Qué son las grasas saturadas, por qué limitar su ingesta y qué alternativas sugieren los nutricionistas

Médicos de Cleveland Clinic advierten sobre los riesgos de consumir en exceso lípidos de origen animal y recomiendan priorizar opciones integrales para reducir el riesgo de enfermedades crónicas

Los expertos en nutrición recomiendan moderar la ingesta de grasas saturadas para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de grasas saturadas en la dieta diaria continúa generando incertidumbre sobre sus verdaderos efectos en la salud. Aunque durante mucho tiempo se las ha asociado con consecuencias negativas, especialistas insisten en que la clave está en comprender su función biológica, los riesgos de su consumo excesivo y las recomendaciones actuales de expertos en nutrición.

De acuerdo con Cleveland Clinic, no es necesario eliminar por completo estas grasas, sino regular su ingesta acorde con las necesidades del organismo. Las grasas saturadas son lípidos que se encuentran de forma natural en numerosos productos alimenticios.

A temperatura ambiente, se presentan como sólidos, una característica que las diferencia de otros tipos de grasas. Desde el punto de vista químico, se componen de cadenas de carbono completamente saturadas de hidrógeno. Cleveland Clinic enfatiza que su papel en el cuerpo depende tanto de la cantidad como de la fuente alimentaria.

Alimentos ricos en grasas saturadas

Los alimentos con alto contenido de grasas saturadas incluyen productos de origen animal y vegetal. Entre los principales se encuentran carnes rojas como cerdo, ternera y cordero, junto a derivados como la manteca. Las carnes procesadas (salchichas, embutidos, fiambres) y los productos lácteos enteros —leche, mantequilla, queso, helado— aportan cantidades importantes de este tipo de grasa.

El consumo excesivo de grasas saturadas eleva el colesterol LDL y aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, ciertos aceites vegetales cómo el de coco, junto a alimentos fritos, dulces, postres horneados y aperitivos procesados, contribuyen de forma significativa al consumo diario.

El exceso en la ingesta de grasas saturadas se relaciona con diversos riesgos para la salud. Uno de los principales efectos es el aumento del colesterol LDL (“colesterol malo”), lo que facilita la acumulación de placa arterial y eleva el peligro de enfermedades cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Katherine Patton, nutricionista de Cleveland Clinic, señala que estas grasas son densas en calorías y su abuso puede provocar aumento de peso y obesidad, factores que elevan la probabilidad de desarrollar diabetes tipo dos, patologías cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

La Asociación Americana del Corazón recomienda que menos del 6% de las calorías diarias provengan de grasas saturadas para reducir riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingesta frecuente también puede favorecer el hígado graso, en especial en personas con sobrepeso. Algunos estudios sugieren una relación entre dietas altas en grasas saturadas e inflamación, lo que podría contribuir a enfermedades crónicas. Patton recomienda analizar las etiquetas nutricionales y limitar el consumo para reducir la incidencia de estos problemas o evitar el uso de medicación.

Funciones fisiológicas de las grasas saturadas

Pese a los riesgos señalados, las grasas saturadas cumplen funciones esenciales en el cuerpo. Cleveland Clinic destaca que en cantidades moderadas resultan necesarias para la producción hormonal, el suministro energético y la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K). Patton afirma que no se trata de eliminar este tipo de grasas, sino de alcanzar un equilibrio adecuado. Las fuentes naturales, como la carne magra y los lácteos bajos en grasa, aportan valiosos nutrientes, a diferencia de los alimentos ultraprocesados, que carecen de beneficios nutricionales adicionales.

Reducir porciones de carne, limitar quesos y elegir alimentos integrales son estrategias clave para disminuir el consumo de grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones actuales sobre el consumo de grasas saturadas muestran ligeras variaciones según el organismo de referencia. La Asociación Americana del Corazón sugiere que menos del seis por ciento de las calorías diarias provengan de estas grasas, el equivalente a 13 gramos en una dieta de 2.000 calorías.

Las Guías Alimentarias para Estadounidenses establecen un límite del diez por ciento, o hasta 20 gramos diarios en el mismo contexto. Cleveland Clinic advierte que la mayoría de la población supera estos límites, incrementando el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas asociadas.

Estrategias para reducir la ingesta y adoptar alternativas saludables

Para disminuir la ingesta de grasas saturadas y favorecer alternativas saludables, Cleveland Clinic propone varias medidas prácticas: reducir las porciones de carne, limitar la cantidad de queso en las comidas, moderar el consumo de dulces y snacks, y optar por alimentos integrales —como frutas, frutos secos y pochoclos preparados en casa— en vez de productos ultraprocesados.

Optar por frutas, verduras y proteínas vegetales ayuda a mantener una dieta equilibrada y a reducir la dependencia de grasas saturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar más frutas, verduras, cereales integrales y proteínas vegetales puede ayudar a lograr saciedad y disminuir la dependencia de alimentos ricos en grasas saturadas. Además, conviene ser cauteloso con productos etiquetados como “bajos en grasa” o “sin grasa”, ya que suelen incorporar azúcares añadidos que aumentan el contenido calórico.

Abastecer la despensa y el refrigerador con opciones saludables facilita el mantenimiento de una dieta equilibrada. Reservar los alimentos ricos en grasas saturadas para ocasiones puntuales contribuye a proteger la salud a largo plazo, conforme a las recomendaciones de Cleveland Clinic.

