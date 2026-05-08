Asaltan camión de Apple con iPhones y MacBooks valuados en USD 1,2 millones y arrestan a tres sospechosos

Las autoridades federales identificaron a Alan Christhofer Cedeno-Ferrer, Michael Mejia-Nunez y Ennait Alexis Sirett-Padilla como los acusados del asalto al camión de reparto de Apple. (US Attorney EDNY)

Un operativo conjunto de agencias federales y locales culminó el jueves 7 de mayo de 2026 con la detención de tres personas acusadas de un asalto armado a un camión de reparto de Apple en el centro comercial Americana Manhasset, en Nueva York, ocurrido en enero. El caso afecta a la cadena logística de Apple Inc. y expone riesgos para trabajadores del sector, dada la magnitud de lo robado y la violencia utilizada, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

De acuerdo con el DOJ y reportes de ABC News, los arrestados han sido identificados como Alan Christhofer Cedeno-Ferrer, Michael Mejia-Nunez y Ennait Alexis Sirett-Padilla. El expediente judicial sostiene que los tres interceptaron el camión cuando se preparaba para entregar productos valorados en más de 1,2 millones de dólares, incluyendo MacBooks, iPhones, iPads, Apple Watches y accesorios. Las acusaciones presentadas ante el tribunal federal incluyen robo armado bajo la Ley Hobbs, conspiración y transporte interestatal de bienes robados.

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El incidente se inscribe en una serie de robos de alto valor en la región, donde la logística de productos tecnológicos ha sido objetivo de grupos organizados. Las autoridades han intensificado la vigilancia sobre las cadenas de distribución y han pedido reforzar los protocolos de seguridad de las empresas tecnológicas, según el comunicado del Departamento de Justicia.

¿Cómo ocurrió el robo del camión de Apple en Manhasset?

El 3 de enero de 2026, un camión de reparto arribó a la tienda de Apple en el centro comercial Americana Manhasset, condado de Nassau, Nueva York. Según la acusación formal, el camión transportaba dispositivos y accesorios con un valor superior a 1,2 millones de dólares estadounidenses. Cuando los empleados se disponían a descargar la mercancía, un vehículo Honda Accord negro se acercó y descendieron tres individuos encapuchados y armados.

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Los asaltantes sometieron a los dos empleados. Uno fue conducido a la parte trasera del camión y atado con bridas plásticas, mientras que al otro lo obligaron, bajo amenaza, a conducir el vehículo hasta un estacionamiento apartado, a menos de un kilómetro del lugar del asalto, según el DOJ.

Una vez en el estacionamiento, los perpetradores usaron un camión de Home Depot para transferir la carga, alineando ambos vehículos para pasar los productos de uno a otro. Las cámaras de seguridad documentaron la operación, de acuerdo con el expediente judicial.

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El operativo policial que detuvo a tres sospechosos por el robo armado de un camión de Apple expone fallas en la seguridad logística tecnológica en Nueva York. (US Attorney EDNY)

¿Quiénes son los acusados y qué cargos enfrentan?

La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Cedeno-Ferrer, Mejia-Nunez y Sirett-Padilla como responsables del asalto. Tras meses de investigación, fueron arrestados el 7 de mayo de 2026 y presentados ante la corte del Distrito Este de Nueva York. Enfrentan cargos federales de robo armado conforme a la Ley Hobbs, conspiración y transporte interestatal de bienes sustraídos.

El DOJ detalló que la identificación de los presuntos autores se logró a través del análisis de videos de seguridad, el rastreo de vehículos y la recuperación de huellas dactilares en el camión de Home Depot utilizado en el robo. Los dispositivos robados fueron hallados en una instalación de almacenamiento en Paterson, Nueva Jersey, donde la policía localizó parte de la mercancía semanas después del hecho.

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En el comunicado oficial, la fiscal federal Breon Peace afirmó: “El nivel de planificación y violencia en este caso exige una respuesta firme de la justicia federal”.

