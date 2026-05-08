Honduras

Incertidumbre y temor frenan la siembra en Honduras: productores advierten riesgo de escasez de granos básicos

La falta de financiamiento, la ausencia de seguro agrícola y la amenaza del fenómeno de El Niño mantienen en alerta a los productores de Olancho y El Paraíso, quienes incluso consideran no sembrar maíz este año por temor a pérdidas masivas.

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El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)
El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)

El sector agroalimentario hondureño enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años ante el inicio de la siembra de primera, marcada por la incertidumbre climática, la falta de apoyo financiero y el temor a una reducción significativa en la producción nacional de granos básicos.

Así lo advirtió el productor de arroz Ramón Rodríguez, quien alertó que miles de agricultores del país no cuentan con las condiciones necesarias para iniciar el nuevo ciclo agrícola, especialmente en departamentos clave como Olancho y El Paraíso, considerados pilares de la producción de maíz y frijol en Honduras.

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Rodríguez explicó que los productores atraviesan una situación crítica debido a la falta de acceso a créditos oportunos y a la inexistencia de un seguro agrícola que les permita proteger sus inversiones frente a fenómenos climáticos extremos.

“No estamos preparados para emprender la siembra de primavera porque no contamos con un financiamiento oportuno, no tenemos acceso a un seguro agrícola y tenemos el fenómeno de El Niño prácticamente cerca”, expresó el dirigente del sector.

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La preocupación crece entre los agricultores debido a los pronósticos climáticos que apuntan a la posibilidad de una canícula prolongada, fenómeno que podría afectar gravemente las cosechas de maíz y frijol durante los próximos meses.

Ramón Rodríguez aseguró que el sector agroalimentario atraviesa una situación crítica por la falta de apoyo estatal. (Foto: Archivo)
Ramón Rodríguez aseguró que el sector agroalimentario atraviesa una situación crítica por la falta de apoyo estatal. (Foto: Archivo)

Según Rodríguez, esta situación ha llevado a muchos productores a considerar seriamente no sembrar maíz este año, ya que el riesgo de pérdidas económicas sería demasiado alto.

“Todos los productores de Olancho y El Paraíso están considerando no sembrar. No me gusta mandar mensajes negativos, pero es la realidad que estamos pasando”, manifestó.

La amenaza de El Niño representa un golpe adicional para un sector que ya enfrenta dificultades derivadas del aumento en los costos de producción, el encarecimiento de los fertilizantes y las limitaciones de acceso al crédito agrícola.

El productor señaló que actualmente existe expectativa en torno a la aprobación de un decreto en el Congreso Nacional que permitiría a los agricultores acceder a financiamiento y a un seguro agrícola subsidiado en un 80 % por el gobierno hondureño.

De acuerdo con Rodríguez, este mecanismo sería fundamental para brindar estabilidad y confianza a los productores, quienes año con año quedan expuestos a pérdidas ocasionadas por sequías, exceso de lluvias u otros eventos climáticos asociados al cambio climático.

“El seguro agrícola sería una herramienta clave para que el productor pueda arriesgarse a sembrar sin temor a perderlo todo”, indicó.

En el caso específico de El Paraíso, el panorama genera aún más preocupación debido a la importancia agrícola de la zona. Rodríguez detalló que en ese departamento se cultivan aproximadamente 20 mil manzanas de maíz y unas 11 mil manzanas de frijol, por lo que una reducción en la siembra tendría un impacto directo en el abastecimiento nacional de alimentos.

Productores esperan la aprobación de un decreto que permita acceso a crédito y seguro agrícola subsidiado. (Foto: Archivo)
Productores esperan la aprobación de un decreto que permita acceso a crédito y seguro agrícola subsidiado. (Foto: Archivo)

Municipios enteros podrían verse afectados por la disminución de la actividad agrícola, lo que también implicaría consecuencias económicas para miles de familias que dependen directa o indirectamente de la producción de granos básicos.

Ante la amenaza de sequía, los productores están recomendando priorizar la siembra de frijol en lugar del maíz, debido a que el frijol requiere menos agua y podría soportar mejor los efectos de una canícula prolongada.

Sin embargo, Rodríguez advirtió que incluso el cultivo de frijol enfrenta riesgos si las condiciones climáticas empeoran durante la temporada lluviosa.

El dirigente agropecuario también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la reserva estratégica nacional de granos básicos, especialmente de frijol, producto esencial en la dieta de los hondureños.

A criterio del productor, Honduras mantiene una alta dependencia del mercado nicaragüense para suplir la demanda nacional de frijol, situación que podría convertirse en un problema si Nicaragua también resulta afectada por el fenómeno de El Niño.

“El arroz y maíz se puede importar de Estados Unidos sin problema, pero con el frijol hay que tener más cuidado, porque si Nicaragua también resulta afectada por El Niño, no tendrá excedentes para exportar a países como Honduras”, advirtió.

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