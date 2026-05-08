Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelensky, han aceptado una propuesta suya para establecer un alto el fuego de tres días entre el 9 y el 11 de mayo, periodo que coincide con las celebraciones del Día de la Victoria en ambos países. El acuerdo incluye la suspensión total de las hostilidades y la realización de un intercambio de mil prisioneros de cada nación.

La medida fue dada a conocer por Trump a través de un mensaje publicado en Truth Social, donde detalló que la tregua abarcará “toda actividad cinética”, es decir, cualquier tipo de combate o ataque militar. El mandatario estadounidense agradeció expresamente a Putin y Zelensky por aceptar la iniciativa, subrayando que su intención es que este gesto “sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada”.

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En palabras de Trump, el alto el fuego responde a la conmemoración del Día de la Victoria, una fecha de profundo significado para Rusia y Ucrania, ya que ambos países participaron como protagonistas en la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente estadounidense añadió que las conversaciones para poner fin al conflicto más grave desde 1945 continúan y, según su criterio, cada día “se está más cerca de lograrlo”.

Por su parte, Volodímir Zelensky confirmó este viernes que Ucrania ha recibido el visto bueno de Moscú para proceder con un intercambio de prisioneros en formato 1.000 por 1.000 y subrayó que “un régimen de alto el fuego debe también establecerse los días 9, 10 y 11 de mayo”. Zelensky realizó este anuncio después de que la administración estadounidense comunicara el acuerdo entre ambas partes.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

Tras el anuncio de Trump, el asesor de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, detalló la reacción de Putin: “Confirmo la aceptabilidad para la parte rusa de la iniciativa que acaba de proponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativa a un alto el fuego para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo a los periodistas.

El anuncio del alto el fuego se produce tras una serie de movimientos diplomáticos previos. Esta semana, el Ministerio de Defensa de Rusia había declarado unilateralmente una tregua limitada para los días 8 y 9 de mayo, en conmemoración del Día de la Victoria, y acusó a Ucrania de no sumarse a esa iniciativa, asegurando que continuaron los ataques en posiciones y objetivos rusos durante ese periodo. Al mismo tiempo, Zelensky denunció que Rusia tampoco respetó plenamente el cese temporal de hostilidades, informando de más de 140 ataques rusos documentados en el frente durante la noche del jueves al viernes.

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El alto el fuego de tres días y el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, promovidos directamente por Trump, marcan la primera vez en meses que ambas partes acuerdan una suspensión coordinada de la violencia en el frente. El periodo de tregua coincide con una de las fechas más simbólicas del calendario militar y nacional en ambos países, lo que añade un componente de significado histórico al gesto diplomático.

Las conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana, con mediación estadounidense, continúan abiertas, y las partes buscan avanzar hacia un acuerdo más amplio para terminar con el conflicto armado.

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Ayer, el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, se reunió en Florida con enviados de Trump, en un intento por reactivar las conversaciones diplomáticas para poner fin a la invasión rusa, informaron Kiev y Washington.

El último contacto directo entre Umerov y los enviados estadounidenses había tenido lugar entre el 21 y el 22 de marzo, también en Florida, cuando se reunió con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

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(Con información de AFP, EFE, Europa Press y Bloomberg)