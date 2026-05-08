Guatemala

Gobierno de Guatemala oficializa reducción de presupuesto en entidades estatales para subsidio a combustibles

La reasignación de recursos afecta a las carteras de Defensa Nacional, Agricultura y Comunicaciones, en cumplimiento con la ley aprobada por el Congreso y en respuesta al aumento de los costos internacionales de energía

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Infografía muestra edificios gubernamentales y dinero siendo redirigido a una estación de servicio que abastece un coche. Se detallan recortes y el subsidio de combustible.
Tres ministerios sufrirán una reducción presupuestaria de Q808 millones para financiar un subsidio temporal que rebaja los precios de combustibles por tres meses o hasta agotar Q2 mil millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala oficializó la reducción del presupuesto asignado a tres entidades clave del Estado: el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Esta medida responde al mandato del Congreso de la República para redirigir fondos al pago del subsidio a los combustibles, cuyos beneficios se extenderán por tres meses o hasta agotar el monto total establecido en Q2 mil millones, según la publicación en el Diario Oficial.

El ajuste presupuestario implica una disminución total de Q808 millones del presupuesto general del Estado, a ser absorbida en partes iguales por los tres ministerios afectados. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) figura como el más impactado, ya que dos de sus dependencias, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y la Dirección General de Caminos, verán recortados en conjunto Q550 millones. Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación aportarán Q200 millones y Q58 millones respectivamente, conforme lo consignado por el Diario Oficial.

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El subsidio aprobado se reflejará de inmediato en los precios de los combustibles. El diésel tendrá una rebaja de Q8 por galón, mientras que las gasolinas regular y superior verán una disminución de Q5. Antes de la aplicación de este beneficio, los precios de referencia sin subsidio eran de Q44.33 para la gasolina superior, Q43.33 para la regular y Q43.93 para el diésel. El presupuesto redestinado se utilizará para sostener estas reducciones de precio durante el plazo establecido o hasta que se consuma el total de los Q2 mil millones autorizados por el Congreso.

Infografía sobre el subsidio a combustibles en Guatemala con surtidores de gasolina, un mapa del país con gráficos de crecimiento y paneles explicativos.
El Gobierno de Guatemala implementa un subsidio temporal a los combustibles para mitigar el alza internacional de precios, financiándolo con redistribución presupuestaria y sin afectar programas sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, aseguró recientemente que los recortes “no representan una afectación a las obras prioritarias o proyectos a realizar por parte de los ministerios”. Indicó además que cada una de las carteras involucradas deberá ajustar su planificación para asegurar la continuidad de sus operaciones, tal como se informó a los titulares respectivos antes de autorizar oficialmente la medida.

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El Congreso autorizó un subsidio y la reducción presupuestaria

La reducción presupuestaria publicada en el Diario Oficial responde a la Ley de Subsidio Temporal a los Combustibles, aprobada por el Congreso para atenuar el impacto de los precios internacionales en la economía local. El recorte se distribuyó así: Q350 millones a la UCEE, Q200 millones a Caminos (ambas del CIV), Q200 millones al Ministerio de la Defensa Nacional y Q58 millones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La duración del subsidio fue fijada en tres meses o hasta agotar la suma de Q2 mil millones. Los recursos reasignados desde estos ministerios garantizan la operatividad del programa mientras esté vigente el aporte autorizado.

Con el subsidio, los consumidores perciben en estaciones de servicio una disminución inmediata en el precio de los combustibles. El mecanismo apunta a amortiguar la volatilidad internacional en el mercado interno y provee alivio económico transitorio, conforme la disposición oficial.

El registro del recorte presupuestario y sus detalles fue publicado el mismo día en el Diario Oficial, con lo que quedó formalmente en vigor la disposición.

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