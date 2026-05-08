El gobierno de Santa Fe presentó una aplicación para que padres puedan bloquear apuestas online en celulares de adolescentes

El gobierno de Santa Fe lanzó la aplicación StopApuestas para bloquear el acceso de menores a sitios de apuestas online desde celulares

En una entrevista con Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías de Santa Fe, detalló el funcionamiento de la aplicación “StopApuestas”, lanzada por el gobierno provincial para bloquear el acceso de menores a sitios de apuestas online y regular su navegación en Internet.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Tabares subrayó que la iniciativa surge ante el avance de las apuestas virtuales entre adolescentes y la dificultad de las familias para monitorear el uso de dispositivos móviles.

PUBLICIDAD

El control parental ante el avance de las apuestas online

Tabares precisó que la aplicación fue desarrollada junto a la Lotería de Santa Fe y responde a una demanda creciente de las familias: “Esta aplicación trabaja en forma preventiva. Cuando el mayor la instala en el dispositivo del menor, por defecto bloquea todas las aplicaciones y páginas web, menos unas cuatrocientas educativas y curadas por el equipo”.

StopApuestas fue desarrollada junto a la Lotería de Santa Fe y está disponible gratis para Android y iOS en toda la Argentina (Infobae en Vivo)

La herramienta se estructura en dos versiones: una para adultos responsables y otra para menores. “El padre se baja Stop Apuestas Mayores y en el celular del hijo se instala Stop Apuestas Menores. Todo queda bloqueado, salvo lo que el adulto autoriza”, puntualizó.

PUBLICIDAD

La app, que ya está disponible de forma gratuita para Android y iOS, permite su uso en todo el país y requiere la generación de una ID ciudadana de Santa Fe, un trámite habilitado para cualquier argentino con DNI.

Según Tabares, “ya tenemos más de dos mil descargas, de Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca y otras provincias”. Ante la consulta sobre la posibilidad de que los adolescentes desinstalen la app, el funcionario aclaró: “Si el menor intenta manipular o desinstalar la aplicación, el sistema le notifica al adulto responsable”.

PUBLICIDAD

El funcionario remarcó que el filtro inicial bloquea incluso los sitios de apuestas legales en Argentina, que terminan en “.bet.ar”. “En la aplicación también están prohibidas porque no pueden jugar los menores. Solo los mayores de 18 pueden acceder a esas webs, que son reguladas por Lotería”, añadió.

Sólo los adultos pueden gestionar los perfiles y habilitar el acceso a distintos contenidos según la edad de cada hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la app y el alcance del control parental

El sistema permite que cada familia determine a qué sitios y aplicaciones puede acceder cada menor, armando perfiles personalizados según la edad de los hijos. Tabares detalló: “Supongamos que uno tiene varios hijos de distintas edades. Podés armar un perfil para cada uno y habilitar diferentes accesos”. Sin embargo, aclaró que, por el momento, la app no permite limitar el tiempo de uso de determinada aplicación, sino solo bloquear o habilitar el acceso.

PUBLICIDAD

La facilidad de instalación y manejo fue un aspecto central en el desarrollo: “A veces los controles parentales de Google o iOS son muy difíciles de configurar. Esta es simple: todo bloqueado salvo lo autorizado”. Para dudas o inconvenientes, la provincia habilitó un chatbot y un centro de soporte en la web oficial.

El desafío del entorno digital y la prevención desde la escuela

Tabares señaló que el fenómeno trasciende a la provincia y que el gobierno santafesino promueve el uso de la app como parte de una estrategia más amplia de alfabetización digital y acompañamiento familiar. “En Santa Fe hay un acompañamiento muy fuerte desde la escuela. Se trabaja sobre las apuestas en menores y el grooming, con dispositivos preparados desde Educación”, explicó.

PUBLICIDAD

La app bloquea por defecto todas las aplicaciones y sitios, excepto unas 400 páginas educativas autorizadas por el equipo de desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la persecución de sitios ilegales, el secretario de Tecnologías recalcó que la Lotería de Santa Fe realiza patrullas digitales y denuncias ante la justicia para bloquear páginas no autorizadas. “El problema es que estas webs cambian de nombre y dominio constantemente. Por eso la app bloquea todo por defecto y solo permite el acceso a URL conocidas por decisión del adulto”, sostuvo.

El diálogo concluyó con un llamado a la responsabilidad adulta y al acompañamiento activo en el uso de la tecnología: “El control parental tiene que complementarse con una charla con los chicos sobre lo que hacen en Internet y con quiénes interactúan. El gobernador Pullaro nos pidió que hiciéramos algo para ayudar a las familias, y creemos que esta app es una buena herramienta”, cerró.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

PUBLICIDAD

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

PUBLICIDAD

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.