El Congreso de Guatemala iniciará proceso para elección del nuevo contralor general de cuentas

El Contralor General de Cuentas otorga el 'finiquito', documento clave para los aspirantes a cargos públicos en Guatemala en las Elecciones Generales de 2027.(Fotografías: Contraloría General de Cuentas de Guatemala)

El proceso para elegir al próximo Contralor General de Cuentas en Guatemala será determinante para el panorama político de los próximos años, ya que quien asuma ese cargo tendrá la responsabilidad de emitir el documento de “finiquito”, un requisito indispensable para todos los aspirantes a cargos públicos en las Elecciones Generales de 2027. La importancia del “finiquito” reside en su función: es la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamaciones de Cargo, cuyo otorgamiento por parte del Contralor resulta imprescindible para cualquier ciudadano que desee postularse a cargos públicos. Este documento otorga al titular de la Contraloría un peso decisivo sobre la viabilidad política de los candidatos.

Según anunció el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, se convocará a los diputados a una sesión extraordinaria para aprobar el acuerdo que permitirá iniciar la integración de la Comisión de Postulación encargada de seleccionar a los seis candidatos para presidir la Contraloría. De acuerdo con la Ley esta instancia estará encabezada por un representante de los rectores universitarios e incluirá a los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría, así como a delegados electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.

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La última etapa del proceso electoral para este cargo exige alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de la República, donde de los 160 diputados, al menos 107 deben votar a favor del candidato seleccionado. Este procedimiento se debe completar antes del 13 de octubre, fecha en la que finaliza el mandato del contralor saliente Frank Helmuth Bode Fuentes, según la legislación guatemalteca.

El Contralor General de Cuentas otorga el 'finiquito', documento clave para los aspirantes a cargos públicos en Guatemala en las Elecciones Generales de 2027. (Congreso de la República de Guatemala)

El artículo 233 de la Constitución Política de Guatemala, junto con la Ley de Comisiones de Postulación, establece este mecanismo de elección, que constituye uno de los ejercicios de fiscalización institucional más relevantes del ciclo preelectoral de 2027. El proceso involucra a la academia, los colegios profesionales y el poder legislativo en un sistema de segundo grado, con funciones y atribuciones concretas para cada sector.

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Para los aspirantes al cargo de Contralor General de Cuentas, la Constitución y la ley exigen ser guatemalteco de nacimiento, tener más de cuarenta años, poseer el título de Contador Público y Auditor con al menos diez años de ejercicio profesional, gozar de honorabilidad reconocida, prestigio profesional y no enfrentar juicios pendientes en materia de cuentas ni sanciones que restrinjan sus derechos ciudadanos.

El precedente de 2022: exclusión y nominación de candidatos

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La experiencia más reciente ocurrió en 2022, cuando 48 personas presentaron su documentación para integrar la nómina de finalistas. Tras la etapa de verificación, 15 candidatos fueron excluidos y solo 33 avanzaron. Finalmente, la lista de los seis seleccionados estuvo compuesta por Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Adriana Estévez Clavería, Marvin Antonio Berdúo Matzir, Frank Helmuth Bode Fuentes, Julio Otoniel Roca Morales y Jorge Luis Maldonado Maldonado. El pleno del Congreso eligió entonces a Frank Helmuth Bode Fuentes como Contralor General, informaron las fuentes.

La comisión encargada de la fase de postulación opera bajo un protocolo definido: apertura de la convocatoria en el Diario Oficial, definición de criterios de evaluación académica, ética y profesional; periodo para la presentación y revisión de “tachas” o impugnaciones formales por la ciudadanía; calificación mediante una tabla de gradación y realización de entrevistas públicas. Tras este proceso, una votación interna determina los seis nombres que conforman la nómina remitida a la Junta Directiva del Congreso.

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Características del cargo y paso a paso del proceso de selección

El Contralor General de Cuentas es el máximo responsable de la entidad técnica encargada de la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, municipalidades y cualquier instancia que administre fondos públicos en Guatemala. El cargo tiene una duración de cuatro años, sin opción a reelección en ningún caso, y el titular goza de las mismas inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones.

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El proceso inicia con la convocatoria pública y la recepción de expedientes por parte de la comisión postuladora. Posteriormente, se define el perfil ideal y los criterios para la tabla de gradación, donde se consideran méritos académicos y profesionales, solvencia ética y proyección ciudadana. La ciudadanía puede presentar “tachas” o impugnaciones fundamentadas contra cualquier postulante.

En la etapa final, la comisión realiza entrevistas a los candidatos y, mediante votación interna, selecciona a los seis aspirantes que mejor cumplan con los requisitos. Esta nómina se entrega a la Junta Directiva, que la remite al pleno del Congreso para la elección definitiva mediante 107 votos mínimos, antes de que concluya el mandato vigente.

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