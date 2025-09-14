Salud

El sencillo método para medir la frecuencia cardíaca en casa, que recomiendan expertos de Harvard

La autoevaluación regular puede alertar sobre posibles trastornos y contribuir a la prevención de complicaciones relacionadas con el sistema circulatorio

Por Martina Cortés Moschetti

La autoevaluación del ritmo cardíaco
La autoevaluación del ritmo cardíaco en casa permite detectar posibles trastornos del corazón antes de que se manifiesten síntomas (Freepik)

El corazón es mucho más que un simple latido: es una voz silenciosa capaz de alertar antes de que surja el peligro. Es por eso que saber interpretarlo puede ser la diferencia entre anticiparse a un problema o que pase inadvertido.

Medir la frecuencia cardíaca en casa es una práctica accesible y útil para quienes desean proteger la salud del corazón.

La Facultad de Medicina de Harvard presentó una guía detallada para controlar la frecuencia cardíaca de manera sencilla en el hogar, acercando herramientas de monitoreo a la población general. Esta medición proporciona información relevante sobre el sistema cardiovascular y permite identificar posibles alteraciones antes de que sean evidentes, lo que facilita tomar decisiones informadas respecto al bienestar personal.

Procedimiento para medir la frecuencia cardíaca en casa

Medir la frecuencia cardíaca en
Medir la frecuencia cardíaca en el hogar es un método sencillo y recomendado por expertos para monitorear la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medir la frecuencia cardíaca es un proceso sencillo y no requiere equipos sofisticados. Así lo indica el Informe Especial de Salud de la Escuela de Medicina de Harvard, que detalla los siguientes pasos para obtener una medición precisa:

Medición manual: paso a paso

  1. Colocar los dedos índice y medio de una mano sobre la muñeca opuesta, justo debajo de la base del pulgar, o en el costado del cuello, debajo de la mandíbula.
  2. Presionar suavemente hasta percibir el pulso.
  3. Contar la cantidad de latidos durante 15 segundos.
  4. Multiplicar el resultado por cuatro para obtener la frecuencia cardíaca en latidos por minuto.
  5. Repetir la medición al menos tres veces y calcular el promedio para lograr una lectura más precisa.

Recomendaciones para una medición fiable

  • Evitar medir la frecuencia cardíaca durante una o dos horas después de realizar ejercicio o tras un evento estresante, ya que puede mantenerse elevada.
  • Esperar una hora después de consumir cafeína, que puede causar palpitaciones y aumentar el ritmo cardíaco.
  • No realizar tras permanecer sentado o de pie durante períodos prolongados.

La frecuencia cardíaca en reposo y su interpretación

La frecuencia cardíaca en reposo (FCR), definida como el número de latidos por minuto cuando el cuerpo descansa, es un importante indicador sobre el estado general de salud y el riesgo de enfermedades cardíacas.

Para obtener una FCR confiable, los expertos sugieren medirla en diferentes momentos del día, evitando hacerlo tras ejercicio, periodos de mucha inactividad, situaciones de estrés o la ingestión de cafeína, factores que pueden alterar los resultados.

La frecuencia cardíaca en reposo
La frecuencia cardíaca en reposo es un indicador clave del estado general de salud y del riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las fuentes ubican la frecuencia cardíaca en reposo saludable entre 60 y 100 latidos por minuto (LPM). Sin embargo, especialistas de Harvard Health Publishing sugieren que el rango ideal para adultos sanos estaría entre 50 y 70 LPM.

Aquellas personas con excelente condición física, como atletas, pueden tener menos de 60 LPM sin que represente un problema, mientras que la genética, el sexo y otros factores personales también influyen en las cifras de cada individuo.

Cuándo prestar atención a los valores fuera de rango

Una frecuencia cardíaca en reposo consistentemente inferior a 60 LPM, en personas que no son deportistas ni presentan una salud excepcional, se denomina bradicardia. Esta condición puede deberse a enfermedades cardíacas, apnea del sueño u otros trastornos, como advierte la Asociación Americana del Corazón.

Una frecuencia cardíaca en reposo
Una frecuencia cardíaca en reposo fuera del rango saludable puede indicar bradicardia o taquicardia, condiciones asociadas a problemas cardíacos o pulmonares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, si supera los 100 LPM de manera sostenida, se habla de taquicardia, que puede asociarse a problemas cardíacos, anemia o afecciones pulmonares. Tanto Verywell Health como fuentes médicas subrayan que una medición aislada fuera del rango habitual, especialmente después de actividad física, no suele ser motivo de alarma; la vigilancia debe centrarse en alteraciones persistentes.

Cuando la frecuencia cardíaca medida en casa permanece de forma constante fuera de los parámetros saludables, lo más recomendable es acudir a un profesional médico para una valoración integral del estado de salud y la detección de causas subyacentes.

