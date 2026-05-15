Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

Marcos Senesi anunció su salida del Bournemouth de la Premier League (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

Marcos Senesi dejará el AFC Bournemouth al término de la temporada, cuando expire su contrato, y cerrará así un ciclo de cuatro años en la costa sur de Inglaterra con 126 partidos disputados en la Premier League. La salida del defensor central llega en el momento más sensible de su carrera: a semanas del inicio del Mundial 2026, el nacido en Concordia pelea por un lugar entre los 26 convocados definitivos de Lionel Scaloni.

El club confirmó la partida del zaguero de 28 años mediante un comunicado oficial. “Desde su llegada procedente del Feyenoord en 2022, el defensa central ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club", indicó la entidad. El texto destacó que Senesi fue parte del equipo que alcanzó la mayor puntuación del Bournemouth en la historia de la Premier League —56 puntos en la temporada 2024/25— y que el conjunto terminó noveno en la tabla. En cuatro temporadas, el argentino convirtió seis goles en 114 partidos de liga, con actuaciones que incluyeron tantos ante el Manchester United, el Crystal Palace y el Brighton & Hove Albion.

PUBLICIDAD

El propio jugador se despidió con palabras de afecto hacia la institución. “Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa en este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y agradezco el apoyo que los aficionados siempre me han brindado”, declaró Senesi al sitio oficial del club. “El AFC Bournemouth siempre ocupará un lugar especial en mi corazón", agregó, aunque aclaró que el foco inmediato sigue en los dos partidos que restan de la temporada. El Estadio Vitality le rendirá un homenaje en el último partido de local, ante el Manchester City.

Esta decisión abre la puerta a otra faceta de su carrera: será uno de los jugadores libres más codiciados del próximo mercado. El Barcelona de España y la Juventus de Italia lo tienen en su radar según informes en Europa, pero también suena con fuerza en otros clubes de la Premier League como Manchester United o Tottenham para continuar en Inglaterra.

PUBLICIDAD

Senesi, de 29 años, es codiciado por varios clubes de Europa (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La carrera del defensor de 29 años en la selección argentina contrasta con su solidez en el club. Con apenas tres convocatorias —una en 2022, una en 2025 y una en 2026—, el defensor acumula un historial modesto a nivel internacional. Su debut se produjo el 5 de junio de 2022 en un amistoso ante Estonia, pocos días antes de que Argentina iniciara el camino que culminó con el título en Qatar. Por entonces, tenía la chance de representar a la selección italiana pero optó por pelear un lugar en su país natal.

Pese a esa escasa continuidad, Scaloni lo incluyó en la prelista de 55 jugadores presentada el 11 de mayo para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La nómina de defensores es extensa —18 jugadores— y la competencia por los cupos es alta. El corte definitivo llegará a 26 futbolistas, lo que implica que varios nombres de la lista preliminar quedarán fuera.

PUBLICIDAD

El argumento a favor de Senesi es concreto: cuatro temporadas consecutivas en la Premier League, la liga más competitiva del mundo, con rodaje sostenido frente a los mejores atacantes del planeta. En la temporada 2025/26 completó 35 partidos de liga, con cinco asistencias.

Hay que tener presente que la situación de Cristian Romero condiciona directamente la lista de Scaloni. El defensor del Tottenham Hotspur sufrió el 12 de abril un esguince de ligamento lateral en su rodilla derecha durante el partido ante el Sunderland, lo que lo dejó fuera del resto de la temporada. El diagnóstico inicial generó alarma, pero los estudios descartaron una rotura de ligamentos que hubiera comprometido su participación en el torneo. Según los informes, el cuerpo médico de la selección envió a un miembro del staff a Londres para monitorear la evolución de Romero. El asistente técnico Roberto Ayala confirmó en declaraciones a Fox Sports: “Gracias a Dios que no hay otra cosa más en la rodilla. Ahora lo inmovilizarán, le harán seguramente un plasma rico en plaquetas, que es lo que se usa ahora. Inmovilizarlo una semana y se verá”. El defensor apunta a estar en los amistosos del 6 de junio ante Honduras y del 9 de junio ante Islandia para recuperar ritmo antes del debut del 17 de junio frente a Argelia.

PUBLICIDAD

Hay que tener en cuenta que la dupla central de Scaloni tiene dueños: Lisandro Martínez del Manchester United y el propio Romero son los titulares indiscutidos, con Nicolás Otamendi del Benfica como el tercero dentro de los incuestionables. Detrás aparece Leonardo Balerdi del Olympique de Marsella como primera alternativa, con Senesi peleando por ganarle terreno al ex Boca Juniors. En ese esquema, Senesi disputa un lugar que también buscan Facundo Medina —también en el Olympique de Marsella—, Lucas Martínez Quarta de River Plate y otros apellidos de la extensa prelista.

Entre los 55 apellidos que colocó Scaloni en la lista preliminar, figuran como alternativas defensivas también Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Germán Pezzella (River Plate) y Zaid Romero (Getafe de España), además de los laterales Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Agustín Giay, Kevin Mac Allister, Nicolás Capaldo y Gabriel Rojas.

PUBLICIDAD

El futuro inmediato de Marcos Senesi se resolverá en dos frentes simultáneos: la búsqueda de un nuevo club tras su salida del Bournemouth y la espera por la decisión de Scaloni, que definirá si sus cuatro años en la Premier League alcanzan para subirse al avión del Mundial.

El defensor central jugó el amistoso contra Mauritania (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

EL COMUNICADO COMPLETO

El AFC Bournemouth confirma que Marcos Senesi abandonará el club este verano al finalizar su contrato, poniendo así fin a cuatro años memorables en la costa sur.

PUBLICIDAD

Desde su llegada procedente del Feyenoord en 2022, el defensa central ha sido una figura clave en uno de los periodos más exitosos de la historia del club.

Con una presencia imponente en el centro de la defensa, ha disputado 124 partidos con los Cherries y ha desempeñado un papel importante a la hora de ayudar al club a consolidar su puesto en la Premier League.

PUBLICIDAD

Durante la temporada 2024/25, en la que el club batió récords, Senesi fue una pieza fundamental de la plantilla que logró la mayor puntuación del AFC Bournemouth en la historia de la Premier League (56 puntos), al tiempo que ayudó al equipo a alcanzar la novena posición.

A lo largo de los años, el defensa ha marcado goles cruciales en victorias históricas sobre el Manchester United, el Crystal Palace y el Brighton & Hove Albion, al tiempo que ha sido fundamental en los 11 partidos sin encajar goles del equipo en lo que va de temporada.

PUBLICIDAD

Al hablar de su marcha, Senesi declaró a afcb.co.uk: «Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa en este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y agradezco el apoyo que los aficionados siempre me han brindado.

«El AFC Bournemouth siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y recordaré mi etapa aquí con mucho cariño. Por ahora, aún quedan dos partidos importantes por disputar esta temporada y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos».

El AFC Bournemouth rendirá homenaje a la contribución de Marcos al club en el Vitality Stadium tras el último partido en casa de la temporada contra el Manchester City.