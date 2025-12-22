¿Por qué contener la risa es más difícil en grupo? La influencia social y el contagio emocional desafían el autocontrol

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Intentar contener la risa frente a otros puede convertirse rápidamente en una misión imposible. Una situación inicialmente controlable se vuelve incontrolable cuando alguien al lado comienza a reír, aunque sepamos que no es el momento apropiado. ¿Por qué ocurre esto?

Un reciente estudio de la Universidad de Göttingen muestra que el contexto social, y en especial escuchar a otras personas reír, dificulta mucho más controlar las propias expresiones de alegría, por más estrategias que se utilicen. Los resultados fueron publicados en la revista Communications Psychology.

Tres estrategias para controlar la risa

El equipo liderado por la profesora Anne Schacht en el Instituto de Psicología de la Universidad de Göttingen investigó cómo los adultos gestionan la risa en circunstancias sociales y profesionales.

Para ello, 121 voluntarios escucharon chistes mientras se les solicitaba usar diferentes “tácticas de control”. Para medir las reacciones, los investigadores emplearon electromiografía facial, una técnica que registra la actividad de los músculos involucrados en la sonrisa y la risa, incluso cuando los gestos no llegan a notarse en el rostro.

El estudio se centró en tres estrategias principales:

Supresión expresiva : consiste en controlar activamente los gestos faciales para que la risa no se note externamente.

Distracción : implica redirigir la atención a otros estímulos, como mirar un fondo colorido, para reducir la reacción emocional.

Reevaluación cognitiva: se basa en cambiar la interpretación interna del chiste, viéndolo como menos gracioso para modificar la experiencia subjetiva.

Los resultados fueron claros: la supresión y la distracción reducen notablemente la actividad muscular asociada a la risa. Es decir, en solitario, estas técnicas sí ayudan a disminuir la reacción externa frente al humor.

Por su parte, la reevaluación cognitiva funcionó mejor para bajar la percepción de lo divertido que era el chiste, aunque tuvo un impacto más modesto en la expresión facial.

Cuando la risa se contagia: el poder del grupo

Sin embargo, la verdadera dificultad aparece cuando la risa es compartida. En una fase clave del estudio, los participantes escucharon la risa de otra persona mientras trataban de controlar la suya. ¿El resultado? Las estrategias que antes funcionaban se volvieron mucho menos eficaces, y los chistes incluso parecían más graciosos.

La profesora Schacht explicó que este efecto es resultado del contagio emocional: cuando otras personas a nuestro alrededor ríen, la risa se vuelve más irresistible y difícil de frenar, aunque estemos alerta y usemos las mejores técnicas de regulación. En situaciones grupales, la influencia de los demás activa mecanismos inconscientes que escapan al simple control verbal o racional.

Implicancias sociales y profesionales

Aprender a controlar la risa trasciende la mera etiqueta. Reír en momentos solemnes —por ejemplo, en un funeral, en una sala de juicio o en una reunión profesional importante— puede dañar la reputación y afectar las relaciones sociales.

Uno de los ejemplos citados en el estudio es el de la ex canciller alemana Angela Merkel, quien fue captada en video conteniendo la risa durante una cumbre del G7.

Estos episodios muestran la presión que enfrentan figuras públicas (y muchos trabajadores en atención al público) para regular emociones espontáneas bajo la mirada de los demás.

El trabajo de la Universidad de Göttingen es innovador porque investiga la regulación de emociones positivas, un tema que ha recibido poca atención comparado con la ira o la tristeza.

Los autores destacan que la risa, aunque fortalece lazos y tiene funciones adaptativas, puede generar incomodidad o dificultades en escenarios donde el autocontrol emocional es crucial.

La Universidad de Göttingen subraya que estos resultados enriquecen nuestra comprensión sobre la regulación emocional y ponen en evidencia cuán profundamente el entorno social moldea nuestras reacciones—y lo complejo que puede ser gestionar las emociones más contagiosas y auténticas, como la risa, cuando estamos con los demás.