Salud

Guía práctica de la psicología para fortalecer la autoestima y cuidar la salud mental

Diversas estrategias respaldadas por la ciencia brindan nuevas perspectivas para superar dificultades emocionales y alcanzar un bienestar estable. Cómo descubrir las herramientas ideales, según Mayo Clinic

Mayo Clinic presenta una guía
Mayo Clinic presenta una guía práctica con estrategias científicas para fortalecer la autoestima y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoestima es un elemento central en la vida de toda persona. Influye en la manera en que cada uno se percibe, enfrenta retos cotidianos y se relaciona con los demás. Una autoestima equilibrada mejora la gestión emocional, la autoconfianza y la resiliencia ante las dificultades. Por el contrario, niveles bajos pueden incrementar la vulnerabilidad a la ansiedad, la depresión y los conflictos interpersonales, además de afectar el rendimiento laboral y académico.

Especialistas en salud mental sostienen que la autoestima no es innata, sino que puede fortalecerse a través de prácticas concretas, autoconocimiento y el desarrollo de hábitos saludables.

Con este propósito, el equipo de Mayo Clinic, institución de referencia internacional, elaboró una guía que recoge estrategias basadas en terapias psicológicas avaladas por la ciencia. El objetivo es brindar herramientas prácticas para que cada persona logre transformar su percepción y mejorar su bienestar emocional.

Impacto de la baja autoestima

La autoestima influye en la
La autoestima influye en la gestión emocional, la autoconfianza y la resiliencia ante los retos cotidianos (Freepík)

Según Mayo Clinic, la baja autoestima puede afectar casi todos los aspectos de la vida. Dificultades en las relaciones, problemas laborales y de salud, y sensación de desmotivación suelen estar presentes.

Entre las situaciones que pueden desencadenar una caída en la autoestima se encuentran las presentaciones laborales o académicas, las crisis familiares, los conflictos con personas cercanas y los cambios como la pérdida de empleo o la partida de un hijo del hogar. Estos eventos suelen poner en evidencia una percepción pobre sobre el propio valor personal.

Estrategias de terapia cognitiva-conductual

La terapia cognitiva-conductual es uno de los enfoques más utilizados y validados para fortalecer la autoestima. Se centra en identificar y modificar los pensamientos y patrones de comportamiento que afectan la percepción personal. Aplicar estas estrategias permite ganar una mayor conciencia sobre el origen de la autocrítica, desarrollar recursos para afrontar las dificultades emocionales y construir una visión más realista y positiva de uno mismo:

Baja autoestima puede aumentar el
Baja autoestima puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y conflictos interpersonales, según especialistas en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar situaciones gatillo: el primer paso consiste en reconocer las circunstancias que tienden a reducir la autoestima. Saber en qué momentos aparece la autocrítica permite prepararse y enfrentar estos desafíos de manera consciente.

Observar los pensamientos y creencias: El siguiente paso es prestar atención al diálogo interno. Se recomienda reflexionar sobre la racionalidad y el impacto de los pensamientos: ¿Reflejan la realidad? ¿Esas ideas se compartirían con un amigo? Este análisis permite filtrar creencias dañinas y detectar discursos autodestructivos.

Cuestionar los pensamientos negativos: Mayo Clinic subraya la importancia de analizar si la interpretación de una situación se apoya en hechos y lógica. Los expertos advierten sobre el pensamiento extremo —considerar solo lo bueno o solo lo malo—, restar valor a los logros, sacar conclusiones negativas sin evidencia y confundir emociones con realidades. El objetivo es desafiar estos patrones para evitar interpretaciones erróneas.

Mayo Clinic recomienda cuestionar los
Mayo Clinic recomienda cuestionar los pensamientos negativos para fortalecer la autoestima y evitar interpretaciones erróneas (Freepik)

Reformular pensamientos y creencias: la transformación de la percepción personal se logra al sustituir pensamientos negativos por afirmaciones realistas y positivas. Entre las recomendaciones está el uso de frases alentadoras, el perdón por errores pasados, evitar expresiones como “debo” o “debería”, enfocarse en aspectos favorables de la vida y reconocer los aprendizajes adquiridos. Pensamientos autocríticos pueden ser una señal para cambiar comportamientos y reconocer méritos propios al avanzar en estos procesos.

Terapia de aceptación y compromiso: claves breves

Este enfoque aconseja identificar los momentos que afectan la autoestima y observar los pensamientos que los acompañan. Para tomar distancia, se sugiere repetir internamente los pensamientos negativos y aceptarlos como simples palabras, sin dejar que definan las acciones. Como subraya Mayo Clinic, reconocer estas creencias permite cambiar la forma de percibirse y aceptar el propio valor.

Además de estas técnicas, Mayo Clinic destaca la importancia de hábitos saludables: hacer ejercicio regularmente, comer frutas y verduras, limitar el consumo de azúcares y grasas, y buscar actividades placenteras. Contar con personas positivas y evitar relaciones dañinas refuerza el bienestar. La constancia y el apoyo adecuado son fundamentales para fortalecer la autoestima de forma sostenible.

Consultar a un profesional de
Consultar a un profesional de la salud mental es fundamental ante dificultades persistentes para recibir orientación especializada en autoestima (Crédito: Freepik)

Por último, el personal de Mayo Clinic recuerda que, aunque estas recomendaciones pueden ser útiles para muchas personas, no deben sustituir la atención especializada.

Ante la presencia de dificultades persistentes o síntomas intensos, resulta fundamental consultar a un profesional de la salud mental. Existen recursos y especialistas capacitados que pueden acompañar y guiar el proceso de fortalecimiento de la autoestima, promoviendo así una mejor calidad de vida.