¿Cuáles son los detalles del cargamento robado?

El camión transportaba cientos de MacBooks, iPhones, iPads y Apple Watches, así como una variedad de accesorios tecnológicos y dispositivos de alta demanda. El valor total del cargamento superaba los 1,2 millones de dólares, confirmó el Departamento de Justicia. De acuerdo con la investigación, los productos robados fueron trasladados a Nueva Jersey y almacenados en una bodega de autoservicio en Paterson, facilitando la posterior distribución en el mercado ilegal.

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El robo de camiones de tecnología representa un desafío creciente para las autoridades estadounidenses. El DOJ señaló que la trazabilidad de los dispositivos resulta compleja tras su ingreso al mercado negro, lo que dificulta la recuperación total de la mercancía y afecta la disponibilidad de inventario en los canales oficiales de Apple Inc..

El método usado en el robo incluyó la interceptación del camión, la retención violenta de los empleados y la transferencia de la carga a un vehículo de Home Depot en un estacionamiento cercano. (US Attorney EDNY)

¿Qué antecedentes existen sobre robos similares en Nueva York y Nueva Jersey?

El robo al camión de Apple se suma a otros incidentes de alto valor en la región de Nueva York y Nueva Jersey. Según datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y estadísticas oficiales citadas por ABC News, en 2025 se registró un aumento del 12% en robos de camiones de tecnología respecto al año anterior.

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El patrón detectado en este caso —utilización de vehículos de alquiler, transferencia rápida de mercancía y empleo de armas de fuego— coincide con otros asaltos documentados en la costa Este. Las autoridades han identificado la participación de grupos estructurados, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia y las investigaciones sobre delitos contra la cadena de suministro tecnológico.

¿Qué dijeron las autoridades federales y cuáles son los próximos pasos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que los detenidos serán presentados ante la corte federal, donde se solicitará la prisión preventiva. La fiscalía argumentó la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, por lo que pidió medidas restrictivas durante el proceso judicial.

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“La justicia federal actuará con toda la severidad que amerita el caso”, subrayó la fiscal federal Breon Peace en declaraciones recogidas por el DOJ. La investigación permanece abierta y no se descarta la imputación de nuevos colaboradores o el vínculo con otras redes delictivas.

Las empresas de logística y tecnología han recibido recomendaciones para revisar sus protocolos de entrega y fortalecer la cooperación con los organismos de seguridad, según el comunicado difundido por el Departamento de Justicia.

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El camión robado transportaba MacBooks, iPhones, iPads, Apple Watches y accesorios por un valor superior a 1,2 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (US Attorney EDNY)

¿Cómo impacta este caso en la industria tecnológica y los trabajadores?

El ataque armado ha generado preocupación en el sector de transporte y distribución tecnológica por el grado de violencia y la organización del operativo. El DOJ indicó que la seguridad de los empleados y la integridad de las cadenas de suministro se han convertido en prioridades inmediatas para las compañías y las autoridades.

El impacto operativo se refleja en la necesidad de revisar los procedimientos de entrega, aumentar la vigilancia en puntos críticos y optimizar la trazabilidad de productos ante el riesgo de robos similares. Las fuerzas de seguridad han intensificado las acciones preventivas y el intercambio de información con empresas privadas para mitigar la incidencia de delitos contra la logística tecnológica.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora y qué deben esperar las empresas?

El proceso judicial en curso determinará la responsabilidad penal de Cedeno-Ferrer, Mejia-Nunez y Sirett-Padilla, mientras las investigaciones siguen abiertas para identificar posibles cómplices. Las autoridades han destacado que la industria tecnológica enfrenta el reto de perfeccionar los mecanismos de protección de la cadena de suministro y mejorar el control sobre productos robados.

El Departamento de Justicia ha reiterado su compromiso con la persecución de delitos que afectan la seguridad y la economía de empresas tecnológicas, así como la protección del personal involucrado en la distribución de bienes de alto valor.