la Harvard Medical School, al reducir hormonas como el cortisol, en personas que ríen con frecuencia se puede observar una disminución de hasta un 32% en los niveles de esta sustancia. Este descenso favorece un estado mental más calmado y equilibrado, y proporciona alivio tanto físico como emocional.

A corto plazo, la risa interrumpe los pensamientos ansiosos y relaja la tensión muscular. Cuando se convierte en parte de la vida cotidiana, amortigua el impacto del estrés crónico sobre la salud física y mental, permitiendo que tanto el cuerpo como la mente desarrollen mayor resiliencia ante situaciones adversas, de acuerdo con la Mayo Clinic.

Beneficios cognitivos: la risa y el cerebro

Desde la perspectiva cognitiva, la risa activa regiones cerebrales clave, como la corteza prefrontal dorsolateral, relacionada con la memoria y la regulación emocional. El aumento del flujo sanguíneo en esta zona mejora la atención, la concentración y la capacidad de gestión emocional. Reír con frecuencia contribuye a mantener el cerebro ágil y favorece el pensamiento claro, según la Harvard Gazette.

Compartir momentos de alegría incrementa
Compartir momentos de alegría incrementa la oxitocina y las endorfinas, reforzando la confianza y los lazos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el acto de reír desencadena la liberación de dopamina y endorfinas, neurotransmisores que impulsan la sensación de felicidad y motivación. Esta combinación química genera una sensación de bienestar inmediato y proporciona herramientas emocionales para afrontar situaciones complejas. A largo plazo, la repetición de episodios de risa facilita la recuperación cerebral tras periodos de abatimiento emocional, de acuerdo con la Mayo Clinic.

Impacto físico: inmunidad, circulación y salud cardiovascular

Reír estimula el sistema inmunológico, ya que activa células de defensa y reduce la inflamación asociada al estrés. Este proceso regulador fortalece la capacidad del organismo para responder ante enfermedades y aumenta la resiliencia física general, según la Mayo Clinic Connect.

En el ámbito cardiovascular, la risa produce un aumento momentáneo en la frecuencia cardíaca y en la circulación sanguínea, oxigena el cuerpo y relaja los músculos. La liberación de óxido nítrico durante la risa disminuye la inflamación y dilata los vasos sanguíneos, lo cual mejora el flujo sanguíneo y ayuda a prevenir la acumulación de placa. Incluso ver comedias puede incrementar la circulación en un 17%. Estos beneficios físicos muestran cómo la risa es una aliada valiosa para la salud corporal, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

Reír frecuentemente estimula la corteza
Reír frecuentemente estimula la corteza prefrontal, mejorando la memoria, la atención y la gestión de las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la risa se extiende también al ámbito social. Compartir momentos alegres con otras personas eleva la producción de oxitocina, la hormona vinculada a la confianza y la seguridad emocional. Al mismo tiempo, la liberación conjunta de endorfinas y dopamina refuerza las relaciones interpersonales y brinda protección frente a la soledad y la depresión. La risa compartida fortalece los lazos y crea una red de apoyo emocional, según la Harvard Gazette.

Estrategias recomendadas para fomentar la risa diaria

Según la Mayo Clinic, crear oportunidades para reír resulta sencillo y accesible. Entre las actividades más reconocidas se encuentran ver programas humorísticos, asistir a espectáculos de comedia, participar en grupos de improvisación, practicar yoga de la risa o jugar juegos de mesa en compañía de familiares y amigos. Pasar tiempo con personas de confianza estimula la risa espontánea, ya que el humor fluye con mayor naturalidad en entornos donde se percibe seguridad emocional.

Los especialistas insisten en considerar la risa como una parte integral del cuidado personal, y no como un lujo reservado para ocasiones especiales. Permitir instantes de humor y alegría —inclusive en tiempos de dificultad— puede transformar la manera en que el cuerpo y la mente enfrentan los retos cotidianos.

Especialistas respaldan la risa como
Especialistas respaldan la risa como recurso terapéutico que aporta beneficios comprobados para la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar la risa en la rutina diaria activa recursos internos de recuperación emocional y física, y demuestra que el bienestar es alcanzable incluso en momentos de mayor presión. Así, la risa se consolida como un recurso sencillo, natural y efectivo para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos.

Además, la Mayo Clinic resalta que la risa estimula órganos vitales, reduce la respuesta al estrés y mejora la función inmunitaria, lo que contribuye a una mejor calidad de vida. Asimismo, un informe de National Geographic señala que la risa fortalece el sistema inmunológico, mejora la salud cardiovascular y contribuye al alivio del dolor.

Estos hallazgos actuales refuerzan la importancia de la risa como recurso terapéutico y preventivo, con efectos positivos comprobados tanto en la salud física como mental.

