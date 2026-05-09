Qué alimentos conviene evitar en ayunas para cuidar la digestión, según expertos en nutrición

Expertos alertan sobre los riesgos metabólicos de consumir ciertos alimentos en el desayuno con el estómago vacío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos alimentos habituales en el desayuno pueden tener efectos indeseados en la salud digestiva y metabólica si se consumen con el estómago vacío, alertan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

Lejos de ser inocuos, productos populares pueden provocar irritación gástrica, acidez y fluctuaciones bruscas en los niveles de glucosa cuando se ingieren sin ningún otro alimento que amortigüe su impacto. Entender qué ocurre en el organismo y cuáles son las recomendaciones de los expertos es clave para evitar molestias y proteger el equilibrio metabólico desde el inicio del día.

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Diversos especialistas en nutrición advierten que consumir estos alimentos con el estómago vacío puede generar efectos negativos tanto inmediatos como a largo plazo. Sin otros alimentos que funcionen como “amortiguador” gástrico, los ácidos y azúcares entran en contacto directo con la mucosa digestiva y se absorben mucho más rápido, lo que puede alterar el equilibrio del organismo y afectar la salud digestiva.

Esta situación eleva el riesgo de molestias, descompensaciones metabólicas y, en personas susceptibles, puede favorecer el desarrollo o agravamiento de afecciones digestivas.

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Alimentos que pueden afectar la salud digestiva en ayunas

1. Café

El café es una de las bebidas más populares para comenzar el día, pero su consumo en ayunas suele desaconsejarse. La cafeína estimula la secreción de ácido clorhídrico, aumentando la acidez gástrica cuando no hay alimentos en el estómago.

Además, contiene compuestos que pueden relajar el esfínter esofágico inferior y favorecer el reflujo y el ardor. Estas molestias se agravan en ausencia de comida, lo que incrementa el malestar digestivo desde las primeras horas del día.

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El consumo repetido de café en ayunas puede contribuir a la aparición de gastritis y empeorar síntomas en personas con sensibilidad gástrica.

El café en ayunas incrementa la acidez gástrica y puede favorecer el reflujo, el ardor y la aparición de gastritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Bollería industrial y azúcares

La bollería industrial y los productos ricos en azúcares libres, como galletitas o cereales procesados, son absorbidos rápidamente cuando se consumen como primera comida del día. Su ingesta puede provocar incrementos súbitos de la glucosa en sangre y alterar la regulación metabólica.

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La rápida absorción de azúcares sin la presencia de otros nutrientes como fibra, proteínas o grasas favorece desequilibrios que, a largo plazo, pueden afectar la salud metabólica, aumentar la resistencia a la insulina y elevar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y obesidad.

Además, consumir bollería industrial en ayunas puede producir sensación de hambre poco después, debido a la rápida caída de glucosa posterior al pico inicial, perpetuando patrones alimentarios poco saludables.

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3. Gaseosas o bebidas carbonatadas

Las bebidas carbonatadas aportan gases y ácidos como el fosfórico y el cítrico, responsables de la hinchazón abdominal y del agravamiento del reflujo si se toman con el estómago vacío. Estas incrementan la distensión abdominal, especialmente en ausencia de alimentos que amortigüen el efecto de los gases.

El consumo de bebidas carbonatadas con el estómago vacío produce distensión abdominal y agrava molestias como el reflujo y la gastritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las molestias asociadas a los refrescos suelen intensificarse en personas con sensibilidad digestiva, pudiendo provocar eructos, flatulencia y sensación de plenitud incómoda. El consumo frecuente de bebidas carbonatadas en ayunas se ha vinculado a una mayor incidencia de gastritis y erosión gástrica, particularmente en jóvenes y adolescentes.

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4.Frutas cítricas

Las frutas cítricas, como naranjas, limones o pomelos, concentran ácidos naturales que pueden irritar la mucosa gástrica si se consumen sin acompañamiento. Estos alimentos incrementan el riesgo de acidez e incomodidad cuando no se combinan con otros ingredientes que neutralicen su efecto.

El contacto directo de los ácidos cítricos con el estómago vacío favorece la aparición de molestias digestivas y puede agravar cuadros de gastritis, úlceras o reflujo gastroesofágico en personas vulnerables.

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El consumo repetido de cítricos en ayunas se ha vinculado con un mayor riesgo de erosión dental y alteración del pH estomacal, lo que, a largo plazo, puede afectar la función digestiva normal.

Recomendaciones internacionales sobre el consumo en ayunas

El consenso médico orienta a priorizar alimentos que no alteren de manera abrupta la glucosa ni irriten el sistema digestivo al iniciar el día. Evitar azúcares libres, productos procesados, café y bebidas ácidas en ayunas es parte de las recomendaciones actualizadas de organismos sanitarios de referencia.

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Los expertos sugieren optar por alimentos que aporten fibra, proteínas y grasas saludables, como pan integral, frutos secos, yogur natural o frutas no ácidas, para proteger la mucosa gástrica, mantener la estabilidad glucémica y reducir el riesgo de molestias digestivas desde el primer momento del día.

Optar por alimentos con fibra, proteínas y grasas saludables en el desayuno estabiliza la glucosa y previene molestias digestivas matinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En suma, la elección de los primeros alimentos del día debe realizarse con base en la evidencia científica y las recomendaciones de organismos de referencia. Incorporar rutinas alimentarias que eviten la irritación del sistema digestivo y los desequilibrios metabólicos contribuye a un mejor bienestar y a la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.