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El atípico caso del futbolista que rechazó 4 veces a otra selección, fue presentado hace tres días por Bélgica y jugará el Mundial

Matías Fernández-Pardo representará a los Diablos Rojos en la Copa del Mundo. Tuvo propuestas para ser Sub 21 español

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El español Fernández-Pardo defenderá la camiseta de Bélgica en el Mundial 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)
El español Fernández-Pardo defenderá la camiseta de Bélgica en el Mundial 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)

El delantero Matías Fernández-Pardo, de 21 años, integrará la lista de 26 jugadores convocados de Bélgica para el Mundial, según anunció el seleccionador Rudi García. El atacante, que nació en España, creció en Bélgica y posee nacionalidad italiana, optó por representar a los Diablos Rojos tras declinar hasta en cuatro ocasiones recientes ser parte de la Sub 21 de España.

La decisión de Fernández-Pardo fue validada esta semana por la FIFA, autorizando así su debut absoluto con Bélgica tras diversas convocatorias juveniles previas. El entrenador destacó la confianza y regularidad del futbolista, actualmente en el Lille, quien ha sumado 8 goles y 7 asistencias en 40 partidos en la temporada actuando principalmente como delantero centro en competiciones como la Ligue 1, la UEFA Europa League y la Copa de Francia. El jugador, que mide 1,88 metros, puede desempeñarse tanto en cualquier banda como en la posición de delantero centro.

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Aunque había recibido cuatro llamados recientes de la selección española Sub 21 bajo la dirección de Santi Denia, no llegó a integrar la convocatoria. La integración de Fernández-Pardo refuerza la plantilla belga de cara al próximo Mundial. El propio García explicó ante la prensa la relevancia de la convocatoria: "La importancia de Matías es que juega y juega a menudo, que marca y que tiene confianza".

Tuit de Bélgica para Matías Fernández-Pardo

Elegir Bélgica no fue fácil porque siento una profunda conexión tanto con Bélgica como con España”, afirmó el atacante, quien ya integró los equipos juveniles belgas desde la sub 15 hasta la sub 19. La decisión del futbolista se vio influida por el respaldo de sus compañeros Thomas Meunier y Nathan Ngoy en el Lille, así como por las conversaciones sostenidas con Rudi García y Vincent Mannaert.

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“Las conversaciones positivas y sinceras fueron decisivas para mi decisión de elegir Bélgica“, detalló Fernández-Pardo. Desde la Federación belga, Mannaert valoró su elección: “Estamos muy contentos con su elección. Es un delantero talentoso, con muchas cualidades y un enorme potencial”. El director deportivo subrayó la “madurez y claridad” del futbolista al tomar su decisión.

Bélgica, que competirá en el Grupo G ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda entre el 11 de junio y el 19 de julio, ya presentó la lista de 26 futbolistas. El equipo realizará partidos de preparación ante Croacia en Rijeka el 2 de junio y frente a Túnez en Bruselas el 6 de junio, antes de viajar a Seattle para el estreno en la Copa del Mundo.

Junto a Fernández-Pardo, la nómina difundida por la federación belga incluye figuras como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jérémy Doku y el experimentado Axel Witsel, de 37 años.

LA LISTA DE 26 CONVOCADOS DE BÉLGICA

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  • Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).
  • Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier y Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Eintracht), Zeno Debast (Sporting Lisboa), Koni De Winter (Milán), Brandon Mechele y Joaquin Seys (Brujas).
  • Centrocampistas: Youri Tielemans y Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers), Hans Vanaken (Brujas), Kevin De Bruyne (Nápoles) y Axel Witsel (Girona).
  • Delanteros: Leandro Trossard (Arsenal), Jérémy Doku (Manchester City), Alexis Saelemaekers (AC Milán), Dodi Lukebakio (Benfica), Charles De Ketelaere (Atalanta), Romelu Lukaku (Nápoles), Diego Moreira (Estrasburgo) y Matías Fernández-Pardo (Lille).

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