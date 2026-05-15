Deportes

El escándalo que envuelve a Vinicius Jr. a 29 días del Mundial por su misteriosa separación: los confusos posteos en redes

Tras mostrarse en el Bernabéu siguiendo el partido del Real Madrid, Virginia Fonseca sorprendió y anunció horas más tarde el fin de la relación con el delantero

Guardar
Google icon
Virginia Fonseca y Vinicius Jr. en una antigua imagen que subieron a redes sociales
Virginia Fonseca y Vinicius Jr. en una antigua imagen que subieron a redes sociales

La relación entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca llegó a su fin de forma abrupta en las últimas horas. A tan solo 29 días del debut de Brasil en la Copa del Mundo, una de las figuras del seleccionado verdeamarelo quedó en el foco de atención por un tema extradeportivo rodeado de misterio.

Fonseca, de 26 años, se mostró en distintas stories de su Instagram a lo largo del jueves en el Estadio Santiago Bernabéu siguiendo las acciones del triunfo del Real Madrid 2-0 sobre Real Oviedo por la 36ª fecha de la Liga de España. La conductora brasileña realizó varios posteos con referencias amorosas a su ahora ex pareja, que disputó todo el encuentro. Sin embargo, horas más tarde, subió un extenso comunicado para anunciar el fin de la relación, acompañando el mensaje con una foto con Vini.

PUBLICIDAD

Vista aérea de un estadio de fútbol por la noche con campo iluminado, tribunas llenas y pantallas gigantes. Se observa el número 7 y un corazón en primer plano
Uno de los posteos de Virginia Fonseca en el Bernabéu horas antes de anunciar su separación

“Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación”, inició su mensaje en el perfil de Instagram seguido por más de 54 millones de personas.

A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para poner fin a la relación con cariño antes que quedarme por quedarme. Hoy, hemos decidido respetar el camino del otro. Deseo de todo corazón la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo ello con mucho cariño. Pido el respeto de todos y que esto sea una página que se pasa en la vida de cada uno, ¡al igual que lo será en la mía! Gracias", anunció.

PUBLICIDAD

Vinícius Júnior, con gorra y gafas de sol, sonríe mientras una mujer rubia con gafas de sol se apoya en él, ambos posando para una selfie en blanco y negro
El comunicado que realizó Virginia para anunciar su separación

Las preguntas sobre lo sucedido comenzaron a multiplicarse, ya que en apenas un puñado de horas los mensajes cambiaron de tono de manera rotunda. Según el periodista brasileño Leo Dias, los rumores de separación habían empezado a circular días atrás porque Virginia “dejó de comentar y dar ‘me gusta’” a las publicaciones del futbolista de 25 años.

Mientras resonaban versiones, Vinicius subió una foto con Virginia pero horas más tarde la eliminó y sembró más dudas. Los periodistas abordaron a la conductora e influencer, quien había desmentido la separación ante la prensa hace dos semanas: “Seguimos juntos, chicos. ¡Todo está bien! Estén atentos. Ya verán, y pronto estaré en Madrid con él", les había dicho según replicó el portal UOL.

Todo dio un vuelco repentino reciente, teniendo en cuenta la presencia de Virginia en el estadio siguiendo el partido de Vini y que el propio futbolista le había lanzado un comentario cómplice a la mujer en su último posteo en el que se mostró subiendo a un avión privado. Tras el comunicado de Fonseca, el delantero del Merengue hasta ahora ha optado por el silencio mediático.

Vinícius Júnior y Virginia Fonseca sonríen abrazados en un estudio. Él lleva una camiseta a rayas verde y negra; ella, un vestido verde escotado por la espalda
Vinícius Júnior y Virginia Fonseca posan sonrientes y abrazados durante la grabación del programa "Sabadou com Virginia" (@virginia)

Virginia Fonseca y Vinicius Junior comenzaron a ser vinculados románticamente a mediados de 2025, poco después de la separación de la influencer brasileña con el cantante Zé Felipe. Los primeros rumores tomaron fuerza en agosto, cuando Virginia admitió en su programa Sabadou com Virginia que su última resaca había ocurrido en la fiesta de cumpleaños del delantero del Real Madrid, bautizada como “Vini World 2025”. A partir de entonces, los viajes de la influencer a Madrid, las apariciones juntos en restaurantes de Mónaco y las constantes muestras de afecto en redes sociales confirmaron el romance. La pareja oficializó su noviazgo con un pedido formal que generó reacciones de figuras como Neymar Jr., y durante meses protagonizó una relación muy expuesta, con Virginia presente en el Santiago Bernabéu y el jugador enviándole regalos en el Carnaval de Río.

