El escándalo que envuelve a Vinicius Jr. a 29 días del Mundial por su misteriosa separación: los confusos posteos en redes

Virginia Fonseca y Vinicius Jr. en una antigua imagen que subieron a redes sociales

La relación entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca llegó a su fin de forma abrupta en las últimas horas. A tan solo 29 días del debut de Brasil en la Copa del Mundo, una de las figuras del seleccionado verdeamarelo quedó en el foco de atención por un tema extradeportivo rodeado de misterio.

Fonseca, de 26 años, se mostró en distintas stories de su Instagram a lo largo del jueves en el Estadio Santiago Bernabéu siguiendo las acciones del triunfo del Real Madrid 2-0 sobre Real Oviedo por la 36ª fecha de la Liga de España. La conductora brasileña realizó varios posteos con referencias amorosas a su ahora ex pareja, que disputó todo el encuentro. Sin embargo, horas más tarde, subió un extenso comunicado para anunciar el fin de la relación, acompañando el mensaje con una foto con Vini.

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Uno de los posteos de Virginia Fonseca en el Bernabéu horas antes de anunciar su separación

“Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación”, inició su mensaje en el perfil de Instagram seguido por más de 54 millones de personas.

“A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para poner fin a la relación con cariño antes que quedarme por quedarme. Hoy, hemos decidido respetar el camino del otro. Deseo de todo corazón la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo ello con mucho cariño. Pido el respeto de todos y que esto sea una página que se pasa en la vida de cada uno, ¡al igual que lo será en la mía! Gracias", anunció.

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El comunicado que realizó Virginia para anunciar su separación

Las preguntas sobre lo sucedido comenzaron a multiplicarse, ya que en apenas un puñado de horas los mensajes cambiaron de tono de manera rotunda. Según el periodista brasileño Leo Dias, los rumores de separación habían empezado a circular días atrás porque Virginia “dejó de comentar y dar ‘me gusta’” a las publicaciones del futbolista de 25 años.

Mientras resonaban versiones, Vinicius subió una foto con Virginia pero horas más tarde la eliminó y sembró más dudas. Los periodistas abordaron a la conductora e influencer, quien había desmentido la separación ante la prensa hace dos semanas: “Seguimos juntos, chicos. ¡Todo está bien! Estén atentos. Ya verán, y pronto estaré en Madrid con él", les había dicho según replicó el portal UOL.

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Todo dio un vuelco repentino reciente, teniendo en cuenta la presencia de Virginia en el estadio siguiendo el partido de Vini y que el propio futbolista le había lanzado un comentario cómplice a la mujer en su último posteo en el que se mostró subiendo a un avión privado. Tras el comunicado de Fonseca, el delantero del Merengue hasta ahora ha optado por el silencio mediático.

Vinícius Júnior y Virginia Fonseca posan sonrientes y abrazados durante la grabación del programa "Sabadou com Virginia" (@virginia)

Virginia Fonseca y Vinicius Junior comenzaron a ser vinculados románticamente a mediados de 2025, poco después de la separación de la influencer brasileña con el cantante Zé Felipe. Los primeros rumores tomaron fuerza en agosto, cuando Virginia admitió en su programa Sabadou com Virginia que su última resaca había ocurrido en la fiesta de cumpleaños del delantero del Real Madrid, bautizada como “Vini World 2025”. A partir de entonces, los viajes de la influencer a Madrid, las apariciones juntos en restaurantes de Mónaco y las constantes muestras de afecto en redes sociales confirmaron el romance. La pareja oficializó su noviazgo con un pedido formal que generó reacciones de figuras como Neymar Jr., y durante meses protagonizó una relación muy expuesta, con Virginia presente en el Santiago Bernabéu y el jugador enviándole regalos en el Carnaval de Río.

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La relación no estuvo exenta de turbulencias. En octubre de 2025, Vinicius emitió un comunicado público para disculparse por sus “descuidos” tras la filtración de supuestos diálogos con otras mujeres. Pese a la crisis, la pareja continuó junta y Virginia defendió públicamente el profesionalismo del futbolista, llegando a revelar en una entrevista que debía consultar con el equipo médico del club antes de usar cualquier medicamento, para evitar riesgos en los controles antidopaje del jugador.

En este contexto, Vini debe enfocarse para ser uno de los líderes de la selección brasileña que dirige Carlo Ancelotti. El atacante figura en la lista preliminar de 55 futbolistas, pero es un hecho que integrará el corte final de 26 convocados para disputar su partido inaugural en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Previamente, la Verdeamarela jugará amistosos contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y contra Egipto el 6 de junio en Cleveland. En el grupo de la Copa del Mundo también jugará contra Haití y Escocia.

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