¿Mantequilla de maní o palta? El duelo nutricional por la mejor tostada

Ambas alternativas presentan aportes calóricos similares, por lo que el control de las porciones es fundamental en una alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparar la tostada de palta con la de mantequilla de maní permite identificar diferencias claves en su perfil de grasas saludables y proteínas, de acuerdo con el análisis de Verywell Health y la Clínica Mayo. Ambas alternativas aportan nutrientes valiosos a la dieta, aunque los beneficios y aportes varían según el alimento elegido y el objetivo nutricional.

Para quienes buscan la opción más saludable en una tostada, tanto la palta como la mantequilla de maní ofrecen ventajas específicas. La palta, según la Clínica Cleveland, destaca por su contenido de grasas monoinsaturadas, asociadas a la protección cardiovascular. La mantequilla de maní, por su parte, aporta mayor cantidad de proteínas vegetales, según la Escuela de Salud Pública de Harvard. La elección debe basarse en el objetivo nutricional, la porción y la calidad del pan.

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La información nutricional muestra diferencias claras. Según Verywell Health y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cien gramos de palta contienen 160 calorías, 2 gramos de proteína y 6,7 gramos de fibra, además de potasio y grasas monoinsaturadas. Una porción de mantequilla de maní (32 gramos) aporta 188 calorías, 7 gramos de proteína y casi el doble de magnesio que la palta. Así, la palta destaca en fibra y potasio, mientras que la mantequilla de maní provee más proteína y magnesio. Ninguna opción es baja en calorías, por lo que es clave moderar la cantidad.

La palta contiene principalmente grasas monoinsaturadas, un 67% del total, con una proporción frente a saturadas de seis a uno, según la Clínica Mayo. Medio fruto de palta aporta una cantidad de grasa similar a una cucharadita de aceite de oliva; el ácido oleico es su principal componente graso, relevante para la salud cardiovascular.

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La palta destaca por tener un contenido de fibra más de tres veces superior al de la mantequilla de maní, según la Fundación Española de la Nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mantequilla de maní ofrece una proporción de grasas insaturadas respecto a saturadas cercana a cuatro a uno. Su aceite es nutricionalmente similar al de oliva, lo que refuerza su valor saludable. Ambas pueden formar parte de una merienda saludable si se consumen en porciones adecuadas, según Verywell Health y la Asociación Americana del Corazón. Estos lípidos ayudan a reducir el colesterol LDL y total, mejoran la saciedad y contribuyen a prevenir enfermedades cardíacas.

Diferencias principales en proteínas y fibra

La mantequilla de maní es más rica en proteínas que la palta. Cada 32 gramos aportan 7 gramos de proteína, frente a los 2 gramos que contiene la palta en cien gramos, según el USDA y Harvard.

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La palta destaca por tener un contenido de fibra más de tres veces superior al de la mantequilla de maní, según la Fundación Española de la Nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verywell Health señala que la mantequilla de maní tiene la mayor cantidad de proteína entre las mantequillas de frutos secos, lo que la hace adecuada para quienes buscan aumentar su ingesta proteica. Las proteínas son esenciales para el desarrollo muscular, la formación ósea y la recuperación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su alto contenido en fibra, más del triple que la mantequilla de maní, la palta compensa desde otro ángulo nutricional. Su fibra favorece la salud digestiva, ayuda a mantener la saciedad y regula la glucosa en sangre, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN). La mantequilla de maní es preferible para incrementar proteínas en desayuno o merienda, útil para quienes tienen mayores requerimientos proteicos o buscan opciones vegetales.

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Beneficios adicionales y recomendaciones de consumo

La palta brinda ventajas adicionales, según la Clínica Mayo y la Asociación Americana del Corazón. Su consumo puede reducir el colesterol LDL y total, mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la salud intestinal. Además, apoya el control de peso, protege la función cognitiva y beneficia la piel por su vitamina E y antioxidantes.

La mantequilla de maní destaca por su impacto positivo en la salud cardíaca, la regulación de los niveles de azúcar y la prolongación de la saciedad, según la Escuela de Salud Pública de Harvard. Estos atributos ayudan a quienes buscan controlar la ingesta calórica y mantener la energía estable.

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La mantequilla de maní se recomienda para personas que buscan aumentar su ingesta proteica en desayunos o meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar ingredientes frescos y de calidad es esencial. Para la palta, lo ideal son ejemplares con piel verde oscuro o negra y que cedan ligeramente a la presión, según la Universidad de California. Respecto a la mantequilla de maní, Verywell Health y la Clínica Mayo recomiendan elegir versiones sin sal, azúcar ni aceites hidrogenados, y que requieran ser removidas antes del consumo.

El pan recomendado es el integral, elaborado solo con granos enteros —como trigo o avena— y alto en fibra, para mejorar la calidad nutricional, según la Escuela de Salud Pública de Harvard. El tamaño de la porción debe ser moderado, ya que ambas opciones concentran calorías. Es fundamental considerar el resto de la dieta para mantener el equilibrio nutricional.

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Incluir palta o mantequilla de maní en la tostada permite reemplazar fuentes de grasas de menor valor nutricional. Elegir cuidadosamente y ajustar la cantidad posibilita mantener una alimentación saludable y variada sin sacrificar sabor. Aunque ambos son alimentos energéticos, utilizar cantidades moderadas y emplearlos como alternativa nutritiva puede mejorar la dieta diaria.