La relación no estuvo exenta de turbulencias. En octubre de 2025, Vinicius emitió un comunicado público para disculparse por sus “descuidos” tras la filtración de supuestos diálogos con otras mujeres. Pese a la crisis, la pareja continuó junta y Virginia defendió públicamente el profesionalismo del futbolista, llegando a revelar en una entrevista que debía consultar con el equipo médico del club antes de usar cualquier medicamento, para evitar riesgos en los controles antidopaje del jugador.

En este contexto, Vini debe enfocarse para ser uno de los líderes de la selección brasileña que dirige Carlo Ancelotti. El atacante figura en la lista preliminar de 55 futbolistas, pero es un hecho que integrará el corte final de 26 convocados para disputar su partido inaugural en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Previamente, la Verdeamarela jugará amistosos contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y contra Egipto el 6 de junio en Cleveland. En el grupo de la Copa del Mundo también jugará contra Haití y Escocia.

Temas Relacionados

Virginia FonsecaViniciurs Jr.Selección de BrasilMundial 2026Mundial 2026 selección de BrasilReal Madrid

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rodrigo De Paul reveló detalles del entrenamiento especial que están haciendo con Lionel Messi de cara al Mundial

El ladero del capitán de la selección argentina contó cómo se preparan para la Copa del Mundo en paralelo al trabajo con Inter Miami

Rodrigo De Paul reveló detalles del entrenamiento especial que están haciendo con Lionel Messi de cara al Mundial

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

Marcos Senesi abandonará el Bournemouth de la Premier League tras la finalización de su contrato a mitad de año

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

La revelación sobre el fanatismo de Paulo Dybala por Boca Juniors en su infancia

El primer entrenador de la Joya contó intimidades de sus años iniciales en el fútbol

La revelación sobre el fanatismo de Paulo Dybala por Boca Juniors en su infancia

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

El certamen entró en instancias decisivas y ya están los cuatro equipos que buscarán la ansiada final

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

El Chengue Morales relató una insólita situación en el entretiempo con los africanos

“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

DEPORTES

Rodrigo De Paul reveló detalles del entrenamiento especial que están haciendo con Lionel Messi de cara al Mundial

Rodrigo De Paul reveló detalles del entrenamiento especial que están haciendo con Lionel Messi de cara al Mundial

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

La revelación sobre el fanatismo de Paulo Dybala por Boca Juniors en su infancia

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

TELESHOW

A 16 años del último show de Gustavo Cerati: el fatídico desenlace en Venezuela y el recuerdo de su hermana Laura

A 16 años del último show de Gustavo Cerati: el fatídico desenlace en Venezuela y el recuerdo de su hermana Laura

Wanda Nara terminó de filmar su película en Uruguay: del baile alocado en el motorhome a la tristeza por el adiós

Vive en San Miguel, se hizo viral cortando pasto y hoy llena eventos como imitador: quién es el “Ricky Martin del Conurbano”

Benjamín Vicuña y la emoción de su amor inquebrantable por Blanca: “Duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”

Nazarena Vélez contó el ritual matutino que implementó con su pareja: “10 minutos en la cama”

INFOBAE AMÉRICA

Detectan antiguos rastros de agua en Marte: el sorprendente hallazgo de minerales en un cráter

Detectan antiguos rastros de agua en Marte: el sorprendente hallazgo de minerales en un cráter

Más de 7 millones de personas bajo alerta por tormentas severas, granizo gigante y posibles tornados en EEUU

Bolivia: el Gobierno denuncia que las protestas son financiadas por el narco y las vincula con Evo Morales

El Gobierno de Guatemala urge al Congreso a aprobar la Ley Antilavado en medio de divisiones

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump