Murió a los 47 años Santi Yonamine, tecladista de Los Parraleños y referente de la “cumbia samurai”

Los Parraleños en la Peatonal Japonesa Edición de Verano 2026 interpretando el tema Megadeth (Crédito Silvia Arakaki)

La noticia del fallecimiento de Santi Yonamine conmocionó a la escena musical argentina. A los 47 años, el histórico tecladista de Los Parraleños se despidió dejando una huella imborrable tanto en su banda como en quienes compartieron con él el escenario y la vida cotidiana. El anuncio llegó a través de las redes sociales del grupo con una imagen del músico en plena actuación y un mensaje directo: “Se nos fue de gira un eterno. Te vamos a extrañar”.

El impacto inmediato de la noticia se reflejó en los mensajes de colegas, periodistas y seguidores. Hernán Panessi, periodista, lo definió como un “tipazo absoluto”, además de subrayar su generosidad y capacidad para generar cercanía: “Al toque, te hacía sentir su amigo. Un buena onda con todo el mundo. Muchísima tristeza. Un abrazo grande a toda su familia y amigos. Aguante Los Parraleños”. Las redes se poblaron de recuerdos y anécdotas que dan cuenta del afecto que despertaba Yonamine, tanto por su talento artístico como por su calidez.

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La despedida de Santi movilizó a músicos y seguidores. Las palabras de quienes lo conocieron en distintas facetas coincidieron en destacar su simpatía y apertura. Un seguidor escribió: “No puedo creer que se nos haya ido Santi Yonamine, lo voy a recordar con mucho cariño. El primer musico que me ofreció birra, que manera de divertirme con los Parraleños durante tantos años”.

El músico Santi Yonamine falleció a los 47 años

Otros mensajes abundaron en muestras de afecto y gratitud. Un colega y amigo expresó el dolor de la pérdida y el privilegio de haber compartido escenario con él: “Te fuiste de gira eterna amigo Santi Yonamine, te voy a extrañar la puta madre! Tuve el honor de compartir con vos escenario con Inteligencia Artificial y saber que no solo sos un artista de puta madre, también un gran tipazo. Descansa en paz hermano, gracias por tu arte y un abrazo gigante a mis hermanos Los Parraleños en este día tan triste para la música! Hasta pronto, buen viaje y ya nos volveremos a encontrar pronto!”

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El músico Sergio Asato también sumó su homenaje: “Hoy el rock nikkei se queda un poco más en silencio. Con mucha tristeza nos toca despedir a Santi Yonamine, un loco rebelde, creativo y apasionado que supo ser el alma de Los Parraleños y el Dúo Kamikaze. Se fue al reencuentro con su hermano Sergio Yona y Niko Takara dejándonos el recuerdo de su fuerza y esa esencia rockera que tanto lo caracterizaba. Sabemos que ya nada será igual sin él, pero su legado seguirá vivo en cada acorde. Mucha fuerza a toda la familia de Los Parraleños. Que sigan adelante con la garra de siempre, honrando su memoria en cada escenario. Por Nico y Santi, ¡salud y puro rock!”

La banda Los Parraleños surgió a mediados de los años 90, en un contexto de múltiples influencias y trayectorias. La agrupación inicial la integraron Sami Bucella, Carlitos Carnota, Fabio y Mariano Takara. Todos compartían un origen común: la ascendencia japonesa-argentina. El nombre del grupo y la definición de su estilo, denominado “cumbia samurai”, reflejaban la convivencia de esas raíces con el humor y la creatividad.

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Portada del segundo álbum de Los Parraleños, banda cuyo tecladista, Santi Yonamine, falleció

El recorrido de sus miembros incluía experiencias en otras bandas como Rip, Los Tintoreros y Simbiosis. La unión bajo el título “El Pelado Sosa y sus Parraleños” aludía con ironía a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La propuesta de Los Parraleños combinó géneros diversos como la cumbia, el ska y el rock, sumando un componente performático: la puesta en escena incluía maquillaje y referencias al teatro kabuki y a la cultura japonesa.

En el año 2000, Pipo Cipolatti los conoció en una fiesta de casamiento y los llevó a su programa televisivo Super Pop Kids, lo que marcó un primer acercamiento con el público masivo. Al año siguiente, la banda se presentó en el Teatro Club y en el Centro Cultural San Martín, donde comenzaron a definir su estética: salieron pintados al escenario, rindiendo homenaje a sus raíces, al rock, al universo de las geishas y, en parte, a la banda Kiss.

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La aparición en medios y su primer disco se vieron impulsados por su versión de “Morrisey” titulada “Megadeth”, tema originalmente de Leo García, reinterpretado con una letra paródica y una mezcla inusual de ritmos. Este sencillo tuvo rápida repercusión y permitió a Los Parraleños grabar un videoclip en conjunto con Tower Records y la filial argentina de MTV.

El recordado Santi Yonamine, tecladista de la banda Los Parraleños, capturado en una de sus emotivas presentaciones en vivo sobre el escenario

La consolidación de la banda como fenómeno musical llegó en vísperas del Mundial de Fútbol Corea-Japón 2002. Su estilo y su propuesta visual lograron una fuerte inserción en la televisión argentina, lo que multiplicó el alcance del grupo. En ese contexto, la banda fue nominada en los MTV Video Music Awards en la categoría “Banda revelación del año”, además de otros reconocimientos.

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La proyección de Los Parraleños se consolidó con la difusión de su videoclip y la participación en eventos relevantes del circuito musical. El grupo supo mantener su propuesta original y su identidad, aun cuando el entorno artístico y mediático cambió con el paso del tiempo. El legado de Santi Yonamine, como parte clave de ese recorrido, se mantendrá en la memoria de sus seguidores y colegas, así como en el repertorio de la banda.