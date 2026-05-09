Salud

La fatiga mental afecta la alimentación y puede llevar a hábitos poco saludables, según una experta en nutrición

El exceso de decisiones diarias y el agotamiento emocional favorecen elecciones rápidas y menos nutritivas, lo que dificulta sostener hábitos alimenticios equilibrados

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Ilustración de un hombre agotado sentado en una mesa de cocina, con un cerebro fatigado e iluminado en rojo a su lado, rodeados de comida ultraprocesada.
La fatiga por tomar decisiones impacta directamente en la elección de alimentos y la calidad de la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “fatiga por decisiones” está modificando silenciosamente la forma en que millones de personas eligen qué comer cada día. Así lo advirtió Emma Beckett, especialista de la Australian Catholic University, quien explicó en The Conversation que la sobrecarga constante de opciones y responsabilidades favorece elecciones rápidas y menos saludables, un fenómeno que ya impacta en hogares de todo el mundo.

Un informe del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) coincide en que la exposición continua a múltiples alternativas alimentarias y mensajes publicitarios incrementa la fatiga mental, lo que favorece la elección de productos ultraprocesados y de bajo valor nutricional.

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Según el NIH, este fenómeno es especialmente visible en entornos urbanos, donde la variedad y la presión del tiempo inciden negativamente en la calidad de las decisiones relacionadas con la dieta.

La fatiga por tomar decisiones es un concepto psicológico que describe cómo, tras realizar numerosas elecciones diarias sobre la comida, la mente se agota y tiende a favorecer opciones rápidas y poco saludables. Esto disminuye la capacidad de reflexionar sobre las comidas y complica el mantenimiento de hábitos sanos.

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Una persona joven descansa con la cabeza sobre un escritorio de madera. Un cerebro digital translúcido con destellos azules se superpone a su cabeza, con monitores en un fondo de oficina.
La fatiga por tomar decisiones alimenticias disminuye la capacidad de elegir alimentos frescos y saludables, como señala el NIH en su último estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios muestran que la fatiga por decisiones alimenticias disminuye la probabilidad de optar por alimentos frescos y equilibrados, particularmente al final del día, cuando el cansancio mental es mayor.

De acuerdo con datos del NIH, los adultos que experimentan esta fatiga reportan un consumo más alto de comidas rápidas y snacks hipercalóricos, lo que impacta su salud metabólica y su bienestar general.

Cómo influye la fatiga por tomar decisiones en los hábitos alimenticios

La rutina alimentaria implica cientos de decisiones diarias, desde el qué hasta el cuándo y el cómo comer. Según explicó Beckett en The Conversation, cada pequeña elección agota los recursos mentales, lo que reduce la posibilidad de planificar y optar por alternativas saludables.

Cuando la fatiga por tomar decisiones se instala, según la experta, “es menos probable que tomes decisiones reflexivas y centradas en la salud”. Bajo este agotamiento, es común preferir comida rápida, para llevar o productos ultraprocesados en lugar de preparar opciones nutritivas en casa.

Mesa baja llena de comida rápida: patatas fritas, alitas de pollo, snacks y refrescos. Al fondo, una persona sentada en un sofá usando un smartphone.
Los entornos urbanos y la presión del tiempo influyen negativamente en los hábitos alimentarios, aumentando la preferencia por comida rápida y snacks hipercalóricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno también influye en este proceso. El exceso de información nutricional y la publicidad de productos convenientes y calóricos incrementan la confusión y la dificultad para elegir bien. El llamado “nutricionismo”, la obsesión por nutrientes individuales como proteínas o vitaminas, puede complicar la elección, al priorizar elementos aislados sobre el alimento completo.

El estrés y el cansancio son factores clave. Un estudio, citado por Beckett en The Conversation, mostró que padres bajo altos niveles de estrés y fatiga tienen dificultades para sostener hábitos positivos, como cocinar en casa o compartir la mesa familiar.

Estrategias para reducir la fatiga por tomar decisiones en la alimentación

Beckett sugiere cuatro estrategias específicas para reducir el impacto de la fatiga por decisiones. Primero, facilitar el acceso a alimentos saludables, como frutas cortadas y comidas frescas o congeladas listas para consumir, eliminando opciones menos recomendables del hogar.

En segundo lugar, recomienda la planificación semanal de menús y la preparación anticipada de platos, lo que limita el número de elecciones necesarias y ayuda a evitar decisiones impulsivas.

El tercer consejo es replantear el enfoque sobre los objetivos alimenticios. Resulta más motivador, indica Beckett, pensar en preparar una comida colorida que simplemente imponerse el objetivo de “comer más verduras”.

Mujer sonriente con cabello largo comiendo un trozo de salmón de un plato con ensalada de pepino, tomate y quinoa, y un vaso de agua con limón.
Los especialistas recomiendan planificar menús semanales y preparar anticipadamente comidas equilibradas para reducir la fatiga por decisiones alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la experta aconseja externalizar parte de la toma de decisiones recurriendo a fuentes confiables de recetas o buscando la orientación de un dietista-nutricionista o un nutricionista registrado. Estos profesionales pueden transformar la compleja información nutricional en pasos sencillos y aplicables.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos también respalda la importancia de la planificación y la educación alimentaria como herramientas para combatir la fatiga por decisiones. Recomienda establecer rutinas de compra y comidas, así como limitar la exposición a estímulos publicitarios, para fortalecer la autonomía y la salud en el entorno doméstico.

El artículo de Beckett, distribuido por The Conversation, subraya que alcanzar una dieta saludable no depende solo del autocontrol. Identificar cuándo el cansancio o el estrés están afectando nuestras elecciones permite adoptar soluciones concretas y simplificar el acto de comer bien en el día a día.

Reconocer la fatiga mental como un factor real puede ser el primer paso para sostener hábitos alimenticios más equilibrados y duraderos.

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